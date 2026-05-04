Berlins Olympia-Bewerbung„Ich sage ja nicht, dass Olympia alle Probleme löst“

taz: Herr Niroomand, woher nehmen Sie eigentlich noch Ihre Motivation als Olympia-Beauftragter, zumal als ehrenamtlicher? Die Sache mit der Bewerbung ist doch de facto gelaufen.

Kaweh Niroomand: Wie kommen Sie denn darauf?

taz: Weil der DOSB, der alles entscheidende Deutsche Olympische Sportbund, kaum einer Stadt den Zuschlag gibt, bei der danach noch ein ablehnender Volksentscheid droht, während die Einwohner der Konkurrenz – nur Hamburg steht noch aus – alle zugestimmt haben.

Niroomand: Also ich höre aus dem DOSB anderes. Man hat uns gerade in den letzten Wochen noch bescheinigt, dass wir gut im Rennen liegen. Wichtig zu wissen ist: Der DOSB bewertet die internationale Strahlkraft einer Bewerberstadt drei-bis viermal so hoch wie die Beteiligung der Bevölkerung.

 Wichtig zu wissen ist: Der DOSB bewertet die internationale Strahlkraft einer Bewerberstadt drei- bis viermal so hoch wie die Beteiligung der Bevölkerung

taz: „Das kann der DOSB nicht sehenden Auges machen“, hat der frühere DOSB-Chef Torsten Burmester über einen Zuschlag für Berlin gesagt – auch wenn der zugegebenermaßen inzwischen Oberbürgermeister von Olympia-Konkurrent Köln ist.

Niroomand: Das ist nicht ganz in Ordnung gewesen, was der Torsten Burmester da gemacht hat, das habe ich ihm auch persönlich gesagt. Er hat dafür auch vom DOSB eine Ansage bekommen.

taz: Warum?

Niroomand: Es gibt eine Vorgabe für die Bewerber, sich nicht übereinander zu äußern. Außerdem ist es auch faktisch nicht richtig, was Burmester gesagt hat.

Bild: Jörg Carstensen/imago Im Interview: Kaweh Niromand (73) kam mit 12 Jahren aus dem Iran nach Deutschland, studierte Bauingenieurwesen und ist seit 1990 Manager des Berliner Volleyball-Bundesligisten BR Volleys (bis 2011 SCC Berlin). Seither wurde der Verein 15-mal Deutscher Meister. Mittwochabend könnte im nächsten Finalspiel gegen Lüneburg der 16. Titel hinzukommen. Niroomands Sohn Kian bewarb sich 2024 für den SPD-Landesvorsitz.

taz: Sie waren doch selbst Mitglied im DOSB-Präsidium – Sie hätten allen Ernstes eine Vergabe befürwortet, über der ein solches Damoklesschwert hängt? Später die Bewerbung zurückziehen zu müssen, weil die ausgesuchte Stadt doch nicht will?

Niroomand: Aber das Szenario ist doch gar nicht so.

taz: Wieso nicht? Die Gegenbewegung NOlympia steuert ja auf einen Volksentscheid 2027 zu, der Spiele in Berlin verbieten soll.

Niroomand: Meine Aufgabe ist es, dieses Verfahren richtig auseinanderzudröseln und den DOSB-Mitgliedern zu erklären, was das eigentlich heißt.

taz: Und das wäre was?

Niroomand: Dass NOlympia für einen Volksentscheid zwar in einer ersten Stufe nur 20.000 Unterstützer finden muss – die werden sie auch kriegen -, dass aber in der zweiten über 175.000 nötig sind. Da bezweifle ich sehr, dass die zusammen kommen. Gucken Sie sich doch an, wie das gerade bei „Berlin autofrei“ nicht klappt, bei „Berlin werbefrei“ noch weniger. Und selbst wenn, dann wird es keine Mehrheit bei einem Volksentscheid geben

taz: Beim Enteignungs-Volksbegehren war das kein Problem.

