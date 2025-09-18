piwik no script img

Die WahrheitSei gegrüßt, Kätzchen

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit. Diesmal ein Poem für die Leserschaft, das die Willkommenskultur von Katzen doch eher kritisch sieht.

katze süße
Von Corinna Stegemann

Willkommen, liebes Kätzelein

Du mit den spitzen Ohren

Du nennst mich erst seit gestern dein

Doch schon bin ich verloren

Willkommen auch dein Gastgeschenk

Das halb gefress’ne Mäuschen

Und danke für das tote Tier

Aus Nachbars Vogelhäuschen

Ich weiß zwar nicht, wem du gehörst

Doch soll’s mir auch egal sein

Wenn du nur meine Ruhe störst

Und äugst nach meinem Meerschwein

Willkommen sind die Zeckelein

Die durch den Pelz dir wandern

Ich trink jetzt einen Liter Wein

Und schick dich weg nach Flandern

taz lesen kann jede:r

Themen #Flüchtlingssommer #Katzen #Tiere #Jagd
4 Kommentare

 / 

  • Unter der Jacke vom Bruder mitgebracht



    bleib sie siebzehn Jahre



    mein feines Oki.

  •

    Zu dem heutigen taz-Bild



    Mein Wunsch für Szenario gilt:



    Dass an der Tür das taffe Kätzchen



    Macht mit Mäusen keine Mätzchen.



    /



    www.stern.de/famil...enke-30764862.html

  •

    KATZEN SIND ALS HAUSGENOSSEN



    BELIEBT AUCH BEI GROSSEN BOSSEN



    /



    Ich weiß nicht, ob Trump Katzen schätzt,



    Einer der Menschen oft verletzt.



    Wird die Welt auch immer schlimmer,



    Katzenbilder gehen immer



    /



    Der Bolsonaro soll in Haft,



    Bei ihm ist es fast schon geschafft.



    Ist die Welt nur noch ein Zimmer,



    Katzenvideos gehen immer.



    /



    Doktor Goetschel, Tieranwalt,



    Tierrecht deutet dergestalt:



    Tiere sind auch Mitbestimmer -



    (Katzen eigentlich schon immer).



    /



    Miss Stella war 'ne Russian Blue,



    Gehörte bei James Bond dazu;



    Blofelds Tier, schneeweißer Schimmer:



    Katze als Symbol geht immer.



    /



    Wird gestört dein Nachtablauf,



    Mach besser die Türe auf:



    Hörst du Jaulen und Gewimmer,



    Will sie rein ins Haus fast immer.



    /



    Anlässlich Knochenfraktur:



    Hilft die Katz mehr als 'ne Kur?



    "Schnurren heilt", (es macht's nicht schlimmer)



    "Katzen-Mär" kursiert noch immer.



    /



    www.hna.de/leben/g...e-zr-93477371.html



    /



    September 2025, MR😺

  •

    Auch bei Anderen



    Ist immer gut in Flanderen...

