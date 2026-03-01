Drehkreuz im Görlitzer Park„Soll es jetzt überall Zäune geben?“

C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe Berlin. Wenn er möchte, zeichnet er uns den „Specht der Woche“.

Ab Sonntag soll der Görlitzer Park nachts abgeschlossen werden. Weil Kai Wegner was gegen Drogen tun will und glaubt, ein Zaun kann helfen. Hier könnte es Probleme geben. Vor allem für Leute mit Rollstuhl oder Kinderwagen. Auch Leute mit Rolllator könnten eventuell Probleme kriegen, durch das Drehkreuz zu kommen. Wenn diese Leute da nicht reinkommen, dann ist das blöd für die. Auf dem Tempelhofer Feld gibt es auch solche Drehkreuze und Leute mit Rollstuhl, Kinderwagen und Rollator kommen da nicht rein, sondern müssen Leute finden, die ihre Gehhhilfen über den Zaun tragen. Das ist aber nicht meine Aufgabe, das denen rüberzutragen. Das sollte man mal beim nächsten Runden Tisch ansprechen. Ich frage mich, ob der Senat und der OB an diese Leute gedacht hat als er diese Zäune am Tempelhofer Feld und am Görli geplant hat. Ich habe dazu in der BVV eine Anfrage gestellt. Mal gucken, was da rauskommt. Protokoll: Doris Akrap