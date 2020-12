Ein Spaziergang mit Interview: „Das ist mir menschlich sehr fern“

Der Mann wurde 1983 in Halle an der Saale geboren. Seine Familie zog nach Ostberlin, als er fünf Jahre alt war. Lorenz Just hat in Halle Islamwissenschaften und anschließend am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert. 2015 erschien sein Sachbuch über das Leben Mohammeds („Mohammed – das unbekannte Leben des Propheten“), 2017 der Erzählband „Der böse Mensch“, 2020 dann sein erster Roman „Am Rand der Dächer“. Seit 2019 lebt Just wieder in Berlin.

Das Buch Die Geschichte von „Am Rand der Dächer“ (272 Seiten, 17,99 Eu­ro, DuMont Verlag, Köln 2020) setzt ein, als sein Held, der Junge Andrej, etwa acht Jahre alt ist. Er lebt mit Eltern und zwei Brüdern in einer Altbauwohnung im Berliner Stadtteil Mitte, aber eigentlich leben sie weniger zusammen als aneinander vorbei. Die Logik der Erwachsenen in Form von Familie oder Schule dringt nur selten ins anarchische Einerlei von Andrej und seinem Freund Simon. Just erzählt von einem kindlichen Hier und Jetzt, das noch wenig Einordnen und Zusammenfassen kennt – und das in einer Zeit, als ziemlich viele Regeln außer Kraft waren. Auch später, als es auf die Jahrtausendwende zugeht und Andrej und Simon anfangen, in all die neuen schicken Dachwohnungen einzubrechen, die ihnen plötzlich den Weg auf ihre geliebten Dächer versperren – von denen aus man allerdings auch nicht den erhofften Überblick gewinnt –, bleibt das Buch angenehm tastend, unordentlich, wertfrei. Und immer wieder legt Just wie zufällig Dinge unters Mikroskop, die dadurch überdeutlich hervortreten. (sm)