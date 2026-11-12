Auf Prognosemärkten wie denen der US-Start-ups Kalshi und Polymarket können Nutzer online auf beinahe alles wetten: auf den Sieg ihres Lieblings-Footballteams, Entwicklungen an der Börse, den Sturz von Diktatoren und auch auf Wahlergebnisse. US-Medienhäuser nutzten die Daten der Plattformen vor den US-Midterms intensiv für ihre Prognosen – trotz erheblicher Bedenken und der Forderung der Demokraten nach stärkerer Regulierung.

Vor der Wahl am 3. November schlossen unter anderem CNN und CNBC Verträge mit Kalshi, die ihnen Echtzeitzugriff auf die Wahrscheinlichkeitsdaten des Unternehmens ermöglichten. Die Daten wurden in Webgrafiken, Laufbändern während der Liveberichterstattung und als Vergleichswerte zu klassischen Umfragen in Analysen verwendet.

US-Medienberichten zufolge zahlte CNN kein Geld an Kalshi, unterzeichnete jedoch eine Exklusivklausel, die andere Prognoseplattformen ausschloss. Unter Beiträgen warb der Sender mit der Zeile „brought to you by Kalshi prediction market“.

Die Anbieter hatten zuvor massiv für ihre Produkte geworben. Tarek Mansour, Kalshis CEO, bezeichnete die Midterms im Vorfeld als „die ersten Prediction-Markets-Wahlen“. Die Ergebnisse waren letztlich durchwachsen. Die Prognosemärkte sagten die blaue Welle zwar recht genau voraus – meist jedoch nicht viel besser als klassische Umfragen, anders als zuvor angekündigt.

Wenige Marktteilnehmer können die Quoten verändern

Bei überraschenden Siegen der Demokraten in South Carolina und bei der Gouverneurswahl in Texas lagen die Wetten jedoch daneben. Eine Erhebung der New York Times ergab, dass Prognosemärkte Ergebnisse vor allem kurz vor den Wahlen teilweise treffsicherer vorhersagten als Umfragen.

Trotzdem dürfte der Ritterschlag durch etablierte Medien Kalshi einen massiven Popularitätsschub verschafft haben. Kurz vor der Wahl hatte das Start-up eine Milliarde Dollar an Investitionen eingesammelt und war nach eigenen Angaben damit 40 Milliarden Dollar wert.

Problematisch ist, dass solche Kurse nicht unbedingt die Meinung der Wählerschaft abbilden, sondern vor allem die Erwartungen einer kleinen Gruppe von Händlern. Wenige vermögende Marktteilnehmer können die Quoten durch hohe Einsätze deutlich verändern. US-Wahlbehörden warnten Berichten zufolge deshalb vor dem Einsatz von Prediction Markets; manche Kritikerinnen und Kritiker sprechen von Wahlbeeinflussung.

In etlichen US-Bundesstaaten laufen wegen Steuervermeidung Verfahren gegen Anbieter von Prognosemärkten. In Utah steht Kalshi sogar ein Strafverfahren bevor, weil sein Angebot dort als illegales Glücksspiel gewertet wird. Die Märkte beteuern, lediglich eine neue Art des Handels mit Finanzprodukten anzubieten – ähnlich wie an der klassischen Börse. In Deutschland und der EU sind Kalshi und Polymarket verboten.

Nachdem es Prediction Markets in den vergangenen zwei Jahren unter Präsident Trump, dessen Familie selbst Verbindungen zur Branche pflegt, äußerst gut ging, könnte sich das Blatt nun wenden. Nach der Wahl kündigten die siegreichen US-Demokraten an, die Anbieter stärker regulieren zu wollen.

„Die Menschen sind zu Recht besorgt über gefährliche Wetten auf Wahlen, Kriege, Attentate, Terrorismus und staatliche Maßnahmen, die dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen“, erklärte der demokratische Senator Jeff Merkley aus Oregon, ein langjähriger Kritiker dieser Märkte, gegenüber Politico. „Wir müssen dieses Glücksspiel eindämmen. Da die Demokraten wieder die Kontrolle über den Kongress übernehmen, ist jetzt der Zeitpunkt für längst überfällige gesetzgeberische Maßnahmen.“

Die Abgeordnete Maxine Waters aus Kalifornien, die für den Vorsitz des Finanzausschusses des Repräsentantenhauses kandidiert, versprach am Freitag, „räuberische Plattformen“, einschließlich Prognosemärkten, einzudämmen.