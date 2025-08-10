t az: Frau Irmschler, was war schlecht vergangene Woche?

Paula Irmschler: Es sind Sommer­ferien, ich saß im Zug und sah eine Frau mit ihren Kindern, es waren vier Stück. Sie hat sie bespaßt, gefüttert, beruhigt, halt auf ihrer Reise in den Urlaub begleitet. Ich dachte: Uff, wow, mal wieder eine Alleinerziehende, ganz schön krass mit vier Kindern. Am Ende der Reise stellte sich heraus, dass ein ­Capri-Sun trinkender Mann, der ein paar Sitze weiter mit dem Rücken zu dieser Familie saß, tatsächlich der Vater der Kinder war. Er hatte mit ihnen allerdings einfach stundenlang nichts zu tun, hat sich nicht mal umgedreht, es gab nur ihn und seine Capri-Sun und die vorbeiziehende Deutschlandschaft. Das wäre nur eine schlimme Anek­do­te, wenn ich nicht exakt die gleiche Si­tua­tion mit anderen Leuten zwei Tage später noch mal beobachtet hätte. Ist echt nichts besser geworden mit diesen ­Heinis aka Vätern?

taz: Und was wird besser in dieser?

Irmschler: Es gibt ein unglaublich berührendes neues Album von Ethel Cain, das man hören kann, wenn man Beihilfe zur Weltflucht braucht. Außerdem Grund zur Hoffnung: der erste Tarifvertrag in der Dönerindustrie (für die Mitarbeitenden der Dönerfabrik Birtat). Streik lohnt sich – ab auf die Straße!

taz: Ist das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska der Beginn einer Männerfreundschaft?

Irmschler: Wenn Freundschaft unter Männern bedeutet, dass autoritäre, überschätzte Vollpfeifen sich treffen, um krampfig Nähe zu simulieren, sich dabei aber eigentlich nur Schädliches für die Welt überlegen, dann ja. Also wahrscheinlich ja.

taz: Markus Söder fordert, Ukrai­ner*in­nen das Bürgergeld zu streichen. Was sollte man Söder streichen?

Irmschler: Söder sollte jede politische und öffentliche Position gestrichen werden, wenn man das noch sagen darf. On top bekommt er Hausverbot in jedem Wurstlokal.

taz: Reiner Haseloff tritt nächstes Jahr nicht mehr als Spitzenkandidat für die CDU in Sachsen-Anhalt an und macht den Weg frei für Sven Schulze. Kann er die AfD verhindern?

Irmschler: AfD-Positionen kann man kaum noch verhindern, teilen sie doch längst die meisten anderen Parteien in vielen Bereichen. Aber wenn dieser Schulze (von diesem mysteriösen „linken Flügel“ der CDU) gewählt wird, macht er vielleicht ein paar gute Sachen, so die gute alte Kleineres-Übel-Hoffnung.

taz: Das Bundesverfassungsgericht hält den Einsatz von Staatstrojanern nur bei schweren Straftaten für zulässig. Können wir Filme nun wieder sorgenfrei bei Kinox.to streamen?

Irmschler: Sorgenfrei? Haben wir schon die unheimlichen Qualen vergessen, die mit der unzuverlässigen Suchfunktion, den Untertiteln im falschen Takt, den plötzlich mitten in der Spannung abgebro­chenen Filmen, den Pornoanime-Pop-ups und dem Buffern, Buffern, Buffern einhergingen? Ich hab nur beim Aufschreiben fünf Stresspickel bekommen.

taz: In der JVA Ottweiler begeht der 15-jährige Nelson Suizid, Beamte sollen ihn zuvor getreten und geschlagen haben. Ein weiterer Einzelfall rassistischer Gewalt?

Irmschler: Es gibt eine Petition auf change.org, die einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss fordert, um die Umstände des Todes umfassend aufzuklären. Das ist wichtig, das sollte man unterschreiben. Man kann außerdem @justizfuernelson auf Instagram folgen. Man muss da hingucken, darf keine Ruhe geben.

taz: Der Berlusconi-Konzern MFE könnte ProSiebenSat.1 übernehmen. Sehen wir bald Bunga-Bunga-Partys im deutschen Fernsehen?

Irmschler: Die sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen kann das Privatfernsehen doch schon ganz gut.

taz: Währenddessen wurde Brasi­liens Ex-Präsident Jair Bolsonaro unter Hausarrest gestellt. Haben Sie Tipps zum Zeitvertreib zu Hause?

Irmschler: Immer wieder irre, festzustellen, dass Menschen, die arm sind und sich deshalb Essen oder Zugang zu Verkehrsmitteln auf umständliche Weise beschaffen müssen, im Knast landen, während mächtige Männer, die mutmaßlich hinter einem verdammten Putsch stecken, zu Hause chillen können. Ich empfehle ihm Kinox.to mit den schlechtesten Adblockern.

taz: Israels Regierung will den Gazastreifen vollständig besetzen. Was sollte der Rest der Welt jetzt tun?

Irmschler: Der Rest der Welt sollte sich gegen Rechtsradikale, Islamisten, alle Ausbeuter, Kriegstreiber und Lebensfeinde zusammentun, sich organisieren, demonstrieren, streiken, Infos teilen, Journalismus und Projekte vor Ort unterstützen.

taz: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer verbietet das Gendern in seinem Ministerium. Darf man heutzutage gar nichts mehr sagen?

Irmschler: Kul­tur­staats­mi­nis­te­r*in Wolfram Weimer? Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.

