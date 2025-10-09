piwik no script img

Gescheiterte Abwahl von der LeyensMit vdL in die Krise

Eric Bonse

Kommentar von

Eric Bonse

Die EU-Kommissionspräsidentin bleibt unangefochten. Mitte-Links fehlt tragischerweise der Mut, sie endlich zu stürzen.

Ursula von der Leyen gibt Donald Trump die Hand
Mit ihrem Deal mit dem US-Präsidenten hat Ursula von der Leyen auch den Handel untergraben Foto: Evan Vucci/dpa

W ie lange noch? Diese Frage müssen sich Grüne und Sozialdemokraten im Europaparlament nach den – erwartungsgemäß gescheiterten – Misstrauensvoten gegen Ursula von der Leyen und ihre EU-Kommission stellen. Wie lange noch wollen sie eine Politik unterstützen, die Europa schwächt und ökologische und soziale Ziele bestenfalls als Feigenblatt nutzt? Wie lange noch wollen sie sich von den Konservativen erpressen lassen, die offen mit den Rechtsradikalen flirten?

Am Mittwoch ist es schon wieder passiert. Die Europäische Volkspartei, die vom CSU-Politiker Manfred Weber geführt wird und der auch die CDU-Politikerin von der Leyen angehört, drohte damit, Europas Umwelt- und Klimagesetze mithilfe von AfD & Co zu schleifen. Um das Schlimmste zu verhindern, haben die Sozialdemokraten einem faulen Kompromiss zugestimmt. Kurz danach sprachen sie von der Leyen das Vertrauen aus – wie schon beim ersten Misstrauensvotum im Juli, als SPD und Schwesterparteien die CDU-Frau ebenfalls im Amt hielten.

Es gebe leider keine Alternative, begründen die Sozialdemokraten ihre Unterstützung. Man könne doch jetzt keine EU-Krise riskieren, betonen die Grünen. Dabei ist es von der Leyen und ihre Politik, die Europa und Deutschland in die Krise treibt: Sie wickelt nicht nur den „Green Deal“ zum Umwelt- und Klimaschutz ab und baut Europa zu einer hochgerüsteten Festung aus.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Mit ihrem Deal mit US-Präsident Donald Trump hat sie auch eine tragende Säule der europäischen Wirtschaft – den Handel – untergraben. Völlig zu Recht hat die Linke im Europaparlament diesen Deal angeführt, um ihren Misstrauensantrag zu begründen. Völlig zu Recht glaubt eine Mehrheit der EU-Bürger, dass von der Leyen die EU den USA unterwirft. Derselben Meinung sind viele Grüne und Sozialdemokraten. Doch wann ziehen sie endlich Konsequenzen – und zeigen von der Leyen und ihrer Kommission die rote Karte? Je länger sie zögern, desto unglaubwürdiger machen sich die Politiker der linken Mitte – und umso mehr Wähler werden zu den rechten Rattenfängern abwandern.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Eric Bonse

Eric Bonse

 EU-Korrespondent
Europäer aus dem Rheinland, EU-Experte wider Willen (es ist kompliziert...). Hat in Hamburg Politikwissenschaft studiert, ging danach als freier Journalist nach Paris und Brüssel. Eric Bonse betreibt den Blog „Lost in EUrope“ (lostineu.eu). Die besten Beiträge erscheinen auch auf seinem taz-Blog
Themen #Ursula von der Leyen #Europäische Union
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ursula von der Leyen
EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen kämpft für sich

In einer Rede zur Lage der Union verkündet Ursula von der Leyen die Einstellung von Zahlungen an Israel. Und einen weiter harten Kurs gegen Russland.

Von Eric Bonse
Ursula von der Leyen, kommt im EU-Hauptquartier zu einem Pressestatement
Nach Zoll-Deal mit Donald Trump Von der Leyen kämpft mit Vertrauenskrise

Die Diskussion um das Verbrennerverbot und das Zoll-Abkommen mit den USA schwächen Ursula von der Leyen. Das EU-Parlament zeigt sich streitlustig.

Von Eric Bonse
Eu-Flaggen wehen vor dem Gebäude der EU-Kommission
EU-Kommission Nicht mal ihr eigenes Team steht hinter von der Leyen

Es hagelt Kritik am Plan der EU-Präsidentin, das EU-Budget auf zwei Billionen Euro zu erhöhen und die Macht zur Kommission zu verschieben.

Von Eric Bonse
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
2
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
3
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld
4
Veggiefleisch muss umbenannt werden Es geht nicht um die Wurst – sondern um Profite
5
Friedensplan im Nahost-Konflikt Nie war der Frieden näher
6
Kulturstaatsminister gegen ÖRR Wenn Wolfram Weimer wieder wettert