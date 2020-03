Corona-Infos auf Türkisch : Koronavirüs Almanya'da

Es gibt wenig zuverlässige Informationen zu COVID-19 in anderen Sprachen als Deutsch. Die taz will ihren Teil dazu beitragen und beginnt mit Türkisch.

Der taz-Redaktion fiel auf, dass bislang in Deutschland nur wenige zuverlässige Informationsquellen zum Coronavirus in anderen Sprachen zur Verfügung stehen. Deshalb will die taz ihren Beitrag dazu beitragen, dass sich die Lage verbessert.

Mit einer Übersetzung ist es nicht getan. Aber es ist ein Anfang. Wir arbeiten daran, dass weitere Sprachen folgen und dass die Infos bald auf taz.de und in unseren Accounts in den sozialen Medien auffindbar sind.

Weitere News in türkischer Sprache gibt es hier.

Koronavirüs nedir?

Koronavirüs (Sars-CoV-2), ilk kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde görüldü. Virüsün insanlara, şehrin deniz ürünleri pazarında satılan hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor. Covid-19 hastalığına yol açan virüs, şu ana kadar 120’den fazla ülkede yaşayan insanları etkilemiş durumda.

Robert Koch Enstitüsü’ne göre korona enfeksiyonunun kendine has bir semptomu yok. En sık görülen semptomlar kuru öksürük ve ateş. Soğuk algınlığı, bitkinlik, mide bulantısı ve ishal de karşılaşılan semptomlar arasında. Kimi ağır durumlarda hastalık zatürreye ve ölüme yol açabiliyor. Belirtiler grip ile benzerlik gösterdiği için Covid-19’un tespiti ancak yapılacak bir test ile mümkün.

Virüsten nasıl korunabilirim?

Hastalıktan korunmak için atılması gereken adımlar grip salgınlarındakinden pek farklı değil:

- Sık sık ellerinizi yıkayın.

- Yüzünüze dokunmayın.

- Soğuk algınlığı, öksürük ve ateş belirtileri gösteren insanlarla aranızda mesafe koyun.

- El sıkışmayın ve sarılmayın.

- Hapşırırken ve öksürürken ağzınızı dirseğinizle kapayın.

Federal Sağlık Bakanlığı, mümkün olduğu sürece toplu taşıma kullanmaktan ve seyahat etmekten kaçınmanızı öneriyor. Bunun yerine gideceğiniz yere yürüyerek, bisikletle ya da araba kullanarak ulaşın. Mümkünse evden çalışın.

Enfekte olduğumu düşünüyorsam ne yapmalıyım?

Eğer yukarıda yazılı olan virüs belirtilerinin sizde olduğunu düşünüyorsanız ya da virüsü taşıdığı tespit edilen biriyle temas kurduysanız acilen aile doktorunuzu, yetkili yerel sağlık birimini ya da 116117 numarasını arayın. Sakın evden dışarı çıkmayın.

Hangi insanlar özellikle risk altında?

Mevcut bilgilere göre yaşlılar, sigara kullananlar ve kalp hastalığı, astım, diabet ve kanser gibi başka hastalıkları bulunan insanlar özellikle risk altında. Koronavirüs çocuklarda çok sık görülmüyor, ancak kendileri semptom göstermeseler de, farkında olmadan bu virüsü başka insanlara bulaştırma ­ihtimalleri var. Hamile kadınların daha fazla risk altında olduğuna dair mevcut herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Almanya’da yaşayanların gıda ihtiyaçları nasıl karşılanacak?

An itibariyle internette süpermarketlerin boş raflarını gösteren pek çok video ve fotoğraf dolaşımda. Ancak Almanya’da herhangi bir gıda kıtlığı olduğu iddiası doğru değil. Sınırlar, erzak taşıyan kamyonlar için hala açık. Bu yüzden gıda ve diğer ihtiyaç ­ürünleri hala Almanya’ya taşınabiliyor.

Süpermarketlerdeki raflar, boşaltıldığı kadar hızlı doldurulamıyor. Market çalışanları yüksek baskı altındalar. Süpermarketlerden ürün istiflemek tavsiye edilmiyor. Marketler, eczaneler ve bankalar hala normal saatlerinde hizmet veriyor. Eğer özellikle risk altında biriyseniz, arkadaşlarınızdan, ailenizden ya da tanıdıklarınızdan yardım isteyin. Dayanışma göstermenin zamanı.

Okullar ve kreşler kapatılınca çocuklarımla nasıl ilgileneceğim?

