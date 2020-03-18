Corona-Infos auf Russisch : Коронавирус в Германии

Es gibt wenig zuverlässige Informationen zu COVID-19 in anderen Sprachen als Deutsch. Die taz will ihren Teil dazu beitragen. Hier nun auf Russisch.

Что такое коронавирус?

Согласно данным китайских ведомств, коронавирус (Sars-CoV-2) впервые появился в городе-миллионике Ухань в декабре 2019. Предполагают, что люди заразились от животных на рынке морепродуктов. Болезнь, которую вызывает коронавирус, называется Covid-19. На данный момент наличие вируса зафиксировано уже в 120 странах.

По сообщению института Роберта Коха, корона-инфекция протекает в большинстве случаев без специфических симптомов. Чаще всего появляется сухой кашель и повышенная температура. Также сообщается о насморке, утомляемости, тошноте и поносе. Тяжелое течение болезни сопровождается также воспалением легких и может даже привести к смерти.

Поскольку симптомы частично напоминают симптомы гриппа, очень сложно однозначно распознать Covid-19, не делая специального теста.

Вакцины от этого вируса до сих пор не существует, но над ее разработкой активно работают в разных странах.

Как я могу защититься от вируса?

Правила поведения частично напоминают правила, которые существуют при возникновении эпидемии гриппа:

- Регулярно мойте руки, прежде всего если Вы находитесь вне дома

- Избегайте касаться руками лица – Соблюдайте дистанцию по отношению к людям, которые страдают от кашля, насморка или повышенной температуры

- Избегайте пожимания рук при встрече или объятий

- Кашляйте и чихайте в сгиб локтя

Если это возможно, следует также избегать пользования общественным транспортом и путешествий, советует министерство здравоохранения. Постарайтесь вместо этого воспользоваться велосипедом, машиной или пройти путь пешком. Если можете, работайте на дому.

Что мне делать, если я думаю, что я заражен?

Если Вы заметили у себя симптомы или если Вы имели контакт с лицом, у которого выявили Covid-19, Вы должны немедленно позвонить по телефону своему домашнему врачу, либо в соответствующий департамент здравоохранения Вашего региона или же по телефону 116117. Ни в коем случае не покидайте свой дом, оставайтесь в стенах своего жилища.

Какие группы людей особенно подвержены риску?

Согласно актуальным исследованиям, к особой группе риска относятся пожилые люди, курящие, лица с уже имеющимися заболеваниями такими как сердечно-сосудистые заболевания, астма, диабет и онкологические заболевания. Дети меньше страдают от вируса, но могут служить носителями вируса и передавать его более уязвимым лицам, даже если они сами не имеют симптомов заболевания.

В настоящий момент нет сообщений, что беременные женщины имеют повышенный риск тяжелого протекания болезни.

Как организовано обеспечение в Германии? (Ключевое слово: нехватка продуктов)

В настоящее время в интернете курсируют бесчисленные видео и фото пустых прилавков в супермаркетах. Обеспокоенность, что в Германии существует нехватка продуктов, не имеет под собой оснований, заверяют продуктовые магазины. Полки просто не могут заполняться так быстро, как их опустошают покупатели. Сотрудники продуктовых магазинов работают очень напряженно. Населению советуют не поддаваться панической скупке товаров.

Продуктовые магазины, аптеки и банки работают как обычно. В Баварии время работы даже продлили до 22.00 часов. Если Вы принадлежите к группе риска, Вы можете попросить друзей, родственников или знакомых помочь Вам при закупке продуктов. Солидарность сегодня актуальна как никогда.

Границы также открыты для грузовых автомобилей. Таким образом, продукты могут доставляться в Германию как и раньше.

Где я могу получить информацию по-русски?

В Германии существует ряд русскоязычных врачей, газет, супермаркетов, туристических агенств, где можно запросить информацию на русском языке. Их адреса и телефоны можно найти в интернете.

