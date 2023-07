Die Wahrheit : Hanna Zimmermanns Hand

Was macht die Nachrichtensprecherin im ZDF da bloß beim Umblättern? Ihr wird doch nicht etwas fehlen wie damals ihrer großen Vorgängerin?

Was heute via Getöse-Twitter fix rum wäre, brauchte damals etwas länger. Mir hatte ein entfernter Verwandter von der ominösen Hand berichtet, die Quellen aber entpuppten sich als eher vage. Spätestens jetzt hätte ich Frau Berghoff selbst anrufen können. Aber hatte ich vielleicht ihre Nummer? Und was, wenn sie gar nicht ans Telefon ginge? Folglich blieb mir für die weitere Recherche nur eins: „Tagesschau“ gucken.

Wann immer nun deren Fanfare ertönte und Dagmar Berghoff am Nachrichtenpult saß, stierte ich auf ihre Linke. Meistens war die allerdings gar nicht im Bild. Huschte sie doch mal kurz hoch beim Blättern der Manuskriptseiten, dann immer nur mit nach innen geknickten Fingern. Niemals hielt die erste „Tagesschau“-Sprecherin die Papiere beidhändig, jedenfalls nicht so, dass die linken Finger auf den Blattrücken zu liegen kamen. Versuchen Sie das mal!

Auch bei anderen Fernsehauftritten, die sie gelegentlich im Unterhaltungsprogramm absolvierte, versuchte ich, ihr auf die Schliche zu kommen. Doch auch hier: nichts. Ob bei einem Tänzchen mit Harald Juhnke oder einer Moderation im ARD-„Wunschkonzert“. Stets hielt sie ihre Linke so, dass ihr eine Versehrtheit partout nicht anzusehen war.

Erst im Jahr 2013 löste sie selbst dann das Gerücht auf: Ja, stimmt! Ein genetischer Defekt habe ihr von Geburt an nur drei linke Finger beschert, klärte sie da die Weltöffentlichkeit auf. Als Kind sei sie oft gehänselt worden, auch ihre Mutter hätte so ihre Probleme gehabt mit der Fehlbildung, weshalb sie sich schon früh ein paar Tricks zugelegt habe. So weit, so sensationell.

Aber jetzt das! Nur zehn Jahre später kursiert erneut ein Gerücht um die Hand einer Nachrichtenfrau: Hanna Zimmermann, Co-Moderatorin im „heute journal“ des ZDF. Nein, ihr fehlt nichts. Aber was sie andauernd mit ihrer rechten Hand anstellt, während sie am Pult stehend die Nachrichten liest! Wie sie sie ständig so eigentümlich eindreht und verschiebt! Zum Verrücktwerden! Da, schon wieder!

Okay, dass sie gelegentlich einfach nur die gelb getönten Manuskriptseiten umblättert, erklärt nicht den ganzen Rest ihrer verstörenden Handlungen. Ist es ihre spezielle Antwort auf die Frage „Wohin mit den Händen“, mit der sich ja viele Vortragende herumschlagen? Wäre eine Vermutung. Oder handelt es sich bei ihren kuriosen Handgebärden um eine Art Zeichensprache, mittels der sie geheime Botschaften in die Welt sendet, wie Verschwörungs-Twitter seltsamerweise bisher noch gar nicht vermutet hat? Dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein.

Ihren Inhalten folgen kann ich so jedenfalls nicht mehr. Und so erging es bisher allen, sobald ich sie drauf stieß: Während der Sendung blieb nichts anderes, als hypnotisiert auf Hanna Zimmermanns Rechte zu glotzen. Ihre Texte blieben ungehört … Wie bitte? Kann Ihnen nicht passieren? Ich fürchte doch.

