Christchurch-Nachahmer verurteilt : Isoliert und rechts

Der Möchtegern-Rechtsterrorist Felix F. soll in die Jugendpsychiatrie. Für eine tatsächliche Gefährdung sah das Gericht nicht genug Anhaltspunkte.

HILDESHEIM taz | In Hildesheim ist das Urteil im Fall Felix F. gesprochen worden, der in einem Videochat einen Anschlag auf Muslime nach dem Vorbild von Christchurch angekündigt hatte. Der 22-Jährige soll vorläufig in der Jugendpsychiatrie bleiben.

Auf der Festplatte seines Laptops befanden sich Hunderte Videos, Bilder und Musik mit extrem rechten Inhalten, die Felix F. gesammelt hatte. In seiner Wohnung fand man zahlreiche Notizen – mit Hakenkreuzen und SS-Runen versehen. Das hatten in der vergangenen Woche die Polizeibeamten ausgesagt, die seine Datenträger ausgewertet hatten.

Der Angeklagte beteuerte dagegen, er habe sich lediglich mit der Ideologie des Nationalsozialismus auseinandersetzen wollen. Eine Aussage, die der psychiatrische Gutachter Andreas Tänzer in seinen Ausführungen anzweifelte. Er betonte, der „Konsum von solchen Mengen, sei nicht mit einem sachlichen Aufklärungsinteresse zu begründen“.

Tänzer berichtete, Felix F. habe seit seiner Jugend massive Angst- und Zwangsstörungen und daraufhin eine kombinierte Persönlichkeitsstörung entwickelt, die ihn in vielen Lebenssituationen handlungsunfähig gemacht habe. Zuletzt sei er überfordert und isoliert gewesen und habe nur noch Kontakte im Internet gehabt.

Verurteilt wegen Bedrohung einer 15-Jährigen

Einem dieser Kontakte gegenüber, einem völlig Unbekannten, der ihm per Zufallsprinzip als Videochatpartner zugespielt wurde, hatte Felix F. die Anschlagspläne geäußert. Er sei bewaffnet und stehe vor einer Moschee, hatte er behauptet. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages stürmte die Polizei seine Wohnung.

Oberstaatsanwältin Katharina Sprave sah die insgesamt sechs Anklagepunkte, insbesondere die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, als erfüllt an und forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren. Die Aufzeichnungen von Felix F. würden belegen, dass „sein Wunsch nach derartiger Gewalt durchaus besteht“ und sie sehe die Gefahr, dass der Angeklagte seine verbale Aggressivität in die Tat umsetzen wird.

Der Verteidiger Kurt Georg Wöckener betonte dagegen in seinem Schlussplädoyer, dass sein Mandant die ihm vorgeworfenen Beleidigungen alle eingeräumt habe. Felix F. habe keine rechtsradikale Einstellung und er habe die Äußerungen in Bezug auf den Anschlag nicht ernst gemeint.

Letztendlich verurteilte die Kammer Felix F. in lediglich zwei Anklagepunkten nach Jugendstrafrecht, wegen Beleidigung und Bedrohung. Er hatte 2017 eine damals 15-Jährige und ihre Familie auf Facebook beleidigt und mit dem Tod gedroht.

„Unsäglich, aber nicht strafbar“

Der Anklagte wird mit einer Weisung dazu verpflichtet, seinen Aufenthalt in der Jugendpsychiatrie fortzusetzen und sich danach für zwei Jahre in eine betreute Wohngruppe zu begeben.

Dass die bei ihm gefundenen Waffen – Armbrüste, Messer, ein Schlagstock – tatsächlich für einen Amoklauf gedacht waren, sah das Gericht nicht als erwiesen an. Und da die Androhung lediglich in einem Videochat stattgefunden habe, sei auch keine Störung des öffentlichen Friedens gegeben.

Rechtsradikale Tendenzen seien bei dem Angeklagten seit Frühjahr 2019 feststellbar. Die Vorsitzende Richterin Barbara Heidner stellt zum Abschluss klar: „Es ist unsäglich, was da passiert ist, aber es ist eben nicht alles strafbar“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.