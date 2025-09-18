Die Wahrheit: Sei gegrüßt, Kätzchen
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit. Diesmal ein Poem für die Leserschaft, das die Willkommenskultur von Katzen doch eher kritisch sieht.
Willkommen, liebes Kätzelein
Du mit den spitzen Ohren
Du nennst mich erst seit gestern dein
Doch schon bin ich verloren
Willkommen auch dein Gastgeschenk
Das halb gefress’ne Mäuschen
Und danke für das tote Tier
Aus Nachbars Vogelhäuschen
Ich weiß zwar nicht, wem du gehörst
Doch soll’s mir auch egal sein
Wenn du nur meine Ruhe störst
Und äugst nach meinem Meerschwein
Willkommen sind die Zeckelein
Die durch den Pelz dir wandern
Ich trink jetzt einen Liter Wein
Und schick dich weg nach Flandern
