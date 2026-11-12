Experte zu Prognosemärkten„Diese Märkte können Desinformation antreiben“

taz: Herr Hornsby, sogenannte Prediction Markets haben bei den US-Midterms eine große Rolle gespielt. Deren Daten wurden von CNN und anderen Medien für ihre Prognosen genutzt. Worum geht es hier überhaupt?

Michael Hornsby: Prediction Markets sind Prognoseplattformen, auf denen Menschen mit Verträgen handeln, wie wahrscheinlich ein bestimmtes Ereignis ist. Anbieter wie Polymarket oder Kalshi wirken auf den ersten Blick wie Wettseiten, funktionieren aber anders. Es gibt keine Buchmacher, die die Quoten festlegen, sondern die Leute handeln direkt miteinander: Die eine Seite setzt faktisch auf „Ja, das tritt ein“, die andere auf „Nein, das passiert nicht“. Beide schließen einen Vertrag zu einem Preis ab. Wenn das Ereignis vorbei ist, wird der richtige Vertrag ausgezahlt.

Bild: Emma Strauss Im Interview: Michael Hornsby Michael Hornsby ist Co-Direktor des Anti-Corruption Data Collective (ACDC). Die Non-Profit-Organisation untersucht, wie Technologien wie Kryptowährungen und Prognosemärkte Korruptionsbekämpfung und Demokratie beeinflussen.

taz: Warum setzen viele Leute Geld bei solchen Plattformen und nicht bei klassischen Wettanbietern?

Hornsby: In den USA werden Prediction Markets eher als Finanzinstrumente, denn als Glücksspiel behandelt und können neben Sport auch Märkte zu Wahlen, Politik oder Kultur anbieten. Und Polymarket, das seinen Sitz offshore in Panama hat, bietet sogar Märkte zu militärischen Fragen an. Viele Menschen finden das spannend, weil sie Informationen aus den Medien, von anderen Personen oder aus ihrem beruflichen Fachwissen nutzen können, um zu versuchen, ihren vermeintlichen Informationsvorsprung gegenüber dem Rest des Marktes in Geld umzuwandeln.

taz: Ihr Kollektiv hat jetzt beobachtet und analysiert, wie die US-Zwischenwahlen auf Prediction Markets abgebildet wurden. Mit welchem Ergebnis?

Hornsby: Wir konnten in unserer Analyse etwa 28.000 verschiedene Märkte für die Kongresswahlen sehen. Nach unserer eher konservativen Berechnung flossen insgesamt über 440 Millionen US-Dollar in Prediction Markets zu den Midterms. Andere Schätzungen sprechen von über eine Milliarde.

taz: Auf welche Ereignisse konnte gewettet werden?

Hornsby: Die Fragen auf diesen Märkten können ganz einfach sein, zum Beispiel: „Wie wahrscheinlich ist es, dass Kan­di­da­t*in X die Wahl gewinnt?“ Es gibt aber auch sehr detaillierte Wetten, etwa darauf, ob eine Nachrichtenagentur die Wahlergebnisse bis zu einer Uhrzeit verkündet, ob Obama für ei­ne*n Kan­di­da­t*in im Wahlkampf auftritt oder wen Trump bis zu einem bestimmten Datum unterstützt.

taz: Welche Gefahren haben Prediction Markets für Wahlen?

Hornsby: Wir haben uns Prediction Markets zuerst vor allem mit Blick auf Insiderhandel angesehen. Die Gefahr, dass Menschen mit vertraulichen Informationen auf diese Märkte setzen, so wie bei der Maduro-Festnahme. Als wir sahen, wie viele einzelne Märkte bei den Midterms eröffnet wurden, wurde klar: Viele dieser Märkte haben sehr wenig Volumen, sprich es wurde wenig darin investiert. Diese Märkte sind anfällig dafür, dass Einzelne mit viel Geld den Preis und die angezeigte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses verschieben können. Unsere Sorge ist, dass rund um Wahlen gezielt Desinformation betrieben werden kann.

taz: Wie funktioniert das?

