T rotz des Sommeranfangs down under ist die Stimmung gerade novembergrau. Nach dem „Bluenami“ der US-Demokraten stieg auch bei progressiven Kiwis zuletzt die Hoffnung auf eine lange ersehnte politische Umwälzung in Aotearoa. Doch was haben uns die neuseeländischen Nationalwahlen am vorigen Wochenende beschert? Kein eindeutiges Ergebnis, aber Frust, Fakes und Frauenhass.

Jacinda Ardern war gestern. Als sie uns nach der Coronapandemie gen Harvard verließ, wurde sie vom konservativen Premierminister Christopher Luxon abgelöst, der Kulturprojekte und soziale Förderung strich. Lebenshaltungskosten explodierten, die Arbeitslosenquote ist so hoch wie nie und das Gesundheitssystem maroder denn je. Neun Stunden Wartezeit in der Notaufnahme, bis jemand auf der Toilette kollabiert? Alles schon passiert in dieser Legislaturperiode.

Die Konservativen griffen daher für ihre Politpropaganda tief in die KI-Kiste. Die Grünen-Chefin und lesbische Lichtgestalt Chlöe Swarbrick, deren lakonischer „Ok, Boomer“-Einwurf im Parlament einst um die Welt ging, musste auch im Wahlkampf für etliche Memes herhalten – diesmal aber nicht von ihren Fans. Die regierende National Party machte die 32-Jährige zur Zielscheibe, um sie gezielt als potenzielle Finanzministerin zu diskreditieren.

Das grenzte an Cybermobbing. Luxons Anti-Chlöe-Kampagne in den sozialen Medien zeigte unter anderem ein Foto von ihr als Wüterich mit einem gefakten #Opentowork-LinkedIn-Banner. Ähnlich kreativ war auch die filmische Halloween-Parodie, in der Swarbrick als Gespenst eine Ladenkasse ausraubt. In einem Facebook-Video wurde ihre Stimme verzerrt, um sie gefährlich klingen zu lassen.

Optische Ansprüche

Den Misogynie-Marathon gewann jedoch der abgehalfterte Radiomoderator Michael Laws von der nationalistischen Kleinpartei NZ First. Der ließ sich in einem Live-Interview über eine Kandidatin der Opposition aus, die in einem Kleid „bis zu den Waden“ und ohne Make-up nicht seinen optischen Ansprüchen genügte: „Muss die Hölle sein, solche Leute zu daten, unter uns“, haute er raus. „Könnt Ihr euch vorstellen, wie es nach dem Sex ist? Habe ich das gerade laut gesagt?“ Ja, hat er.

Alle Parteien reagierten empört. Selbst der Premierminister versicherte vor zwei Wochen, dass Michael Laws kein Amt in seinem Kabinett bekommen würde. Doch den Wählern war Feminismus egal: NZ First legte am Samstag an den Wahlurnen zu und wird damit zum Königsmacher, weil die beiden führenden Parteien – Labour und National – nur auf knapp über 29 Prozent kamen.

Es wird noch Wochen dauern, bis die Stimmen all derer gezählt sind, die vom Ausland aus gewählt haben. Damit steigen die Chancen, dass ein anderer Chris das Ruder im Lande übernimmt, wenn sich die neue Regierung bildet: Labour-Chef Christopher Hipkins. Der ist zwar links, aber ebenso „stale, pale and male“. Da hilft auch kein Make-up.