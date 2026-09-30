D irk von Lowtzow liest im Festsaal Kreuzberg, aber darum geht es gar nicht. In erster Linie springt eine Katze aus dem Gebüsch am Flutgraben. Zur Straße hin sind Container aufgetürmt. Den Radweg, auf dem das Lesungspublikum anreist, zerquetschen sie fast. Schlaglicht, schmutziges Silber, der Rasen öffnet Schattenzähne. Hinter dem Drahtzaun Spuren der Arbeiter und ihrer Pausen. Eine Biertischgarnitur, ein Einmalgrill, gekippt. Die Katze hebt die Pfote, zuckt mit den Ohren. Was ist das hier? Was soll das? So war es doch früher nicht.

Das hereintröpfelnde Publikum des Blödelbarden, der heute gesammelte Kunstkritiken vorstellen soll, ahmt den Vierbeiner unbewusst nach. Auch grau meliert, die Augen ebenfalls Blinker in diesem Licht, ebenso verstört: Warum bitteschön hausen hier plötzlich Leute vor unserer Weißweinschwemme, die verbranntes Fleisch aus Aluminiumschalen kratzen? Wenn das die Baustelle ist, wie wird erst die Pyramide aussehen? Die Katze schüttelt die Pfote, hechtet -- Platz da! -- mitten auf den Fahrradweg.

Die Lesungsbesucher lächeln sich unsicher an und wackeln weniger elastisch zum Festsaal, zum grau-geschmeidigen von Lowtzow. Das Neue hat sich feist in die Dunkelheit geklotzt und muss sich vorerst nicht rechtfertigen. Nicht auszuschließen aber, dass die Freaks aus dem einstweilen zugebauten Underground dem Verkehr noch mal in den Weg springen.

Ein sperriges Bild, um zu sagen: Es wird kalt und dunkel aktuell, aber wir geben nicht auf. So verkrampft und verknotet sind wir halt. Wir kommen aus nasskalten Flutgräben, und unsere Schwächlichkeit sollte man nicht für Schwäche halten. Von Lowtzow beschließt den Abend als Barry Manilow der Hamburger Schule, mit einem Sexlied aus der Loveline, um den Mikroständer geknotet. Die Katze bleibt nach getaner Arbeit verschwunden.