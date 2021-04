Entscheidung in K-Frage der Union naht : Söder und Laschet sind bereit

Vor der Unionsfraktion erklären Markus Söder und Armin Laschet beide ihre Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur. Einen Showdown wollen sie vermeiden.

BERLIN taz | Eigentlich ist es ein Routinetermin. In regelmäßigen Abständen trifft sich der geschäftsführende Vorstand der Unionsfraktion im Bundestag zur Klausur, mitunter sind die Parteichefs von CDU und CSU als Gäste geladen. Doch am Sonntag kam es in der Runde zu einer kleinen Sensation. CSU-Chef Markus Söder erklärte erstmals offiziell seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur. Das Problem: Auch der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will. Droht der Union nun ein brutaler Machtkampf?

Söder, der in den vergangenen Monaten stets betont hatte, dass sein Platz in Bayern sei, redete während der Klausur Tacheles: „Wenn die CDU bereit wäre, mich zu unterstützen, wäre ich bereit“, sagte Bayerns Ministerpräsident nach Angaben von Teilnehmern. „Wenn die CDU es nicht will, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit.“ Das heißt: Söder will gebeten werden. Er steht in Beliebtheitsumfragen besser da als Laschet, mehr Menschen in und außerhalb der Union trauen ihm die Kanzlerschaft zu.

Söder sagte den Angaben zufolge, Laschet und er hätten sich am Samstag freundlich und offen ausgetauscht. „Wir haben beide erklärt, wir sind bereit“, berichtete er. Es sei noch kein abschließendes Gespräch gewesen. Laschet wiederum betonte seine Übereinstimmung mit dem CSU-Chef und beharrte darauf, dass die beiden die Kanzlerkandidatur untereinander absprechen würden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident hätte als CDU-Vorsitzender eigentlich den ersten Zugriff auf den Job. Allerdings steht er in Umfragen sehr schlecht da. Auch in der Fraktion gibt es Widerstand gegen ihn.

Markus Söder, CSU-Chef „Will die CDU es nicht, bleibt ohne Groll eine gute Zusammenarbeit“

Bei einer kurzen Pressekonferenz am Sonntagnachmittag wiederholen dann beide ihren Anspruch. Nachdem Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus kurz etwas zur Coronalage und der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes gesagt hat, ist Laschet dran. CDU und CSU hätten große Übereinstimmungen bei der inhaltlichen Aufstellung, betont er. Es gehe darum, die Idee eines Modernisierungsjahrzehnts zu entwickeln. Söder und er hätten sich darauf verständigt, die K-Frage in einem „guten Prozess“ gemeinsam mit Parteien und Fraktion zu klären. Es brauche „sehr schnell und sehr zeitnah“ Lösungen.

Das Gemeinsame betonen

Auch Markus Söder bemüht sich in seinem Statement, das Gemeinsame zu betonen. Es komme nicht auf ihrer beiden Ambitionen an, sondern auf das Wohl der Union und das Wohl des Landes. Er sei bereit, zu kandidieren und sich der Verantwortung zu stellen. Aber, fügt er hinzu, wenn die große Schwester sage, dass sei nicht ihr Vorschlag, „dann würden wir das akzeptieren“. Laschet und ihm sei wichtig, dass die Entscheidung nicht „auf Biegen und Brechen“ gefällt werde.

Söder spielt noch auf eine historische Situation an, an die sich einige erinnern dürften: „Wir sind nicht Helmut Kohl und Franz Josef Strauß“, sagt er. „Optisch nicht und inhaltlich auch nicht.“ Strauß und Kohl kämpften in den 70ern erbittert gegeneinander. Es gab gegenseitige Angriffe, Sticheleien, gar Beleidigungen.

Bei der Klärung der Kanzlerkandidatur vor der Wahl 1980 eskalierte die Sache. Strauß erklärte anzutreten. Kohl, damals schon CDU-Vorsitzender, wollte Niedersachsens Ministerpräsidenten Ernst Albrecht vorschlagen. Am Ende einigte man sich darauf, dass die Bundestagsfraktion entscheiden solle. Strauß gewann die Abstimmung in der Fraktion – und verlor die Wahl. Die sozialliberale Koalition unter Kanzler Helmut Schmidt (SPD) wurde bestätigt.

Einen Showdown wollen sie vermeiden

Einen solchen Showdown wie damals wollen Laschet und Söder offenbar vermeiden. Söder hat sich bereits eine Hintertür geöffnet, indem er betonte, dass er auch einen anderen Vorschlag akzeptieren werde. Entscheidend könnte nun die Sitzung des CDU-Präsidiums am heutigen Montag werden.

Nachdem beide Interessenten ihre Ambitionen in der Fraktion angemeldet haben, dem Gremium, in dem Abgeordnete beider Parteien sitzen, haben nun führende CDU-Leute das Wort. Wenn sie Laschet Rückendeckung geben, wird sich Söder diesem Votum kaum verweigern können.

Zur Eile angemahnt

Dass es schnell gehen sollte, hatten mehrere CDU-Granden angemahnt: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und auch Friedrich Merz. CDU-Vizechef Bouffier sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: „Wir müssen jetzt sehr schnell entscheiden.“ Ein „Pfingstwunder“ werde nicht helfen. Auf die Frage, ob es sein könne, dass Laschet und Söder sich schon in der kommenden Woche einigten, antwortete er: „Das könnte ich mir gut vorstellen.“

Der Weg könne so aussehen, dass die beiden sich erklärten und die montags tagenden Parteipräsidien entschieden. „Wenn es gut geht, treffen wir dann eine gemeinsame Wahl. Wenn nicht, können wir gemeinsam den Weg einer Entscheidung festlegen“, betonte Bouffier. Das kann man durchaus auch als sanfte Drohung an die beiden Kontrahenten verstehen.