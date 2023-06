Ein Barockfest in Vorpommern : Barocker Aufbau Ost

Eine Landpartie als „Projekt“: In Rothenklempenow in Vorpommern gönnte man sich ein Spektakel samt historischer Lotung um ein musikalisches Fundstück herum.

ROTHENKLEMPENOW taz | Zwei Ost-tazler, Anja Baum und André Meier, zogen in den Neunzigern aufs Land, wo sie weiter journalistisch arbeiteten und Kinder großzogen. Meier bekam 2020 die Möglichkeit, im Schloss von im äußersten Südosten Mecklenburg-Vorpommerns gelegenen Rothenklempenow eine Ausstellung zur Dorfgeschichte zu gestalten. Dabei stieß er auf den italienischen Komponisten Giu­sep­pe Antonio Paganelli (1710–1763), der im Ort sechs Sonaten für den jungen Baron Vollrath von Eickstedt komponiert hatte. In der Universität von Loui­sia­na fand er dazu Näheres und in der französischen Nationalbibliothek die Partitur, die in Paris gedruckt worden war. In einem Londoner Antiquariat erwarb er eine Dissertation über Paganelli.

Diese Sonaten wollte Meier in der zum Schloss gehörenden Barockkirche aufführen lassen – vom Collegium für Alte Musik Vorpommern mit Flöte, Violine, Violoncello und Cembalo. Auch die Orgel in der Kirche sollte – in Maßen – mitwirken. Dazu vier Großpuppen von Suse Wächter, die zwischen den Musikstücken über deren Sinn und Unsinn streiten sollten: der Baron, sein Sohn, der Komponist und seine Frau. Meier schrieb ihnen die Dialoge.

Bei der „Aufbau Ost“-Arbeit

So erfährt man in dem Stück, dass der alte Baron Georg von Eickstedt, Herr zu Rothenklempenow, von Bach schwärmte, er fand die italienische Musik zu süßlich. Seine Vorfahren waren aus Thüringen nach Pommern gekommen, um hier „Aufbau Ost“-Arbeit zu leisten: „Ein bisschen Rechtsstaat einführen, ein Galgen hier, ein Galgen dort.“ Nach dem 30-jährigen Krieg ging Vorpommern an die Schweden, die es 1720 für 2 Millionen Taler an die Preußen verkauft hatten. Seinen Sohn Vollrath hielt er für ein „Weichei“, was er auf die neumodische italienische Musik zurückführte, die nun auch noch in seinem Haus, in seiner Kirche Einzug hielt.

Für Paganelli war Bach dagegen in den Worten Meiers „germanisches Orgel-Gejaule, wie das Essen hier: Hauptsache, viel, Hauptsache, fett. Keine Emozioni – echte Gefühle“, die wollte er den Hiesigen nahebringen. Der Sohn des Grafen sei schon ganz vernarrt in seine Musik. Paganellis Frau dagegen, eine Sängerin, die bereits in Venedig, Wien und Bayreuth aufgetreten war, litt unter der Pommerschen Rustikalität: „alles nur Lehmhütten und Ruinen“. Die Betten zu hart, der Weinkeller zu mickrig.

In der Kirche wurde geprobt, der Baron inspizierte: „Hab ich’s mir doch gedacht, der feine Herr Sohn, am hellen lichten Tag beim Künstlerpack“, schimpfte er. Vollrath schmeichelte ihm: „Herr Vater, sie werden von der Nachwelt nicht nur als Patron dieses wunderschönen Gotteshauses bewundert, jetzt schrei­ben sie auch noch Musikgeschichte.“

Der Baron ist auch deswegen schlecht gelaunt, weil er in Pasewalk den Markgrafen traf, der dort ein Dragonerregiment besuchte, das der Soldatenkönig ihm zur Verlobung geschenkt hatte. Er klagt: „Wieder saß ein Westler hier auf einem gut dotierten Führungsposten, als ob es in Pommern nicht genügend fähige Kader gibt. Ich zum Beispiel habe als Offizier für die Schweden dutzende von Schlachten geschlagen“. Der Sohn unterbricht ihn: „Ja, ja, wir kennen die Geschichten, aber das war vor der Wende. Jetzt sind wir preußisch.“

Zwar hingen die Rothenklempenower irgendwie noch der lustigen Zeit der DDR an, aber André Meier gedachte, ihnen mit einem neuen – schreckliches Wort – „Narrativ“ zu kommen. Der Bürgermeister war begeistert und machte mit, weitere Ortsansässige kamen hinzu. Das „Projekt“ (ein noch schrecklicheres Wort) nahm Fahrt auf. Geld dafür kam vom Vorpommernfonds, dem Landkreis und privaten Spenden.

