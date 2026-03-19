Curtis Sittenfeld „Mittelalte Frauen“Nicht das Ende des Lebens

Sie sind Managerinnen, Autorinnen, Produzentinnen, Ehefrauen, Mütter – und vor allem Freundinnen. In 12 Geschichten lässt Curtis Sittenfeld, selbst 50 Jahre alt, „Mittelalte Frauen“ – so auch der Titel – über ihr Leben reflektieren. Die Auslöser sind immer andere: Jess sieht auf einer Party ihren Ehemann mit einer anderen Frau sprechen, in die er offensichtlich verliebt ist, und denkt: „Wenn du dein Glück verfolgst, dann will ich das vielleicht auch.“ Sie trennen sich, und Jess zieht zurück in ihre Heimat, um ihren Schwestern nahe zu sein.

Die atheistische Filmproduzentin Heather will den Eheratgeber eines katholischen Priesters verfilmen und rettet damit ihre Ehe. Die bürgerliche, reflektierte Jill sieht sich mit ihrem eigenen Rassismus konfrontiert und versucht sich zu rehabilitieren, indem sie den Hund ihrer Schwarzen Nachbarin sucht.

Gekonnt lässt Sittenfeld literarisch eher unterbelichtete Themen wie Wechseljahre und Mammografie-Untersuchungen einfließen, ohne dass diese die Geschichten dominieren. Sittenfeld zeigt überzeugend, dass das „mittlere Alter“ nicht das Ende des Lebens einleitet und Neuanfänge möglich sind – innerhalb oder außerhalb des bisherigen Lebensentwurfs. Und: „Mittelalte Frauen“ ist eine Hymne auf Freundschaften, die uns durchs Leben tragen.

Trotz der Vielfältigkeit der Geschichten eint die meisten, dass die Protagonistinnen Teil der weißen Mittelschicht der USA sind und bürgerliche Leben führen. Schwarze Menschen und FLINTA-Personen kommen nur in Nebenrollen vor, Ar­bei­te­r*in­nen oder Arbeitslose gar nicht. Was wohl schlicht daran liegt, dass sich die Autorin in diesem Milieu am besten auskennt. Johanna Treblin