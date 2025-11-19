piwik no script img

Die WahrheitDie Legende von Jan-Carl und Bogdan

von Wolfgang Weber

Was macht ein sonst von Fahndungsplakaten starrendes Mitglied der Roten Armee Fraktion im Schulsportunterricht? Ziemlich gut Fußball spielen.

Z um Sportunterricht mussten wir in den siebziger Jahren mit dem Bus zur Turnhalle fahren. Dort trafen wir eines Tages den Kleinkriminellen Fritzle beim Aufbrechen eines Mofaschlosses an. Fritzle kam aus einer Familie voller Hallodris, Tagediebe und Taugenichtse. Er war mit 14 von der Schule geflogen und lebte seitdem von Diebstählen und anderen zweifelhaften Tätigkeiten.

„Hallo Fritzle“, sagte einer von uns, und Fritzle sagte: „Hallo, ihr Eierköpfe.“ Dann fragte er: „Darf ich mal mit euch in den Sportunterricht gehen? Ich spiele doch so gerne Fußball.“

In der Tat war er ein sehr guter Fußballer, der nur deswegen aus dem örtlichen Fußballverein geschmissen wurde, weil er während des Trainings regelmäßig kurz „aufs Klo“ ging, in Wahrheit aber in den Umkleidekabinen die Geldbörsen seiner Mitspieler ausräumte. „Klar, komm mit rein“, sagte Uli, unser Klassensprecher. „Wir stellen dich unserem Lehrer Bogdan vor.“

Bogdan war es völlig egal, ob einer mehr am Sportunterricht teilnahm. Er fragte Fritzle nach seinem Namen, und Fritzle sagte spontan: „Ich heiße Jan-Carl Raspe.“

Uns allen stockte der Atem. Was für eine Dreistigkeit! Fritzle hatte diesen Namen vermutlich auf einem der Fahndungsplakate gelesen, die überall in der Stadt hingen. Der echte Jan-Carl Raspe saß zu diesem Zeitpunkt im Knast in Stammheim. Jeder kannte ihn. Jeder! Außer Bogdan. Er trug den Namen in sein Notizbuch ein und sagte dann: „Jan-Carl, du spielst im Mittelfeld.“

Sehr schnell war er mehr als zufrieden mit den Leistungen des neuen Spielers, der von nun an in jeder Sportstunde mit dabei war. „Jan-Carl“, sprach Bogdan, „aus dir kann noch ein Profi werden.“ Jan-Carl kam stets flink aus der Tiefe des Raums, schlug göttliche Flanken, wirkte mit dem Ball am Fuß wie ein Intellektueller und war uns anderen immer einen Schritt voraus.

Irgendwann war das Schuljahr zu Ende und die Lehrerkonferenz mit der Notenbesprechung stand an. Dort gab es große Verwirrungen, als Bogdan vor dem versammelten Kollegium euphorisch „die sensationellen Leistungen von Jan-Carl Raspe“ lobte. Vorsichtige Einwände der anderen Lehrer, einen Schüler diesen Namens gebe es nicht an unserer Schule, ließ Bogdan nicht gelten. „Natürlich gibt es ihn“, rief er. „Er ist ja seit fast einem halben Jahr dabei!“

Erst nach und nach verhärtete sich beim gutgläubigen Bogdan der Verdacht, dass dieser Schüler eventuell vielleicht doch nicht Jan-Carl Raspe heißen konnte und dass er vielleicht nicht einmal ein Schüler war.

Bogdan blieb dann noch 20 Jahre lang Sportlehrer an unserer Schule, und wie die Geschichte von Fritzle ausging, ist in zwei verschiedenen Legenden überliefert: Die eine besagt, dass er eine beachtliche Karriere als Profifußballer in Südostasien machte, die andere erzählt, er habe eine grandiose Laufbahn als viel beachteter Autoknacker hingelegt. Ich finde beide schön!

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Wolfgang Weber
Themen #Kolumne Die Wahrheit #Rote Armee Fraktion / RAF #Schulsport #Fußball
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Wahrheit Unsere Freunde, die Zeitreisenden
Kolumne Die Wahrheit von Wolfgang Weber

Es gibt diese unglaublichen Menschen im näheren sozialen Umfeld, die sich an keine Verabredung halten und nie, niemals, nicht pünktlich kommen.

weißes megaphon auf orange als illu für wahrheitkolumne
Die Wahrheit Chez moi im Verwechslungskabarett
Kolumne Die Wahrheit von Wolfgang Weber

Wer quasi Hauptdarsteller und zugleich einziger Zuschauer ist in seiner Performance auf dieser unserer Welt, der sucht notgedrungen schnell das Weite.

Die Wahrheit Kontrolle ohne Handschellen
Kolumne Die Wahrheit von Wolfgang Weber

In eine Fahrkartenkontrolle zu geraten, ist nie angenehm, aber wenn das volle Programm der Kontrolleure droht, bricht der Schweiß aus.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
2
Kriminologe über Bochumer Polizeischüsse „Ein Fall, vor dem tatsächlich viele Polizisten Angst haben“
3
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
4
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
5
Experte über Aufrüstung Skandinaviens „Wir können uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen“
6
Neue Jobs für Ex-MinisterInnen Danke, Christian Lindner!