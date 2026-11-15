Der Abend beginnt direkt mit voller Wucht und ohne Vorband. „Anti, anti“, singt, ja schreit Frontsänger Tobias Jundt, schwarze Sturmhaube über dem Kopf, und der charakteristische verzerrte Bonaparte-Sound dröhnt durch die echt volle Columbiahalle in Berlin. Es ist das letzte Konzert der 20-Years-Bonaparte-Geburtstagstour durch Deutschland. Und man merkt es den Musikern und Performern auf der Bühne an: Hier haben alle Bock abzurocken.

Ja, nicht nur Bonaparte ist älter geworden, auch die Fans sind keine zwanzig mehr, ihre flauschigen Katzenmützen und sonstigen bonapartigen Accessoires haben viele dennoch mitgebracht. „I boycott everything that’s not made by my hands“, heißt es jetzt, und die Show hat längst begonnen: Drag, Glitter, wilde Kostüme, Kuh- und Pferdemasken, Stripeinlagen, ein riesiger Pappmaché-Kuchen auf der Bühne, aus dem eine sich tanzend verbiegende Person hervortritt, Halbnackte, ganz Nackte, ein „Stop Frontex“-Schild und eine Person mit zugeklebten Mund, auf dem Klebeband ein Wort: obey. Elektronische Sounds, die sich mit Synthesizer und E-Gitarrenriffs vermischen.

Das ist nur ein Bruchteil von dem, was in den zwei Stunden auf und vor der Bühne abgeht. „I’m cringe, but i’m free“, singen ein Halbnackter voller Glitter und ein maskierter Mund im Duett. Es ist mal einer der etwas ruhigeren, balladigeren Songs aus Bonapartes neustem Studioalbum, das dieses Jahr nach einer längeren Pause veröffentlicht wurde: „Paradise If You Can Stand It“.

2019 hatte Bonaparte ihren angeblichen Abschied bekanntgegeben, nun sind sie wieder da, als wäre nichts geschehen. Alt und müde fühlt sich hier niemand. Im Gegenteil, es ist gefühlt wieder 2010, spätestens nach einer ruhigeren, akustischen „White-Noize“-Einlage und einer Runde Geburtstagsspielchen auf der Bühne ist es soweit. Die ganze Crowd auf dem Parkett springt, grölt, pogt und schwitzt. „You know too much, too much, too much“, heißt es, während man von irgendwo Bier und Ellenbogen ins Gesicht bekommt. Und: „Wir sind keine Menschen, wir sind Tiere.“

Die Texte klingen ungewohnt aktuell

Auf jeden Fall. Die „Computer in Love“ knutschen derweil auf der Bühne, die Computerköpfe sind immer noch die gleichen alten eckigen Kisten wie aus dem letzten Jahrzehnt und doch scheinen die alten Texte heute fast aktueller als damals. Die Kritik an Digitalisierung, Überwachung, Entfremdung, der Exzess als Auflehnung gegen konservative Normen und gegen Gehorsam – dieser hedonistische Punkrock ist doch in der heutigen Zeit politischer, als sich die Band vermutlich selbst je gedacht hätte. Sie sind mittlerweile wohl der absolute Horror eines jeden Rechtsextremen.

Auf einem aufgeblasenen Plastikschwan stage-dived nun eine Dragqueen über die tanzende Menge, später tut es ihr selbstverständlich auch noch der Frontsänger selbst gleich, schließlich gehört das für ein richtiges Bonaparte-Konzert auch dazu. Zum Jubiläum wird sich selbst übertroffen. Am Ende gibt es noch ein orchestrierendes Pferd und eine Champagnerdusche. Was gehört schließlich zu einem opulenten Geburtstagskonzert? Alles.