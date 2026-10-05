W ie in Zeitlupe fallen die Regentropfen vom Himmel und landen vor der Volksbühne im azurblauen Wasser. Ich bin das erste Mal im Volksbad und habe mir dafür extra einen Tag gewählt, bei dem Massenandrang unwahrscheinlich ist. Es ist einer der letzten. Mein Traum: Ich bin das Volk im Volksbad und sonst niemand.

Es gelingt mir fast. Ein Mann Ü60, Typ: Dauerschwimmer bei jedem Wetter, ist schon im Wasser, als ich komme. Warum muss schon wieder jemand auf dieser Welt genau dieselbe Idee wie ich haben?, grummle ich vor mich hin, stürze mich ins Nass und pflüge die paar Meter bis zum Beckenrand. Leise tröpfelt es ins Becken. Ich gehe durchs brusttiefe Wasser, umgeben von schweren Tropfen, die sanft am Wasser abprallen. Ich schaue durch das Volksbühnenrad zum Fernsehturm, tauche unter Wasser, drehe mich und über mir erhebt sich die Fassade der Volksbühne.

Das ist zusammengenommen ein wunderbar langer, ziemlich genialer Moment voller Poesie, den auch der poesie-ignorante Co-Schwimmer nicht zerstören kann. Das macht mich übermütig. Ich mache endlos Rollen im Wasser, wie früher als Kind. Ich lasse mich auf dem Rücken durchs Becken treiben und genieße die Aussicht. Ich hänge am Beckenrand rum und kann mich nicht sattsehen: Ständig ist da ein neuer Blickwinkel auf die altbekannte Skyline.

Noch eine letzte Rolle, schnell in die heiße Dusche und dann Pommes rot-weiß. Ich sitze unterm Vordach des Volksbühnen-Pavillons und blicke auf das Volksbad, das von außen aussieht wie ein übergroßer Schuppen. Vor mir nasse weiße Plastikstühle. Könnten dieselben sein, die schon bei Castorf auf der Bühne standen, sinniere ich. Im Bus zurück in den Wedding schaue ich melancholisch aus dem Fenster: Alles wird irgendwann zu Erinnerung. Auch das Volksbad. Seine Lebenszeit: ein einziger Sommer – und nun auch schon vorbei.