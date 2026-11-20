T uba hat er gespielt. Andere Instrumente auch. Aber so eine Tuba macht eben besonders viel her. Das Bild von Michael Well hinter diesem riesigen Instrument hat sich mir eingeprägt. Sein Spiel war Teil jener großen Kunst der Biermösl Blosn, zu deren Gründern er mit seinen Brüdern Hans und Stofferl gehört hat. Ihr Spiel hat meine Jugend geprägt. Zu den paar Schallplatten, die ich nach etlichen Wegwerforgien bei meinen vielen Umzügen noch habe, gehören etliche von der Biermösl Blosn. Sie stehen neben HipHop-Scheiben von der Sugar Hill Gang oder Grandmaster Flash & The Furious Five und sind Zeugen meines Aufwachsens in München.

Ich konnte zu beidem stehen – zur Volksmusik, wie sie Michael Well mit seinen Brüdern revolutioniert hat, ebenso wie zum Rap. Dass ich meine Herkunft aus Bayern auch in Berlin bisweilen vor mir hertrage wie eine Monstranz, liegt auch an den Gebrüdern Well. Ihre Texte haben sich bei mir eingebrannt. Wenn ich etwa in Berlin wieder einmal jenes merkwürdig lätscherte Laugengebäck kaufe, das hier als Brezel verkauft wird, habe ich umgehend einen Ohrwurm. „Was braucht ma auf’m Bauerndorf, was braucht ma auf’m Dorf“, singt es dann in mir. „An Bäcker, der guat backt und guate Brezn macht.“ Die Biermösl Blosn singt dann in mir – mit Michael Well, der wie üblich die zweite Stimme beisteuert.

Er wird in mir weitersingen, auch nach seinem Tod. Seit ich von seinem Ableben erfahren habe, denke ich an das heitere Wesen von Michael Well. Weil ich auch einmal in die Münchner Kleinkunstszene hineingeschmeckt habe, durfte ich ihn kennenlernen. Einmal haben wir telefoniert, weil ich für die taz etwas von ihm wissen wollte. Am Ende hatte er mir mehr Fragen gestellt als ich ihm. Wie es mir gehe in Berlin, ob ich mit meiner Arbeit zufrieden sei, ob mir Bayern nicht fehle. Verrückt, wir kannten uns doch kaum.

Aber da ist noch etwas, das an mir nagt. Es war mein letztes Telefonat mit ihm. Er hat sich bitter bei mir beklagt über eine meiner Kolumnen. Es ging es um eine Dokumentation im Bayerischen Fernsehen über seinen Bruder Hans. Der erzählt da über seine Trennung von der Biermösl Blosn im Jahr 2012 und wie er sich von seiner Familie entfremdet hat. Politische Gründe führt er da an, die seine Brüder nicht gerade im besten Licht dastehen lassen.

Nicht so einfach

So einfach sei das nicht, meinte Michael Well am Telefon zu mir und dass er enttäuscht sei, wie ich das einfach so weitergegeben habe. Vom Krankenbett aus hatte er den Kontakt zu mir gesucht, um mir seine Sicht auf die Trennung zu schildern. Es war ein schmerzhaftes Gespräch. Wie schmerzhaft die Trennung und all der Streit danach für Michael Well gewesen sein muss, mag ich mir gar nicht ausmalen.

Wie schön, dass er mit Karli Well als Ersatz für den Hans noch ein paar heitere Bühnenjahre als einer der „Wellbrüder aus’m Biermoos“ erleben durfte.