Рекомендуем такие сайты:

- Глобальный веб-сайт Всемирной организации здравоохранения

- Информационный портал Федерального министерства иностранных дел Германии

- Deutsche Welle

- Russkaja Germanja (Russisches Deutschland)

- Euronews

– Eine Informationsseite von FAZIT in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium, FAZIT Communication GmbH, Франкфурт-на-Майне, в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, Берлин

- Tatsachen über Deutschland

- berlin24.ru

- Ostwest.tv

- Germania.one

Что мне делать с детьми, если школы и детские сады закрыты?

Во многих федеральных землях школы и детские сады уже закрыты, в других то же самое происходит поэтапно. Для лиц, которые работают в системообразующих учреждениях, таких как больницы, пожарные службы или в полиции, частично организованы экстренные группы продленного дня. Если Вы работаете в одном из таких учреждений, спросите об этом у Вашего работодателя. Если Вы можете работать удаленно, Вы должны прежде всего лично убедиться, что Ваш ребенок дома находится под присмотром. Поговорите с Вашим работодателем и постарайтесь вместе найти решение.

Может быть, возможно сейчас использовать Ваши отпускные дни или отработанные сверхурочные часы. Индивидуальным решением может быть распределение рабочего времени на утренние или вечерние часы. При этом нужно избегать такого решения, как присмотр за детьми бабушками и дедушками, поскольку те находятся в особой группе риска.

Могу ли я в настоящее время въехать в страны бывшего Советского Союза? Что случится, если я захочу вернуться обратно? Что делать, если я нахожусь в Германии по туристической визе, срок действия которой скоро истекает?

Немецкие консульства в странах бывшего Советского Союза хотя предостерегают на своих интернет-страницах от въезда на территорию этих стран, но не пишут о том, как можно покинуть эти страны. Также и указание «обязательно записаться в антикризисный реестр помощи немецким гражданам за рубежом», не очень помогает.

Выезжающие из Украины, которые записались в этот реестр, сообщили мне (БК) при посадке в последний самолет перед полной остановкой воздушного сообщения, что в немецкое посольство в последние дни невозможно было дозвониться. Там было постоянно занято, сообщил один инженер, который за несколько дней до этого работал в Запорожье и получил по e-mail информацию, которую можно прочесть везде в интернете. «Это был просто копипаст», – жалуется инженер в разговоре с журналистом taz.

Leichte Sprache Infos über das Corona-Virus in Leichter Sprache gibt es auf bundesgesundheitsministerium.de

В обычной ситуации иностранный гражданин, въехавший в Германию по туристической визе, должен продлить ее в уполномоченном ведомстве по делам иностранцев (Ausländeramt) и обосновать длительное время пребывания в Германии. Но при имеющемся на сегодняшний день кризисе не существует прецедента и потому не ясно, что произойдет с лицами, которые останутся в Германии после истечения срока их визы. Вполне возможно, что государство в таком случае не будет вводить санкций против лиц, чей срок пребывания в стране превысил срок действия их визы.

Везде ограничения, но отличия есть:

Армения

16 марта ввели чрезвычайное положение, границы Армении закрыты для всех. Только граждане Армении, члены семей, а также имеющие вид на жительство могут въехать. Для них 2 недели карантин. Выехать могут иностранцы к себе. Прекращены авиа и сухопутные сообщения с Ираном, Италией, Грузией, Россией, Израилем, кроме грузоперевозок. Практически выехать не возможно. Рекомендуем посещать сайт аэропорта Еревана.

Азербайджан

Азербайджан и Россия договорились о взаимном прекращении с 18 марта поездок граждан в связи с пандемией коронавируса. с 14 марта приостановлено сроком на 10 дней сухопутное и воздушное сообщение между Грузией и Азербайджаном.

Беларусь

Меньше всего ограничения в Беларуси. Но из-за закрытия границы со стороны Польши, Украины и России сейчас де-факто и Беларусь закрыта.

Аэропорт Минска еще работает.

Грузия

Страна закрывает границы с 18 марта на 2 недели.

