Die Berliner Polizei hat einen zweiten Corona-Fall. Am Samstag war bekannt geworden, dass sich ein Beamter der 32. Einsatzhundertschaft (EHu) bei einem Besuch des Clubs „Trompete“ in Mitte mit dem Virus angesteckt hat. Wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag sagte, hat sich dort auch ein Beamter der 35. EHu infiziert.

75 Kolleginnen und Kollegen, die mit den beiden Polizisten unmittelbaren Kontakt gehabt hätten, seien unter häusliche Qurantäne gestellt worden. Die Gesundheitverwaltung hatte Ende letzter Woche den Aufruf gestartet, alle Personen sollten sich melden, die am Samstag, den 29.2. in der „Trompete“ waren. Der Mann, der am Donnerstag als Coronafall Nummer 12 bestätigt worden war, hatte dort verkehrt. (plu)