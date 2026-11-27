In „Blow-Up“, Michelangelos Antonionis enigmatischem Meisterwerk von 1966, schießt Vera von Lehndorff den Vogel ab. Mit wenigen Szenen bildet die damals 27-jährige den Rahmen der Erzählung über einen blasierten Modefotografen, der denkt, zufällig einen Mord dokumentiert zu haben.

Lehndorffs Rolle entspricht ihrer damaligen Tätigkeit – sie spielt ein Model, das im auf der Höhe der Swinging Sixties in London angesiedelten Thriller zunächst versetzt wird. „Ich muss um 11 ein Flugzeug nach Paris kriegen“, beschwert sie sich, als Thomas (David Hemmings) zu Beginn des Films zu spät zum Fototermin kommt – ihm ist das egal.

Die folgende Choreografie beim von Jazz und Grenzüberschreitung geprägten Shooting parodiert einen Sexakt: Irgendwann kniet Thomas über der 1,90 großen, knochigen Frau, die unter dem glänzenden Fransenkleid nackt ist; er fixiert sie mit seinem Objektiv, seine „Yes, yes, that’s good, give it to me, make it come!“-Rufe werden lauter. Als er genug hat, steht er abrupt auf, und lässt sie in zeittypisch-männlicher Ignoranz gegenüber weiblichen Befindlichkeiten ohne ein weiteres Wort zurück.

Eine „furchtbare Märchengeschichte“

Am Ende des Films trifft Thomas wieder auf das Model – doch bei einer drogenschwangeren Party prallt seine Aufregung an ihr ab: Während er seinem Freund von seinem Erlebnis berichtet, übernimmt Veruschka den Fokus der Szene. Sie betritt den Raum in einem engen Jumpsuit mit Schlangenmuster, ein Gürtel betont ihre Hüfte, die toupierten Haare sind zerzaust, in der Hand hat sie einen Joint. „Du wolltest doch in Paris sein“, wundert sich der etwas konfuse Thomas. „Ich bin in Paris“, antwortet sie knapp.

Obwohl die sich später selbst mit dem Mononym „Veruschka“ bezeichende von Lehndorff damit den 60s-Lifestyle perfekt verkörperte, lässt sich an ihr auch deutsche Geschichte rekapitulieren. Geboren wurde die aus einem ostpreußischen Adelsgeschlecht stammende Malerei- und Tanzinteressierte 1939 in Königsberg, und eine „furchtbare Märchengeschichte“ nahm ihren Lauf, sagte sie in einem 2005 entstandenen Dokumentarfilm vom Andy-Warhol-Kollaborateur Paul Morrissey, durch den sie selbst mit tiefer, ruhiger Stimme führt.

Ihr Vater wurde 1944 wegen seiner Beteiligung am Hitler-Attentat vom 20. Juli hingerichtet, die Familie inhaftiert, die dritte ihrer Schwestern im Gefängnis geboren. Ihre Kindheit war geprägt von Flucht, Orts- und Schulwechseln. Veruschka studierte in Hamburg und Florenz Kunst und wurde schließlich als Model verpflichtet – ihr schönes, melancholisches, etwas abweisendes Gesicht mit den schläfrigen Augen und der lange, ultraschlanke Körper passten zum 60er-Jahre-Ideal der Kindfrau, die gleichzeitig Vergänglichkeit ausstrahlt. Dick sei sie einzig als „arischer Babyspeck im Schloss“ gewesen, erzählt sie.

Beine und „big hair“ als Markenzeichen

Trotz der misogynen Atmosphäre in der Modebranche der 60er-Jahre versucht sie die Inszenierung ihres Körpers früh selbst in die Hand zu nehmen. Das Handwerk und die Bedeutung des Lichts habe sie von Irving Penn und Richard Avedon gelernt, sagt sie und beschreibt, wie Beine und „big hair“ zu ihrem Markenzeichen wurden. Das Dasein als Model bezeichnete sie als Teufelskreis: „Es verlangt, immer perfekt zu sein, die Leute wollen dich anhimmeln und akzeptieren nicht, dass du auch Schwächen und Fehler hast.“

Dem mit „Blow-Up“ ausgelösten Hype folgen wenige Filmrollen. Offen spricht Veruschka nachträglich von Depressionen, Krankenhausaufenthalten und dem Weg heraus. Der emanzipatorische Gedanke war bei ihr stets präsent: 1971 posiert sie neben Romy Schneider und Senta Berger auf dem von Alice Schwarzer inszenierten Stern-Cover unter dem Titel „Wir haben abgetrieben“.

Gemeinsam mit herrenlosen Katzen lebte sie später in Brooklyn, New York; sie malte, fotografierte und organisierte Happenings, bei denen sie ihren Körper und ihr Gesicht bemalte – „Mode und Kunst gehen eine Fusion ein“, sagt sie, und stellte sich damit gegen die damals vorherrschende elitäre Ansicht, Mode sei gegenüber Kunst zweitrangig. 1984 spielte sie für Ulrike Ottinger die Figur des Dorian Gray; in der Foto- und Performance-Reihe „Emanationen“ zeigte sie in den 90ern Menschen in opulenten Kostümen mit Punkfrisuren.

Ein Lebensabend in Berlin

Nach Kollaborationen und Freundschaften mit Künstlern wie Blixa Bargeld und Alva Noto und einem Gastauftritt im James-Bond-Film „Casino Royale“ lebte sie in Berlin, wo man sie zuweilen in langen Handschuhen und flamboyanten Schleiern und „Head Pieces“ erleben konnte.

Vera von Lehndorff, die am 24. November in Berlin starb, erfuhr am Anfang ihres Lebens die Vereinnahmung ihres Körpers. Stark wie sie war, eroberte sie ihn unbeirrt zurück.