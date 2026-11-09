N eulich gab es bei Günther Jauch diese Frage: „Was wird für Erwachsene üblicherweise in den Größen 10, 12, 14 oder 16 oz angeboten?“ Antwort B war „Boxhandschuhe“, und was mich zumindest am meisten verblüffte: Die richtige Antwort war 64.000 Euro wert.

Was „oz“ ist, lässt sich leicht erklären: Unzen. Schwergewichtsprofis, männlich wie weiblich, pflegen mit 10-Unzen-Handschuhen zu kämpfen. Die sind 283,5 Gramm schwer, und das Gewicht drückt aus, wie gepolstert sie sind. Als 1936 und 1938 Joe Louis gegen Max Schmeling kämpfte, waren es schon 8 Unzen. Die Schlagwirkung soll halt immer besser absorbiert werden.

Was sich so technisch anhört, hat viel mit einer Zivilisierung des Boxsports zu tun. Er wird immer ungefährlicher, was, wenn man den Satz genau liest, bedeutet: Gefährlich ist er immer noch, und der Zwang, ihn ungefährlicher zu machen, besteht fort.

 Boxhandschuhe gehören zur bürgerlichen Gesellschaft. Wie Parlamente, Kinos oder die Eisenbahn

Ein Blick in die Geschichte der Boxhandschuhe gibt Auskunft in die Entwicklung der menschlichen Beziehungen. Die Fäustlinge, die wir heute kennen, gibt es seit Mitte oder Ende des 19. Jahrhunderts. Richtig durchgesetzt haben sie sich mit dem 7. September 1892.

Dass man ein derart genaues Datum nennen kann, liegt schlicht daran, dass James J. Corbett („Gentleman Jim“) und John L. Sullivan an diesem Tag um die Schwergewichts-WM kämpften – und zwar mit 5-Unzen-Handschuhen. Sullivan, der verlor und seinen Titel abgeben musste, hatte zuvor auch des Öfteren ungepolstert gekämpft. Der Fachausdruck lautet „bare knuckle“, und das gibt es tatsächlich bis heute; es ist allerdings nur in wenigen Communitys populär.

Zur Kriminalität des Fäustlings

Boxhandschuhe gehören also zur bürgerlichen Gesellschaft, genauso wie Parlamente, Kinos oder die Eisenbahn.

Apropos: Tatsächlich stellen Boxhandschuhe die historisch zu begrüßende Einhegung brutaler individueller Macht dar. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass, wer sich nicht daran hält, einen Wettbewerbsvorteil hat. Das kann verbrecherisch sein.

1983 boxten Billy Collins Jr. und Luis Resto gegeneinander. Ein nicht weiter wichtiger Weltergewichtsfight im New Yorker Madison Square Garden. Nach Runde fünf hatte Collins zu seinem Vater, der ihn betreute, gesagt: „Daddy, es fühlt sich an, als habe er Steine in seinen Handschuhen!“ Resto gewinnt, Collins ist benommen, der Stern schreibt, sein Kopf sehe aus „wie eine Wassermelone, seine Augen erinnern an matschige Pflaumen“. Sein Vater greift nach Restos Handschuhen und protestiert.

Die Ermittlungen ergeben: Die Handschuhe waren manipuliert. Das Rosshaar, das für die Fütterung sorgt, war durch zwei Löcher herausgezogen worden. Luis Resto und sein Trainer werden lebenslang gesperrt. Sein bis dahin als großes Talent geltender Gegner Billy Collins Jr. erlitt irreversible Augenschäden, wurde depressiv und starb später bei einem Autounfall.

Die Sache mit dem Gips

Streitereien um Handschuhe und Bandagen gab und gibt es immer. Dass sie derart dramatisch enden wie 1983 im Madison Square Garden, ist zum Glück selten. Aber die Planung der Manipulation kann durchaus noch verbrecherischer sein.

Beim Weltergewichtskampf Antonio Margarito gegen Shane Mosley 2009 stellte sich heraus, dass die Handschuhe nicht leichter, sondern härter gemacht worden waren. Es ist gute Tradition, dass ein Vertreter des Gegners beim Bandagieren des anderen Boxers dabei ist. Mosleys Trainer bemerkte dabei, dass in Margaritos Bandagen eine weiße Substanz war. Sie wurde untersucht und stellte sich als Gips heraus. Bei Kontakt mit feuchtem Schweiß wären Margaritos Hände steinhart geworden.

Boxhandschuhe müssen gut gefüttert sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass es draußen wieder kalt ist.