A m Schlachtensee sitzen C. und ich in einem kleinen Café mit Bootsverleih draußen an einem runden Tisch. Wir trinken Kaffee und beobachten einen Kranich, der ein bisschen strauchelnd auf einem Ast landet, vielleicht weil er hinter dem Schilf nicht mit dem versteckten Boot gerechnet hat. Neben uns leihen Leute Ruderboote aus, versuchen beim Ein- oder Aussteigen nicht ins Wasser zu fallen und die Boote einigermaßen cool aus der Parklücke zu bugsieren. Interessant ist auch, wer von ihnen rudert und wer sich zurücklehnt und sich treiben lässt. Weiter draußen auf dem See schwimmen zwei in Neoprenanzügen mit einer Schwimmboje. Eine Schwanenfamilie kommt mal gucken, was los ist.

Wir sehen allen zu und finden alles gut.

Eine Gruppe von Stand-up-Paddlern kommt vorbei. Sie sind zu viert, drei Männer mit nacktem Oberkörper und eine Frau in einem interessanten Anzug voller pinker Blumen. Der Anzug sieht aus wie ein Body mit langen Ärmeln, aber ist unten im String geschnitten. Sie setzt sich mit dem Rücken zu uns auf das Board und paddelt.

Neben uns sitzen zwei Paare an den Tischen. Wir alle sehen der Frau auf den schönen Hintern.

„Was soll denn dieser Anzug?“, fragt die Frau zwei Tische weiter ihren Mann. Ihr Blick ist abwertend. So sieht sie auch ihren Mann an. Als wäre sie sauer. Er antwortet nicht.

Die beiden Frauen zwischen uns sehen auch zu der Paddlerin hinüber.

Sagt die eine zur anderen: „Tja, also ist klar, ’ne, dieses Teil, das sie da trägt, ist nur für den männlichen Blick gemacht.“

„Joa“, sagt die andere und grinst. „Gerechter wär’s, wenn sie hier auch mit freiem Oberkörper paddeln würde, so wie die Kerle.“

Ihre Freundin sagt: „Genau! Und ja, okay, alles ist für den männlichen Blick und immer auch für deinen gemacht!“

Beide lachen richtig laut.

C und ich grinsen uns an, und die Frau vom Nebentisch lächelt jetzt auch.