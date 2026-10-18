S iehst du das auch?“, fragen wir uns gegenseitig, um sicherzugehen, dass keine von uns sich etwas einbildet. „Ja!“

Beide sehen wir an diesem Abend vieles. Zum Beispiel, dass die T-Shirts der jungen Männer vom Barbershop so weiß sind, dass die Augen wehtun, wenn sie direkt vor uns stehen.

Dann sehen wir, wie drei von ihnen peinlich berührt wegrennen, als ihnen ein älterer, langhaariger Mann irgendetwas wild gestikulierend erzählt. Wir hören nicht, um was es geht, aber zuvor hatte er versucht, mit uns über Richard Wagner zu reden.

Wir sehen, wie die, die in der Runde geblieben sind, ihre Gesichter mit den Händen bedecken, den Kopf schütteln und wie kleine Kinder kichern. Irgendwann geht der Alte weiter, und die drei, die geflohen waren, trauen sich, Capri-Sonne trinkend, zu ihren Freunden zurückzukehren.

Das ereignet sich an meinem neuen Lieblingsspäti, dass wir mit dem Rücken zum Eiskühlschrank sitzen, Feierabendbier trinken und Passanten beobachten.

Was wir auch sehen: Zwei Teenager in Hoodies mit grün gefärbten Haaren, die plötzlich hinter uns stehen, vom Licht des Kühlschranks angeleuchtet. Wir glauben, dass sie uns von oben herab mustern. Eigentlich können sie sich nur nicht entscheiden, ob Cornetto oder Magnum. „Wie in einem Horrorfilm“, sage ich. Sie lächeln uns an, und wir sehen, wie ihre Zahnspangen glänzen.

Ebenso sehen wir einige ältere Paare, Hand in Hand hintereinander an uns vorbeidefilierend und uns stolze Blicke zuwerfend, als wollten sie sagen: „Ja, wir haben uns immer noch gern!“

Diese Ecke in der Hobrechtstraße ist immer sehr lebendig. Aber woran könnte es liegen, dass wir heute so schöne und skurrile Menschen und Augenblicke erwischen?, fragen wir uns.

Und in diesem Moment entdecken wir sie: mehrere vergessene Brillen. Sie liegen hinter uns, auf dem Kühlschrank.

Wir fangen an zu lachen. Das sind bestimmt magische Brillen! Das sind die rosaroten Brillen dieses letzten einigermaßen warmen Abends.