Pek çok eyalette okullar ve kreşler kapatılmış durumda. Bazı eyaletlerde ise bu uygulama kademeli olarak devreye sokuluyor. Hastane, itfaiye, polis ve acil müdahale birimlerinde önemli görevler üstlenen çalışanlar için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bu tür bir göreviniz varsa lütfen işvereniniz ile temasa geçin. Eğer evinizden çalışabiliyorsanız öncelikle çocuğunuzun bakımını üstlenmeniz gerekebilir. Bununla ilgili bir çözüme ulaşmak için de işvereninizle temas kurun. Fazla mesai yapmak, mesai saatlerini esnetmek ya da izinli sayılmak mümkün olabilir. Yaşlılar, hastalık karşısında özellikle hassas durumda oldukları için, çocukların bakımını bu kişilere bırakmaktan kaçınılmalıdır.

Şu an Türkiye’ye seyahat edebilir miyim? Türkiye’deysem Almanya’ya geri dönebilir miyim? Almanya’da turist vizesiyle bulunuyorsam ne yapmalıyım?

Dışişleri Bakanlığı halihazırda acil ve gerekli olmadıkça yurt dışına seyahat edilmemesini tavsiye ediyor. Türkiye, aralarında Almanya’nın da olduğu, koronavirüsten etkilenmiş bazı ülkelere seyahat yasağı getirdi. Bu seyahat yasağı mevcut düzenlemeye göre 17 Nisan 2020 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Üçüncü ülkelerden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Alman vatandaşlarının ülkeye girişi, geldikleri ülke için seyahat yasağı söz konusu olmasa da ülkeye alınmama durumu söz konusu olabiliyor.

Almanya’da yaşayan ama şu an Türkiye’de bulunan kişiler ülkeyi hala terk edebiliyorlar. Bununla ilgili tarifeli uçuşlar bu hafta içinde gerçekleştirilecek. Tarife ve uçuş değişiklikleri söz konusu olabileceği için ilgili havayolu şirketi ile temasa geçmeniz yararlı olacaktır. Ayrıca seyahat yasağı bulunmayan bir ülke üzerinden aktarmalı olarak uçuş yapmak da halen mevcut seçenekler arasında. Eğer Türkiye vatandaşı olarak turist vizesi ile Almanya’da bulunuyorsanız ve vize süreniz dolmak üzereyse, en yakın Türkiye konsolosluğu ile temas kurun. Türkiye’nin Berlin Başkonsolosluğu’na 030 896 802 11numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

Serbest ve bağımsız çalışanlar için herhangi bir destek mevcut mu?

Serbest ve bağımsız çalışanların, karantinaya alınmaları durumunda uğrayabilecekleri zararlari telafi edilecek. “Salgın Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Edilmesine Dair Kanun“ bu tür zararların karşılanmasını öngörüyor. Bu kişilerin yerel sağlık idarelerine başvurmaları gerekiyor. Yapılacak ödeme, kişinin bir önceki yıl kazandığı para üzerinden hesaplanacak. Federal Hükümet buna ek olarak bir önlem paketi hazırladı. Resmi kredi kuruluşu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) serbest meslek sahipleri için bir destek paketini devreye sokacak, kredi için başvuru koşullarını kolaylaştıracak ve geri ödeme koşullarını hafifletecek. Şirketlerin yanı sıra serbest ve bağımsız çalışanlar da kendi bankaları üzerinden bu tür kredilere başvurabilecekler. Vergi dilimleri de yeniden düzenlenecek ve bu kişilerin üzerindeki vergi yükü azaltılacak. Bu hizmet yalnızca Alman vatandaşları için değil, Almanya’da çalışma izni bulunan herkes için geçerli olacak.

Konu ile ilgili Türkçe bilgi veren diğer kaynaklar neler?

Infektionsschutz.de sitesinde Türkçe dilinde bilgi bulunuyor ancak Almanca veya İngilizce bilmeden bu sekmelere ulaşmak zor. Şansölye Angela Merkel’in geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı konuşması ilk kez Türkçe altyazı ile yayınlandı. Mevcut durumla ilgili bundan sonraki bilgilendirme konuşmaları da Türkçe altyazı ile yayınlanacak. Tagesspiegel gazetesi de Berlin’deki mevcut durum ile ilgili Türkçe bilgi sunuyor. DW ve BBC’nin Türkçe servislerinde de Almanya’daki güncel durum ile ilgili yayın yapılıyor. WDR’nin Almanya’daki önemli gelişmelere ilişkin yaptığı Türkçe yayına her gün saat 18’de ulaşmak mümkün. Türkiye merkezli bağımsız bir haber teyit platformu olan teyit.org üzerinden koronavirüs ile ilgili güvenilir bilgilere ulaşmak da mümkün.

Volkan Ağar, Ali Çelikkan, Elisabeth Kimmerle, Eren Paydaş, Patrick Wagner, Erica Zingher