piwik no script img

Ermittlungen gegen PolizeibediensteteJupheidi und Jupheida, Hausdurchsuchung, Razzia

Siebzehn Frankfurter Be­am­t:in­nen stehen in Verdacht der Körperverletzung im Amt, der Strafvereitelung und der Verfolgung Unschuldiger.

Polizeiautos parken vor einem Polizeirevier
Einsatzfahrzeuge der Polizei vor dem ersten Polizeirevier in Frankfurt am Main, 10. Oktober Foto: Andreas Arnold/dpa
Pascal Beucker

Von

Pascal Beucker

Frankfurt/Main taz/dpa | Wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt, der Strafvereitelung im Amt und der Verfolgung Unschuldiger wurden am Freitagmorgen die Dienststellen und Wohnungen mehrerer Frankfurter Po­li­zis­t:in­nen durchsucht. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt mit.

Die Ermittlungen richten sich gegen fünf Polizeibeamtinnen und zwölf Polizeibeamte im Alter zwischen 24 und 56 Jahren, die im ersten Polizeirevier in Frankfurt im Streifendienst und in der vorgesetzten Dienstgruppenleitung eingesetzt waren. Ihnen werden auch Strafvereitelung im Amt und die Verfolgung Unschuldiger vorgeworfen.

„Die im Raum stehenden Vorwürfe sind sehr gravierend“, sagte der Frankfurter Polizeipräsident Stefan Müller. „Die Verdachtslagen gegen die Polizistinnen und Polizisten erschüttern mich und gefährden das Ansehen unserer Polizei.“ Er habe unverzüglich Disziplinarverfahren eingeleitet und auch Verbote des Führens der Dienstgeschäfte ausgesprochen.

Durchsucht wurden vier Dienststellen und 21 Wohnanschriften. Konkret wird den Beschuldigten vorgeworfen, von Februar bis Ende April dieses Jahres sechs Männern während oder nach Festnahmen unberechtigt körperlichen Schaden zugefügt zu haben beziehungsweise solche Taten geduldet und nicht angezeigt zu haben.

Taten sollten vertuscht werden

Um das eigene Vorgehen und ihre Gewaltanwendung nachträglich zu rechtfertigen, hätten die Be­am­t:in­nen in fünf Fällen sogar Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands oder eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eröffnet.

Den Angaben von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt zufolge liegen Aufzeichnungen von einigen Taten vor, teils durch die Videoüberwachung im Polizeirevier, teils durch Bodycams oder öffentliche Videoanlagen.

An den Durchsuchungen am Freitagmorgen waren rund 150 Kräfte des Landeskriminalamtes sowie Be­am­t:in­nen der Staatsanwaltschaft beteiligt. Bei den Verdächtigen wurden Mobiltelefone und Datenträger sichergestellt. Diese würden nun ausgewertet.

Revier war schon mal in den Schlagzeilen

„Bislang liegen keine Hinweise auf ein extremistisches Motiv vor“, schreiben die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in ihrer Mitteilung. Dieser Hinweis könnte darin begründet sein, dass das erste Polizeirevier in Frankfurt vor einiger Zeit schon einmal in die Schlagzeilen geraten war. Nach rechtsextremen Drohschreiben mit der Unterschrift „NSU 2.0“ an zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens liefen zwischenzeitlich Ermittlungen in dem Komplex gegen einen Polizisten und eine Polizistin des Reviers, sie wurden aber Ende 2023 eingestellt.

Im Sommer 2024 entschied das Oberlandesgericht Frankfurt, dass auch fünf Beamt:innen, die zwischen 2014 und 2018 rechtsextremes Gedankengut in mehreren Chatgruppen verbreitet hatten, juristische Konsequenzen erspart blieben. Die Chatgruppen, in der die Po­li­zis­t:in­nen über jüdische Menschen, Schwarze, Mi­gran­t:in­nen und Menschen mit Behinderung hetzten sowie Hitlerbilder und Hakenkreuze austauschten, war nur durch Zufall aufgeflogen: Im Zuge der Ermittlungen der „NSU 2.0“-Drohschreiben gegen die Frankfurter Anwältin Seda Başay-Yıldız, die auch NSU-Opfer vertritt, und weitere Betroffene.

Die Beschuldigten hätten zwar „in erheblichem Umfang teilweise nur schwer erträgliche menschenverachtende, rechtsextreme, gewaltverherrlichende, antisemitische, ableistische und rassistische Inhalte geteilt“, befand damals das Gericht. Strafbar aber sei dies wegen der privaten Chatgruppen und deren „überschaubarem Personenkreis“ nicht. Für eine Verurteilung wegen Volksverhetzung brauche es eine größere Öffentlichkeit.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Polizei Hessen #Frankfurt/Main #Polizeigewalt #Razzia
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Jason Kirkpatrick 2022 vor dem Verwaltungsgericht in Schwerin
Polizeispitzel-Affäre Als Freund getarnt

Premiere von „The Spies, who ruined our lives“. Der Film erzählt, wie der Polizeispitzel Stone den Aktivisten Kirkpatrick und die linke Szene aushorchte.

Von Peter Nowak
Teilnehmer*innen bei der Demonstration vor dem griechischen Parlament in Athen am 6. September
Polizeigewalt in Griechenland Festgenommen und sexistisch beleidigt

In Athen wurden vor einer regierungs­kritischen Demo 18 Personen offenbar willkürlich verhaftet. Die Polizei soll zudem Gewalt angewendet haben.

Von Ferry Batzoglou
Teilnehmer einer Demonstration "Gerechtigkeit für Lorenz" halten ein Bildnis des Toten in die Höhe.
Linken-Abgeordneter über die Polizei „Wir brauchen einen radikalen Wandel“

Die Hamburger Linksfraktion lädt zu einem Kongress über die Arbeit der Polizei. Linken-Politiker Deniz Celik über die Probleme und mögliche Lösungen.

Interview von Leo Schurbohm
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
2
Ende des Bürgergeldes Das Jobcenter als Besserungsanstalt
3
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
4
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld
5
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
6
Veggiefleisch muss umbenannt werden Es geht nicht um die Wurst – sondern um Profite