Coronazahlen vom 16. September 2022 : Nur wenige Impfungen

Das Abflauen der Coronasommerwelle ist vorbei. Das RKI sieht auch keinen Rückgang mehr bei schweren Erkrankungen.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen am Freitag weiter einen leichten Anstieg bei allen wichtigen Indikatoren. Nun hat auch das #RKI in seinem Wochenbericht festgestellt, „dass sich der Rückgang der Zahl schwerer Erkrankungen durch #COVID19 nicht weiter fortgesetzt hat.“ Details im Thread.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der Tageswert von 38.749 neu registrierten #Corona-Infektionen lässt den 7-Tage-Mittelewert um 393 auf 31.665 ansteigen. Das ist nur minimal, aber der Wert steigt nun schon seit 9 Tagen wieder langsam an.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Sehr deutlich wird das mittlerweile beim Wochenvergleich. Der 7-Tage-Mittelwert liegt am Freitag 8,9% höher als vor 1 Woche. Das ist der höchste Wochenanstieg seit Anfang Juli.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Auch die #Hospitalisierungsrate steigt sehr langsam an. Sie liegt laut Berechnungen des #RKI am Freitag bei 3,56.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Damit liegt die #Hospitalisierungsrate um 2,9% höher als vor 1 Woche. Sie steigt so mit aktuell etwas langsamer als die Zahl der registrierten Infektionen.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Bei den Intensivstationen hat sich der Wiederanstieg noch nicht bemerkbar gemacht. Zwar stiegt die Zahl der dort behandelten #Covid19-Patient:innen bis Mittwoch leicht an. Stand Donnerstag werden dort aber 719 Menschen behandelt. Das ist nahezu genauso viel wie vor 1 Woche.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Aber es wird klar, dass der wochenlange Rückgang der Pa­ti­en­t:in­nen­zahl zu Ende gekommen ist, was ja auch das RKI wie eingangs zitiert in seinem Wochenbericht festgestellt hat.

Die Zahl der Toten hat im Laufe der Woche einen Sprung nach oben gemacht. Weil Baden-Württemberg am Donnerstag über 100 Todesfälle nachmeldete, ist der 7-Tage-Mittelwert der #Corona-Toten von 79 auf 90 gesprungen. Auch am Freitag liegt er in etwa auf dieser Höhe.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Allerdings ist der Wert durch die Nachmeldung so verzerrt, dass er aktuell wenig Aussagekraft hat. Wie sich die Zahl der Todesfälle entwickelt, bleibt abzuwarten.

Weil der Bundesrat am Freitag die Novelle des Infektionsschutzgesetzes und damit die #Corona-Maßnahmen für Herbst und Winter beschließt, hier mal wieder ein Blick auf die Impfzahlen.

Aktuell gibt es im 7-Tage-Mittel nur gut 20.000 #Corona-Impfungen pro Tag. Die meisten davon sind Viertimpfungen. Vor genau einem Jahr gab es täglich fast zehnmal mehr Impfungen. Da ist also noch viel Luft nach oben.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 die jeweils aktuellen Coronazahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.