Hornsby: Bei 96 Prozent der von uns untersuchten Midterms-Märkte ließ sich der Preis mit weniger als 3.500 US-Dollar um fünf Prozentpunkte Wahrscheinlichkeit verschieben. Wenn eine Seite im Wahlkampf oder Medien das aufgreift und sagt: „Schaut, hier gibt es ein Momentum, diese Person liegt vorne“, beeinflusst das die ganze Informationslandschaft rund um die Wahl und möglicherweise sogar, wie Menschen am Ende abstimmen.

taz: Gab es solche Vorfälle im Vorfeld der Midterms?

Hornsby: Das Problem ist, dass wir Preisbewegungen nur schwer einer klaren Absicht zuordnen können. Ein konkretes Beispiel ist die Bürgermeisterwahl in Los Angeles mit Kandidat Spencer Pratt, eine Reality‑TV‑Star. Dort gab es eine Art Fanbasis auf Prediction Markets, die seine abgestürzte Prognose nach schlechten Umfragen schnell wieder hochgekauft hat. Solche Dynamiken zeigen, dass Märkte nicht nur Informationen widerspiegeln, sondern auch gezielte Versuche hervorheben könnten, die Chancen eines Kandidaten sichtbar hochzuhalten.

taz: Bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien lagen die Prognosen der Plattformen ziemlich daneben. Bei den Midterms waren sie ziemlich treffsicher. Polymarket und Kalshi feiern sich dafür, richtige Ergebnisse besonders schnell verkündet zu haben.

Hornsby: Prediction Markets lagen bei den Midterms recht häufig richtig, aber das gilt genauso für viele Umfragen. Was man klar sieht, ist ein Beschleunigungseffekt. Prediction Markets greifen Stimmungen und Trends in der Wahlnacht früher und manchmal stärker auf. Wenn der Eindruck entsteht, das ist ein riesiger Sieg für die Demokraten, investieren viele Leute schnell. Die eigentliche Frage ist daher, ob Prediction Markets wirklich zusätzliches Wissen geliefert haben oder vor allem das widerspiegelten, was ohnehin schon bekannt war.

taz: Wer gewinnt am Ende bei Prediction Markets?

Hornsby: Ein kleiner Prozentsatz der Nut­ze­r*in­nen verdient den Großteil des Geldes. Zahlreiche Studien zeigen, dass das oberste ein Prozent die Mehrheit der Gewinne abschöpft. Was kostet es die Gesellschaft, wenn wir für eine etwas schnellere, vielleicht ein bisschen genauere Wahlvorhersage in Kauf nehmen, dass viele Menschen dafür auf diesen Plattformen Geld verlieren?

taz: Donald Trump Jr. ist Berater von Kalshi, hält Firmenanteile und sitzt im Beirat von Polymarket. Welche Rolle spielt er?

Hornsby: Die politische Rückendeckung durch die Präsidentenfamilie für diese Märkte muss man vor allem mit Blick auf Regulierung sehen: Der Vorsitzende der zuständigen Behördenaufsicht, ein Trump‑Ernannter, verfolgt einen sehr industriefreundlichen Kurs. Gleichzeitig führte eine Investmentgesellschaft, an der Donald Trump Jr. beteiligt ist, eine große Finanzierungsrunde für Polymarket an.

taz: Was könnte sich durch die neuen Mehrheiten im Kongress hinsichtlich Regulierung für die Plattformen ändern?

Hornsby: Es gibt bereits zahlreiche Gesetzesvorhaben mit Unterstützung aus beiden Parteien, die aber kaum vorangekommen sind. Einige wollen die Zuständigkeit zurück an die Bundesstaaten geben. Andere zielen darauf, Beteiligung von Militär und politischen In­si­de­r*in­nen einzuschränken. Mit der Kontrolle der Demokraten über zentrale Aufsichtsgremien ist zu erwarten, dass die Rolle der nationalen Aufsichtsbehörde genauer untersucht wird.

Die Recherche wurde durch das Daniel-Haufler-Stipendium der taz panterstiftung ermöglicht.