Von Mittag bis Mitternacht

Am Ende der Vorbereitungen stand ein Barockfest auf dem Programm: von Mittag bis Mitternacht im riesigen Schlosspark zwischen Eichen, Linden und Kastanien, mit einem Dutzend Ständen für Essen und Trinken (alles bio) und ebenso vielen Dixi-Klos. Es kamen einige hundert Gäste, nicht wenige angetan mit Barock-Perücken und -Kleidern.

Auf der Schlosstreppe sang der deutsch-polnische Chor Horyzont romantische Lieder. Auf einer Bühne am anderen Ende der Festwiese spielte die italienische Band Ostia, die aus Deutschen bestand, „Italo-80er-Elektro-Pop“. Am Schlossteich sangen die barocken „Artistokraten“ Zartes von Mozart, auch jonglierten und akroba­tier­ten sie. Und Klaus Thaler, der Erstgeborene von Biermann, bespaßte die Kinder mit seinem Stück „Eine Puppe packt aus“. Zu guter Letzt legte der Radio-Multikulti-DJ Gio di Sera („Don Rispetto“) italienische Tanzmusik auf, und es wurde auch getanzt. Gelegentlich donnerte es, jedoch ohne Blitz und Regen.

Das alles fand am 17. Juni statt, der in der BRD vom Bundespräsidenten Heinrich Lübke zum gesetzlichen Feiertag erklärt worden war, nachdem „die Russen“ an dem Tag 1953 einen Bauarbeiter-Aufstand in Ostberlin niedergeschlagen hatten.

Aber es war noch nicht alles: Meier hatte im Zusammenhang seiner Ausstellung ein Faltblatt gestaltet, „Lebendiges Denkmaldorf Rothenklempenow“, das ein barocker Jüngling verteilte. Der Flyer wurde von „GehMit – aufsuchende Bildungsarbeit für den ländlichen Raum“ und dem quasigewerkschaftlichen Verein „Arbeit und Leben“ bezahlt.

Herbert Achternbusch „Da, wo früher Passau und Weilheim war, ist jetzt Welt. Die Welt hat uns vernichtet, so viel kann man sagen“

Was ein Witz ist, denn die Arbeit war ja nach 89 in der dann „ehemalig“ genannten DDR gerade eingestellt worden. „Vorpommernland ist abgebrannt / Flieg, Maikäfer, flieg …“

So erfuhr man, dass sich die Ausstellung im „Torhaus“ des Schlosses befand – und aufhatte. Und dass das Schloss im 18. Jahrhundert gebaut wurde. Es wirkte bescheiden, wäre da nicht der dazugehörige riesige Gutshof. Der Gutsbetrieb besaß eine Brennerei, in deren Souterrain sich heute eine Kneipe befindet. Die 900 Hektar, zuletzt von der LPG bewirtschaftet, erwarb 2013 eine „Bio-Boden-Genossenschaft“. Das Schloss gehört nun der Gemeinde. Gegenüber befindet sich eine Großgarage der Freiwilligen Feuerwehr Rothenklemperow (wo an dem Tag ebenfalls ein Fest stattfand). Im Ort gibt es einen „Weltacker“ – eine Idee des Ex-tazlers Benny Härlin, der sein Feld in Pankow „bewirtschaftet“. Der Rothenklempenower Weltacker verfügt über ein „Weltackerhaus“, das auch als Kino dient.

So weit die lokalen Sehenswürdigkeiten um Meiers Barockfest herum, das wie bereits angedeutet ein großer Erfolg – für das Dorf und gegen die Welt – war. Welt in dem Sinne, wie es der bayerische Filmemacher Herbert Achternbusch verwendete: „Da, wo früher Passau und Weilheim war, ist jetzt Welt. Die Welt hat uns vernichtet, so viel kann man sagen.“

Wir hatten uns ein paar Dörfer weiter in einem Golfschloss einquartiert, das dem Anschein nach mit chinesischen Produkten eingerichtet wurde. Dafür war es nicht teuer. In Pasewalk übernachteten wir danach in einem Hotel, das eine Bullenstation gewesen war. Neben der Rezeption hing ein Schild: „Während des Deckaktes nicht laut reden oder lachen!“