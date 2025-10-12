piwik no script img

Demo gegen GentrifizierungSüdkiez gegen teure Klötze

Zur Demo des Bündnisses „Berlin gegen Gentrifizierung“ gegen neue Hochhäuser in Friedrichshain kommen 200 Menschen. Initiative kritisiert Bausenator.

Blick auf den Edge East Side Tower an der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain, im Vordergrund die Bahngleise
Der Edge East Side Tower – Sinnbild der Gentrifizierung im Kiez Foto: Peter Engelke/imago

Von

Peter Nowak

Berlin taz | „Keine Hotels, keine Büros, keine Kommerztower“: Das Transparent fasst die Botschaft der Mie­te­r*in­nen­de­mons­tra­ti­on knapp zusammen, an der sich am Samstagnachmittag im Südkiez von Friedrichshain etwa 200 Menschen beteiligten. Nicht alle konnten die Demo auf Anhieb finden. Denn die Auftaktkundgebung begann auf der Rückseite des S-Bahnhofs Warschauer Straße. Dort will die Anschutz-Entertainment-Group die Fußgängerbrücke zwischen S-und U-Bahnhof Warschauer Straße mit einem Hochhaus überbauen. Nur wenige hundert Meter davon entfernt, in der Rudolfstraße 18/19, plant die Atrium Development GmbH ein weiteres Hochhausprojekt.

Diese Pläne werden von vielen Be­woh­ne­r*in­nen abgelehnt. „Denn es geht um hochpreisige Wohnungen, die sich ein Großteil der Menschen nicht leisten können und damit haben wir ein Problem“, sagt Martina Schmidt, die im Rudolfkiez zwischen S-Bahnhof Warschauer Straße und Modersohnbrücke wohnt. Auch der 82-jährige Dramaturg Martin Wiebel verfasste ein Grußwort zur Demonstration, in dem er die Hochhauspläne als Angriff auf den Rudolfkiez bezeichnet.

Nicht zu übersehen war das Banner der Initiative „Kiez ohne Klotz“. In ihr haben sich An­woh­ne­r*in­nen des Rudolfkiezes zusammengeschlossen, nachdem sie von den Hochhausplanungen erfahren haben. Besonders empört hat die Be­woh­ne­r*in­nen das intransparente Agieren von Bausenator Christian Gabler (SPD). „Der Senat hat die Planungen an sich gerissen, den Bezirk entmachtet und ignoriert den Willen der Menschen vor Ort“, moniert Herke, einer der Mit­be­grün­de­r*in­nen von „Kiez ohne Klotz“.

Von den Passanten bekamen die De­mons­tran­t*in­nen viel Zustimmun:. Menschen winkten vom Straßenrand oder von Balkonen. Manche hätten sich mehr Teil­neh­me­r*in­nen gewünscht. „Warum sind heute nicht einige Tausend Menschen hier auf der Demonstration?“ fragte ein älterer Mann und gab sich selbst die Antwort. „Viele scheinen schon resigniert zu haben und denken, die Gentrifizierung in Berlin ist nicht mehr aufzuhalten.“

Besuch beim Investorentreffen

Das vor einigen Monaten gegründete Bündnis „Berlin gegen Gentrifizierung“, das die Demonstration organisierte, will zum Widerstand ermutigen. „Wir müssen dafür sorgen, dass in Berlin die Debatte um bezahlbare Mieten geführt wird statt über mehr Neubau für Hotels und Büros, die dann oft leerstehen“, sagt Timo Steinke von der Initiative „Wem gehört der Laskerkiez?“.

Schon am kommenden Donnerstag wollen die Ak­ti­vis­t*in­nen wieder auf die Straße gehen. Sie haben am 16. Oktober ab 17 Uhr vor der Rotherstraße 8 im Rudolfkiez eine Kundgebung angemeldet. Dort ist ein Investorentreffen geplant, zu dem ausdrücklich nur Ei­gen­tü­me­r*in­nen eingeladen sind. Dem wollen die An­woh­ne­r*in­nen ihren Grundsatz entgegenhalten „Keine Planung im Kiez ohne uns“.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Gentrifizierung in Berlin #Friedrichshain
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
lick über die Trasse der S-und Fernbahn auf den EDGE East Side Tower (Amazon-Tower)
Hochhausprojekt an Warschauer Brücke Klein-Manhattan in Friedrichshain

Gegenüber dem Amazon-Tower könnte ein weiteres Hochhaus entstehen. Es wäre damit das vierte in näherer Umgebung. Der Bezirk fürchtet Spekulation.

Von Jonas Wahmkow
Menschen die demonstrieren vor dem Kurt-Schumacher-Haus in Wedding. Auf einem Transparent steht: No heart for a hotel.
Gentrifizierung in Berlin Wer regiert den Kiez?

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg drückt der Senat immer mehr Projekte gegen den Bezirk durch. Anwohner protestieren vor der Berliner SPD-Zentrale.

Von Moritz Tübbecke
An einem S-Bahnhof sind die Stationsnamensschilder mit der Aufschrift „Amazon Straße“ überklebt, darunter der Künstler mit einer Leiter
Einzug in den Amazon-Tower Die Amazonisierung der Stadt

Der Tech-Konzern ist in das Hochhaus an der Warschauer Straße gezogen. Initiativen konnten das nicht verhindern, setzen ihren Protest jedoch fort.

Von Lilly Schröder
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Jan Böhmermann im HKW Bis keiner mehr übrigbleibt
2
Reform des Bürgergelds Kommt jetzt Hartz IV zurück?
3
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
4
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
5
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld
6
Reformen beim Bürgergeld Was die Veggiewurst mit der neuen Grundsicherung zu tun hat