Niroomand: Aber das sprach ein Grundthema an, hier ist das etwas anderes. Das erkläre ich auch den Leuten beim DOSB so – und dann merken die, dass das Risiko wirklich sehr gering ist, die Bewerbung nachher wieder absagen zu müssen.

taz: Die Olympia-Gegner argumentieren aber genau in die Richtung, die beim Enteignungs-Entscheid erfolgreich war: dass die Spiele die Stadt teurer machen und für Verdrängung sorgen würden. Und der starke Mann bei NOlympia, Uwe Hiksch, hat bei Großprotesten mehrfach bewiesen, dass er sehr gut mobilisieren kann.

Niroomand: Spüren Sie denn in der Stadt eine solche Gegenstimmung? Selbst jetzt beim Landesparteitag der Linken hat das keine Rolle gespielt …

taz: Dafür gab es beim Grünen-Parteitag sehr lauten Beifall, als die Abgeordnete Klara Schedlich gegen eine Bewerbung geredet hat.

Niroomand: Das kam nur von einem Teil der Grünen, so denken nicht alle dort. Warum sitzt denn sonst mit Jörn Oltmann ein grüner Bezirksbürgermeister im Olympia-Kuratorium? Und auch Dietmar Bartsch von der Linkspartei?

taz: Mal zurück zu Ihrer Motivation, die ja auch eine Zeitfrage ist – die Berlin Volleys, die Sie managen, stehen gerade in den Finalspielen gegen Lüneburg um die Deutsche Meisterschaft.

Niroomand: Ich habe mich neben meinem, ich sage mal, normalen Alltag, ob als Student oder im Berufsleben, immer gesellschaftlichen Themen gewidmet. Weil ich glaube, dass zivilgesellschaftliches Engagement eine ganz wichtige Säule der Demokratie ist. Olympische und Paralympische Spiele sehe ich da neben allem anderem auch als ganz große Chance für den Zusammenhalt in unserer Stadt. Alle kritisieren doch gerade, dass eine Vision fehlen würde – und Berlin braucht eine positive Perspektive. Genau das kann Olympia sein.

 Alle kritisieren doch gerade, dass eine Vision fehlen würde – und Berlin braucht eine positive Perspektive. Genau das kann Olympia sein Kaweh Niroomand, Olympia-Beauftragter Berlins

taz: Ihre Motivation muss ja sowieso ziemlich altruistisch sein, zumal Sie ja noch nicht mal Geld dafür kriegen: Sie sind jetzt 73 und müssten, falls es 2044 mit den Spielen klappen sollte, schon 91 werden, um die selbst mitzuerleben.

Niroomand: Meine Mutter ist jetzt 93 …

taz: Okay, das könnte also doch klappen. Aber gehen wir doch mal konkret die Gegenargumente durch.

Niroomand: Sehr gerne. Da stimmt nämlich vieles nicht.

taz: NOlympia-Organisator Hiksch hat im taz-Interview gesagt: So wie sie geplant sind, hätten die Spiele mit Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Das sei reines Greenwashing.

Niroomand: Das ist völlig falsch. Es gibt vom IOC (Internationales Olympisches Komitee, Anm. d. Red.) genaue Vorgaben zu Nachhaltigkeit, die auch für die Vergabe entscheidend sind. Wir wollen komplett CO 2 -neutrale Spiele in Berlin. Wir wollen ein Vorbild sein, mit anderen Materialien und mehr Kreislaufwirtschaft. Das könnte eine Blaupause für viele andere Großveranstaltungen werden.

taz: Das IOC, das Sie gerade erwähnt haben, ist für die Olympia-Gegner weiter ein ziemlich dubioser Verein.

Niroomand: Dieser Vorwurf ist längst überholt. Das IOC hat sich stark reformiert, gerade mit Blick auf Frauen und Nachhaltigkeit. Auch bei mir findet nicht alles Zustimmung, was dort entschieden wird. Bei so einer großen Organisation geht das auch gar nicht. Aber gerade die Vergabe der Spiele ist anders geworden. Früher hat das IOC gesagt: Das sind unsere Vorgaben, jetzt verändert Ihr Eure Stadt danach. Heute gibt es Dialogprozesse und keine Entscheidung mehr im Hinterzimmer.

taz: Ein weiteres zentrales Argument: Berlin müsse, statt an Großveranstaltungen zu denken, erst mal dafür sorgen, dass die Sportanlagen und Bäder in der Stadt in Ordnung sind.