Казахстан

Власти Казахстана с 16 марта ограничили въезд-выезд иностранцев. Однако иностранные граждане, которые следуют в свои страны, могут покинуть территорию республики. В столице Нур-Султане и в Алматы c 19 марта вводят карантин. Это значит, что нельзя будет свободно перемещаться даже по улицам городов. Для желающих покинуть эти два города идеально это сделать до карантина. Например, по состоянию на 13:35 17 марта среднеевропейского времени еще были доступны билеты из Алматы в Дюссельдорф с пересадкой в Стамбуле. А из Нур-Султана с двумя пересадками в Минске и Амстердаме можно улететь в Мюнхен.

Кыргызстан

Международный аэропорт «Манас» в столице Кыргызстана Бишкеке сообщил об отмене целого ряда регулярных рейсов. Так, например, нельзя улететь в столицу Казахстана Нур-Султан, в Дели и Стамбул. Тем не менее люди, желающие попасть, например, из Бишкека в Мюнхен, еще могут покинуть Кыргызстан. Taz 17 марта проверила систему онлайн-продажи билетов. Для образца взяли дату 22 марта. Мы выяснили, что добраться 22 марта из Бишкека в Мюнхен можно с двумя пересадками – в Москве и в Амстердаме. Рейсы из Бишкека в Москву не отменены. А Москва для транзита не закрыла границы.

Молдова

Молдова с 17 марта закрывает границы.

Запрещено пересечение наземной границы иностранцами, за исключением дипломатов и постоянно проживающих в республике.

Россия

Правительство РФ временно ограничивает въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства с полуночи 18 марта 2020 года.

Ограничение на въезд не будет применяться в отношении дипломатов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения; экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника; лиц, постоянно проживающих на территории РФ, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Ничего в решении правительства не написано о выезде из страны.

Таджикистан

Таджикистан с 14 марта приостановил рейсы во Франкфурт, которые выполняла местная компания «Сомон Эйр» (Somon Air). Из аэропорта Душанбе можно вылететь в Германию с пересадками. Например, из Душанбе в Берлин можно вылететь 18 марта, нужно добираться с пересадками в Стамбуле и Афинах.

Узбекистан

Узбекистан закрыл авиасообщение со всеми иностранными государствами с 16 марта. Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана сообщил: ведется работа по организации чартерных авиарейсов для иностранных граждан, находящихся в Узбекистане и для узбекистанцев за рубежом. Визы всех иностранцев, которые оказались в республике, будут автоматически продлены до 10 апреля. Штрафовать иностранцев за просрочку никто не будет.

Украина

17 марта в Украине начался тотальный карантин. Государство прекратило авиа-, железнодорожное и пассажирское сообщение с другими странами, в том числе в рамках транзитного проезда.

Теперь въехать и выехать из страны украинцы могут только на личном авто, а иностранцам вовсе запрещено приезжать. По данным сайта немецкого МИДа от 17 марта можно выехать из страны только в городах Чоп и Берегове на украино-венгерской границе.

Запрет на пересечение границы не действует на дипломатов, представителей международных организаций, а также граждан, имеющих вид на постоянное или временное проживание в Украине. Но разрешение на въезд мало дает, когда все сообщение приостановлено. С 13 марта на 10 дней (с возможностью продления срока) закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши.

Существует ли финансовая помощь для занимающихся частным предпринимательством?

Частные предприниматели и самозанятые получат возмещение убытков при потере заработка, если они должны будут находиться в карантине. Это предписано в «Законе о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями». Вы должны в таком случае обратиться в соответствующий департамент здравоохранения. Сумма возмещения будет определена в соответствии с заработком предыдущего года. Федеральное правительство подготовило также пакет мер для предприятий.

Банк реконструкции (KfW) облегчит Ваше обеспечение ликвидности, условия доступа будут смягчены и нормы кредитов улучшены. Предприятия, частные предприниматели и самозанятые могут обратиться для получения такого кредита в свой домашний банк. Им также должен быть облегчен процесс отсрочки уплаты налогов, авансовые платежи по налогу должны быть скорректированы в сторону уменьшения.