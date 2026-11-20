dpa/taz | Das höchste Windrad der Welt im Süden Brandenburgs ist an den Start gegangen. Der Höhenwindturm in Schipkau in der Lausitz sei an das Stromnetz angeschlossen worden und produziere Strom, teilte das Dresdner Unternehmen Gicon mit. Der Turm ist mit einer Nabenhöhe von 300 Metern die höchste Windenergieanlage der Welt, insgesamt sind es 365 Meter.

Der Bau kostete 25 Millionen Euro. Die 3,8-Megawatt-Anlage hatte im September ihre endgültige Höhe erreicht. Der riesige Windturm kann laut Gicon den doppelten Energieertrag einer konventionellen Windenergieanlage erzielen. Das Windrad, das in einem bestehenden Windpark hochgezogen wurde, gilt als technische Innovation. Es besteht aus einer Art Gitterturm und einer Stahlkonstruktion mit 22.000 Einzelteilen.

Zu­schaue­r:in­nen der „Sendung mit der Maus“ sind bereits bestens über das Projekt informiert. Denn die Wissenssendung für Kinder und auch für ihre erwachsenen Mitsehe­r:in­nen hat am vergangenen Sonntag eine monothematische Ausgabe zum windigen Turmbau in der Lausitz gebracht, die in der Mediathek noch angeschaut werden kann.

Das Maus-Team hat die Bauarbeiten über Monate begleitet. In der Sendung kann man nun sehen, mit welcher Präzision der Kranführer tonnenschwere Turmteile in die Höhe hievt. Und man kann Maus-Moderatorin Clarissa bis auf das Dach der fertig montierten Turbine begleiten, sodass einem schon beim Zuschauen schwindelig wird.

Man bekommt auch äußerst gut erklärt, warum so ein extrem hohes Windrad Sinn ergibt. „Es geht gar nicht so sehr um stärkeren Wind, es geht um stabileren Wind“, hatte Jochen Großmann, Geschäftsführer von Gicon, der taz schon vor Wochen gesagt. Der stabilere Wind führe dazu, dass der Rotor mehr als den doppelten Ertrag einer herkömmlichen Windturbine einfahre.

Das Unternehmen Gicon plant 5 weitere Anlagen. Für den Bau von 100 Höhenwindrädern in Deutschland lägen zudem Absichtserklärungen vor, sagte Großmann.