Niroomand: Erstens: Wir müssen ja keine neuen Sportstätten bauen, sondern werden nur bestehende Sport- und Veranstaltungsstätten nutzen. Und zweitens: Ja, Berlin hat einen Sanierungsstau von 1,2 Milliarden Euro bei den Sportanlagen und dafür gibt es absehbar kein Geld im Haushalt.

taz: Die Gegner sagen: Wegen Olympia aber noch viel weniger – auf 6 bis 16 Milliarden Euro Kosten würde Berlin sitzen bleiben.

Niroomand: Auch das ist so nicht richtig. Dazu komme ich gleich noch. Lassen Sie uns zunächst bei den Sportanlagen bleiben: In Paris wurden 80 Turnhallen modernisiert, zudem viele Bahnhöfe saniert und barrierefrei ausgebaut. Außerdem sind mehr als 70 Radwege mit einer Gesamtlänge von rund 275 Kilometern entstanden.

taz: Berlin hat rund 1.200 Sporthallen – 80 klingen da erstmal nicht nach viel.

Niroomand: Das wäre sehr viel! Wenn wir Olympia nicht machen, wird da viel weniger passieren. Ich sage ja nicht, dass Olympia alle Probleme löst – so ein Versprechen darf man nicht geben. Aber wir können damit den Sanierungsstau auflösen, wir können da Fluss reinbringen.

taz: Kommen wir zu den Kosten – bis zu 16 Milliarden Belastung für Berlin stimmen also nicht?

Niroomand: Nein, überhaupt nicht. Das lässt sich auch klar erklären. Wir unterscheiden drei Budgets: eines für die konkrete Durchführung der Spiele, eines für die Infrastruktur und eines für den Bereich Sicherheit. Das Organisationsbudget lag in Paris bei rund 5 Milliarden Euro – daran orientieren wir uns. Dieses Budget wird vollständig privat finanziert, also durch Einnahmen aus Tickets, Sponsoring und Beiträge des IOC. Paris hat hier einen Überschuss von etwa 75 Millionen Euro erzielt. Ein ähnlich positives Ergebnis erwarten wir auch für mögliche Spiele in Berlin.

taz: Was ist mit dem zweiten Bereich, der Infrastruktur?

Niroomand: Dort lagen die Kosten in Paris bei etwa 3,6 Milliarden Euro. In Berlin würden sie deutlich niedriger ausfallen, da wir bereits über mehr als 95 Prozent der erforderlichen Sportstätten verfügen. Diese müssten vor allem saniert und modernisiert werden. Davon würde die Stadt über Jahrzehnte profitieren. Die Finanzierung dieses Budgets würden sich das Land Berlin, der Bund – schließlich wäre es im Falle eines Zuschlags eine nationale Bewerbung – sowie die Privatwirtschaft teilen.

taz: Rund drei Milliarden durch drei – das Land Berlin müsste also etwa eine Milliarde beisteuern?

Niroomand: Nein, so hoch wird es definitiv nicht ausfallen. Die genaue Höhe der Investitionen steht noch nicht fest, da wir derzeit noch nicht wissen, wie groß die Anteile von Bund und Privatwirtschaft sein werden. Klar ist aber: Der Beitrag Berlins wird deutlich unter einer Milliarde Euro liegen …

taz: … für NOlympia ist das eben gar nicht klar …

Niroomand: … und zudem entsteht ein erheblicher Gegenwert bei dem, was in einem Unternehmen „Anlagevermögen“ heißt: Etwa durch sanierte Sportstätten und Straßen, neue Radwege und weitere Infrastrukturmaßnahmen, die aus dem regulären Landeshaushalt so nicht realisierbar wären. Ein weiterer Vorteil ist der entstehende Zeitdruck: Mit Olympia gibt es feste Fristen, die dazu beitragen, Verfahren und Genehmigungen zu beschleunigen und Projekte zügig umzusetzen.

taz: Und wie groß ist das dritte Budget, das für Sicherheit?

Niroomand: In Paris waren das rund drei Milliarden. Aber das sind ja auch Aufträge, die in die Stadt oder in die Region nach Brandenburg gehen.