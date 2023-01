Die Verständnisfrage : Ihr seid zu egoistisch geworden!

Warum behaupten alte Menschen, früher sei alles besser gewesen, fragt ein Leser. Weil es manchmal stimmt, antwortet ein Rentner.

Uwe Roes, 67, Buchdrucker in Rente aus Bremerhaven, fragt:

Liebe alte Menschen, warum sagt ihr immer noch: „Früher war alles besser“?

Gotthard Winkler, 81, pensionierter Polizist aus Berlin, antwortet:

Das sage ich im Grunde immer nur dann, wenn ich es wirklich so empfinde. Das ist also ganz einfach. Denn es gibt verschiedene Situationen, die feststellen lassen, dass das früher einfach besser war.

Etwas, das mir da sofort einfällt, ist die Arbeitswelt. Ich bin froh, dass ich mein Arbeitsleben bereits hinter mir habe. Ich denke zurück an eine Zeit, in der dein Chef noch dein Freund war und an deiner Seite stand.

Ich wohne seit den sechziger Jahren in Berlin, Freunde von mir haben bei Siemens, AEG oder der Zigarettenfabrik Reemtsma gearbeitet. Die Unternehmen waren deutlich sozialer, als sie es heute sind. Da kam es nicht nur auf die Dividende an, die Aktionäre standen nicht im Vordergrund. Siemens hat in Berlin reihenweise Wohnungen für die Arbeiter gebaut, es haben sich Genossenschaften gegründet. Ich muss sagen, da hat der Kapitalismus seine gute Seite gezeigt. Heute ist an dem System viel zu kritisieren.

Ich selbst habe den zweiten Bildungsweg eingeschlagen und bin zur Polizei gegangen. Den Ordnungskräften ist man früher noch mit Ehrfurcht begegnet, weil sie der Gesellschaft, den Menschen dienen. Heute ist das anders und an Respektlosigkeit nicht zu überbieten. Da ist die vergangene Silvesternacht leider ein gutes Beispiel. Wie kommt man darauf, unsere Polizei und Rettungskräfte anzugreifen? Das ist absolut indiskutabel und das hat es früher in diesem Ausmaß nicht gegeben.

Wenn ich als Senior auf dem Gehweg laufe, machen die Herrschaften heute keinen Platz. Stattdessen muss ich ausweichen. Im Wohnhaus grüßt man sich auch nicht mehr, das vermisse ich sehr. Der Umgang miteinander ist anders, er hat sich stark verändert. Früher war das Miteinander lebenswerter.

Nicht alles war früher besser

Mein Eindruck ist, dass das vor allem an der Kinderstube liegt. Die Erziehung war früher zwar deutlich strenger, aber auch nachhaltiger. Das hat sich im gesellschaftlichen Miteinander widergespiegelt. Das Benehmen im Straßenverkehr ist dafür ein gutes Beispiel. Durch meine Arbeit als Polizist habe ich das sehr gut mitbekommen. Damals war noch mehr Rücksicht angesagt, heute lautet das Motto „Jetzt komme ich!“. Das bemerke ich auch, wenn ich einkaufen gehe. Die Menschen machen einfach, was sie wollen. Das gefällt mir nicht.

Aber ich gebe zu, man muss differenzieren. Selbstverständlich gibt es vieles, das heute besser ist, da wünsche ich mir die Vergangenheit nicht zurück. Ich möchte hier keinen falschen Eindruck erzeugen. Ich bin 1941 geboren, mitten im Zweiten Weltkrieg. Vieles, das ich als Kind und Jugendlicher erleben musste, ist nicht erstrebenswert. Es gab viel Armut, die Nachkriegszeit war keine schöne Zeit.

Ganz so einfach, wie man es sich mit der Aussage „Früher war alles besser“ macht, ist es also nicht. Es war nicht „alles“ besser, es sind vielmehr einzelne Verhaltens­muster, die sich für mich nicht nur positiv entwickelt haben.

