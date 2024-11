Die Grünen im Wahlkampfmodus „Make Green Great Again“?

Nach dem Bruch der Ampel Koalition kaputt – was jetzt?

Podcast „Bundestalk“ von Sabine am Orde , Ulrike Winkelmann , Cem-Odos Güler , Bernd Pickert und Stefan Reinecke

Der Dauerstreit in der Ampel hat ein Ende. Just an dem Tag wo Trump wieder Präsident wird. Was folgt nun für die Bundesregierung?