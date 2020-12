Biden benennt weiteres Spitzenpersonal : Erfahren, weiblich, Biden

Joe Biden benennt Frauen für alle Spitzenposten der Kommunikation im Weißen Haus. Bei Wirtschaftspolitik setzt er auf Obama-Mitarbeiter*innen.

WASHINGTON/WILMINGTON ap/rtr | Der designierte US-Präsident Joe Biden wird ranghohe Posten in seinem Kommunikationsteam im Weißen Haus ausschließlich mit Frauen besetzen. Kate Bedingfield werde als Kommunikationsdirektorin dienen, teilte Biden am Sonntag mit. Regierungssprecherin soll Jen Psaki werden, die für Bidens Wahlkampf arbeitete.

Bedingfield diente schon in Bidens Zeit als Vizepräsident als Kommunikationsdirektorin. Psaki war unter Expräsident Barack Obama Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses und Sprecherin des Außenministeriums.

Karine Jean Pierre, bisher Stabschefin der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris, soll Vize-Pressesprecherin des Weißen Hauses werden. Auch Pierre diente schon unter Obama – damals als Regionaldirektorin im Büro für politische Angelegenheiten in der Regierungszen­trale.

Pili Tobar, eine ranghohe Mitarbeiterin in Bidens Wahlkampfteam, wird den Angaben zufolge stellvertretende Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses.

Wirtschaftsteam: Bewährte Kräfte vom letzten Mal

Für sein Wirtschaftsteam setzt Biden auf alte Weggefährten aus seiner Zeit als Vize-Präsident während der Obama-Regierung. Vorsitzender des Nationalen Wirtschaftsrats soll Brian Deese werden, der bereits unter Obama Berater des Weißen Hauses war, berichtete die New York Times am Sonntag.

Für den stellvertretenden Posten im Finanzministerium unter Janet Yellen ziehe Biden Wally Adeyemo in Betracht, ebenfalls hochrangiger Wirtschaftsberater Obamas, berichtet des Wall Street Journal (WSJ). Derzeit ist Adeyemo Präsident der Obama Foundation.

Weiter ist Neera Tanden als Direktorin des Office of Management and Budget im Gespräch. Bevor Tanden die Leitung des Center for American Progress übernahm, war sie Gesundheitsberaterin der Obama-Regierung.

Zur Vorsitzenden des Council of Economic Advisers soll Wirtschaftswissenschaftlerin Cecilia Rouse ernannt werden, berichtete das WSJ weiter. Auch Rouse, Ökonomin an der Princeton Universität, war zuvor Teil der Wirtschaftsberater um Obama. (ap, rtr)