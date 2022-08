Erderwärmung und soziale Gerechtigkeit : Die Welt retten

Die Autorin Octavia Butler hat vor 30 Jahren vieles vorausgesehen, was heute passiert. Sie zeichnet eine düstere aber nicht aussichtslose Perspektive.

Der Weltuntergang kommt. Höchstwahrscheinlich. Denn wir als Menschheit sind weit davon entfernt, entschlossen die nötigen Schritte zu gehen, um die Klima­katastrophe und die damit verbundenen gesellschaftlichen Folgen abzuwenden. Der Untergang wird allerdings nicht so aussehen, wie wir ihn uns in Büchern und Filmen vorstellen: Der Boden wackelt, der Himmel verdunkelt sich, überall erklingt Klagen und Wehgeschrei, die Erde öffnet sich und verschluckt Groß und Klein, Alt und Jung, Arm und Reich ganz ohne Unterschied.

Nein, er kommt nicht plötzlich, sondern in Wellen und zu verschiedenen Zeiten. Er trifft Regionen und Menschen ungleich. Die Science-Fiction-Autorin Octavia E. Butler hat das in ihrer „Parabel-Serie“ in den 1990er Jahren sehr realistisch beschrieben. Wer wissen will, wie unsere dystopische Zukunft aussehen könnte, sollte diese Bücher lesen. Darin beschreibt sie einen „Klimawandel“, der in den 2020er Jahren unter anderem in Kalifornien zu tödlichen Hitzewellen, Wasserknappheit, brennenden Wäldern und brutalen Stürmen führt.

Kommt bekannt vor, nicht wahr? Die Hauptfigur Lauren lebt in einer kleinen Gemeinschaft, die sich mit hohen Wänden und Waffen vor aggressiven Banden schützt. Wer Geld hat, schützt sich mit Stacheldraht und Elektrozäunen, bezahlt die Polizei, die sich nur für Reiche interessiert, oder beauftragt bewaffnete Sicherheitsdienste. Geld macht es auch möglich, wegzuziehen nach Kanada oder Russland, wo die Klimakrise nicht so hart zugeschlagen hat. Dort funktionieren Wirtschaft, staatliche und soziale Strukturen noch.

Dort wird Wasser nicht ständig teurer. Ohne Geld ist eine Flucht kaum machbar. Die Grenzen sind nämlich geschlossen, der Weg ist lebensgefährlich. Die Gefahren verschärfen sich, als die USA einen Krieg gegen Kanada und das abtrünnige Alaska beginnen. Wer kein Geld hat, ist verletzlich. Das ist heute schon so. Aber wenn die Welt um dich herum zusammenbricht, wird diese Verletzlichkeit zur akuten Gefahr. Besonders arme Frauen fürchten die permanente Bedrohung durch sexualisierte Gewalt.

Einige wenige Rücksichtslose und wahnsinnig Handelnde reichen, um eine Dynamik des Misstrauens, der Angst und damit eine Gewaltspirale in Gang zu setzen. Butlers Beschreibungen sind realistisch. Der Weltuntergang durch die Klimakatastrophe hat schließlich schon angefangen, auch wenn es uns hier noch nicht so hart trifft. An manchen Orten der Welt stiegen in diesem Sommer die Temperaturen auf bis zu 60 Grad. Solche Hitzewellen werden immer öfter kommen.

Wellenförmig in die Katastrophe

Nicht langsam und stetig, sondern wellenförmig in Schüben: Es wird Sommer geben, die weniger heiß sind mit weniger und nicht so schlimmen Waldbränden. Menschen, die es nicht wissen wollen, sagen dann: „Na bitte, ein kühler Tag, ist doch alles nicht so dramatisch!“ Im nächsten Sommer werden aber wieder neue Hitzerekorde gebrochen, neue Brände und Überschwemmungen zerstören ganze Regionen. Es trifft Alte härter als Junge, Kranke schlimmer als Gesunde, Arme schlimmer als Reiche.

Die damit einhergehenden wirtschaftlichen Krisen begünstigen politische Krisen, Gewalt und Fanatismus. Butler beschreibt einen Rechtsruck. Die USA wählen einen Präsidenten, der „America First“ fordert und die radikale Umkehr zu christlichen Werten. Er hetzt gegen Andersdenkende und Minderheiten. Teile seiner Gefolgschaft sind gewalttätig. Dieser Präsident leugnet das oder behauptet, damit nichts zu tun zu haben. Viele hoffen, dass eine starke Hand wieder für Ordnung sorgt im Land.

Mit dieser autoritären Führung kommen Leute, die die damit verbundene Macht für ihre Zwecke missbrauchen. Selbsternannte, schwerbewaffnete „Kreuzritter“ überfallen verletzliche Gruppen, wie Flüchtlinge und Arme, rauben sie aus und versklaven sie gar. Das tun sie mit Hilfe eines „smarten“ Halsbandes, das auf Knopfdruck schreckliche Schmerzen bereitet und den Versklavten jede Möglichkeit zum Widerstand nimmt.

Sklaverei bleibt offiziell zwar weiterhin verboten, die betreffenden Gesetze wurden aber mit der Zeit so aufgeweicht, dass Menschen- und Bürgerrechte faktisch nur noch für Leute mit Geld einforderbar sind. Vermutlich nicht genau so, aber doch ähnlich steht es uns bevor. Bürgerrechte werden im Angesicht des Untergangs von vielen als dekadenter Unsinn angesehen werden. Zumindest solange sie selbst so privilegiert sind, dass sie diese nicht in Anspruch nehmen müssen.

Arme trifft es schlimmer

Leute, denen der Schutz der Schwachen jetzt schon entweder egal oder ein Riesenärgernis ist, werden darum kämpfen, sich durchzusetzen. Die heute schon viel beklagte Polarisierung wird vor allem dort zunehmen, wo die Situation besonders schlimm ist. In Zukunft wird es zunehmend Ökoterrorismus geben. Leute, die sich schon heute als Opfer faschistischen Terrors verstehen, weil sie eine halbe Stunde lang von einer Sitzblockade aufgehalten werden, werden dann völlig ausflippen und einige sicher gewalttätig werden.

So wird sich eine Spirale der Gewalt hochschaukeln, ganz wie Butler es beschreibt. Hier soll kein negatives Menschenbild gezeichnet werden. Die meisten Menschen sind im Grunde gut. Das Problem ist, dass eine negative Dynamik in Gang gesetzt werden kann, durch schlimme Ereignisse und wenige sehr aggressive Akteure. Es wird nicht gleichzeitig und allen passieren. Aber es wird passieren. Immer öfter.

Oder wir als Menschheit schaffen es doch noch, uns so zu organisieren, dass wir eine gute Zukunft für alle schaffen. Auch Butler berichtet in ihren Büchern davon. Lauren gründet nämlich eine neue, sehr vernünftige Religion und schließt sich in einer freiheitlichen und freundlichen Gemeinschaft mit anderen zusammen. Auch so etwas ist möglich. Wahrscheinlicher ist aber der kommende, ungleichzeitige und ungerechte Weltuntergang.