Es waren Kriegsszenen. Zwei Stunden lang zogen Soldaten von Guineas Armee durch die Straßen von Bouré Balato, verwüsteten den kleinen Ort und eröffneten das Feuer. Zuvor hatten aufgebrachte Jugendliche Steine auf Militärfahrzeuge geworfen. Zehn Tote und 13 Verletzte meldete Guineas Militärregierung nach dem Vorfall am 11. November. Lokale Quellen sprechen von mehr.

Bouré Balato liegt in Guineas nordöstllichem Hochland in der Region Siguiri an der Grenze zu Mali, die seit Jahrhunderten vom Goldschürfen lebt. Am 29. Oktober hat Siguiris Präfekt, Oberst Radjimba Mara, den informellen Goldabbau verboten und dies mit Umweltzerstörung, Wasserverschmutzung, Unsicherheit und Ruhestörung begründet.

Dass der Präfekt einen Tag später zusammen mit allen 22 weiteren Präfekten und Unterpräfekten der Region seines Amtes enthoben wurde, weil er selbst illegalen Bergbau gefördert habe, änderte nichts, im Gegenteil: Am 2. November weitete Guineas Innenministerium das Verbot auf den sogenannten „artisanalen“ Kleinbergbau landesweit aus, es gilt in allen Wasserläufen, Naturschutzgebieten, geschützten Wäldern und Siedlungen – ein schwerer Schlag für Millionen Menschen in diesem bitterarmen und mineralienreichen Land.

„Der unkontrollierte artisanale Bergbau in Siguiri verursacht schwere Schäden“, führte das Ministerium aus: „Zerstörung von Feldern und Wäldern durch schweres Gerät, massiven Einsatz gefährlicher Chemikalien (Zyanid, Merkur, Sprengstoff) und ernste Verschmutzung des Niger-Flusses und seiner Zuflüsse“. Die Armee wurde mit der Umsetzung des Verbots beauftragt.

Tausende Goldschürfer aus Burkina Faso

Straßensperren des Militärs wurden über Nacht auf allen wichtigen Straßen der Region errichtet. Ins Netz gingen vor allem Goldschürfer aus Burkina Faso, die zu Zehntausenden in Guinea arbeiten, geflohen vor islamistischem Terrorgruppen in der Heimat. Bereits nach zwei Tagen meldeten die guineischen Behörden die Ausreise von über 8000 Burkinabè – sie werden mit Bussen durch Mali in ihre Heimat gebracht.

Das gefällt den Militärregierungen von Mali und Burkina Faso gar nicht. Malis Zivilschutzministerium warnte vor einem „Zustrom von Menschen unterschiedlicher Nationalität“ in Malis Hauptstadt Bamako. Bis 7. November meldete Mali die Ankunft von 160.000 Menschen aus Guinea, von denen 100.000 Bamako erreicht hätten. Eine Woche später waren 73.000 davon nach Burkina Faso „evakuiert“ worden, zitiert Malis Regierungszeitung L'Essor am vergangenen Wochenende die Regierung. Neben Burkina Faso und Mali sind auch Senegal, die Elfenbeinküste, Togo und Benin Herkunftsländer der aus Guinea Deportierten.

Guineas Militärregierung weist die Kritik zurück. Außenminister Morissanda Kouyaté erklärte, „afrikanische Solidarität“ sei kein legitimer Grund für die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Die lokale Verwaltung in Siguiri habe viel zu lange untätig zugesehen. Die 22 entlassenen Präfekten und Unterpräfekten stehen seit dem 10. November vor Guineas Finanzgerichtshof, es gab auch Schnellverfahren gegen Tausende verhaftete Goldschürfer.

Es geht vor Gericht vor allem um die Frage, wer das schwere Gerät angeliefert hat, das Flussbetten ausbaggert. Der entlassene Präfekt von Siguiri wies vor Gericht die Vorwürfe gegen sich zurück: Er habe sein Amt erst im Juni angetreten, sagte er.

Goldabbau am Niger-Fluss seit dem Mittelalter

Guinea ist nach Ghana, Südafrika, Burkina Faso, Mali und Sudan einer der größten Goldförderer Afrikas, mit einer registrierten Förderung von 69,3 Tonnen im vergangenen Jahr. 20 Tonnen kamen aus industriellen Minen, 50 Tonnen förderten Goldschürfer im sogenannten artisanalen Bergbau, bei dem etwa Sand aus Flussbetten gegraben, chemisch behandelt und gefiltert wird. Der Niger-Fluss, der in Guineas Hochland entspringt und sich dann in einem großen Bogen durch Mali, Niger und Nigeria seinen Weg Tausende Kilometer durch Westafrika bahnt, ist seit dem Mittelalter an seinem Oberlauf eine reiche Quelle von Gold.

Dominiert wird dieser Abbau seit alters her von der Volksgruppe der Mandingo (auch Malinké), die in Guinea jahrzehntelang in Opposition zu den Militärdiktatoren ihre eigenen alternativen Wirtschaftskreisläufe aufbaute. Guineas erster freigewählter Präsident Alpha Condé, der ab 2010 regierte, ist ein Mandingo. Er kritisiert jetzt das Vorgehen gegen die „jahrhundertealte“ Goldschürferei in Siguiri scharf und sagt, Militärherrscher Mamadou Doumbouya – der Condé 2021 wegputschte und ebenfalls Mandingo ist – wolle die lokale Bevölkerung zugunsten von Unternehmen vertreiben und verfolge damit „familiäre Interessen“.

Seit 2017 ist der ghanaisch-südafrikanische Bergbauriese AngloGold-Ashanti über seine lokale Filiale SAG (Société Aurifère de Guinée) Mehrheitseigner der im industriellen Tagebau betriebenen Goldmine Siguiri. Unter Doumbouya sollen nun kleinere Bergbauunternehmen mit Verbindungen nach China Land gekauft haben. Zuvor soll wiederum Condé als Präsident den Zustrom von Goldsuchern aus anderen afrikanischen Ländern geduldet haben.

Damit wird Doumbouyas Feldzug in Siguiri zum Politikum, und er fällt zusammen mit einer großen Bergbaumesse in der Hauptstadt Conakry, auf der Guinea das Fernziel einer Industrialisierung präsentiert. Parallel zum landesweiten Verbot des artisanalen Bergbaus eröffnete in Conakry Guineas erste Goldraffinerie.

Die Schattenwirtschaft mit Gold in der Sahelzone gilt auch als Finanzquelle islamistischer Terrorgruppen. Guineas Gold findet seinen Weg größtenteils über die Grenze nach Mali. Eine neue Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt im Detail auf, wie die islamistische Rebellengruppe JNIM (Gruppe zum Schutz des Islams und der Muslime), die in Mali und Burkina Faso kämpft, in jüngster Zeit auch im Grenzgebiet zu Guinea Fuß fasst.

In den vom Goldabbauverbot betroffenen Dörfern um Siguiri ist derweil die Not groß. Schulen und Märkte bleiben geschlossen, das Leben steht still. Das Gold war die einzige Einkommensquelle. Nun fliehen die Menschen in die Stadt Siguiri in der Hoffnung auf Weitertransport, berichtet das Online-Medium Guinée Matin. „Ich war hergekommen, um meine Eltern im Dorf ernähren zu können, aber jetzt bin ich verzweifelt“, zitiert der Bericht den Goldschürfer Mory Savané in Siguiri. „Ich bin am Busbahnhof mit leeren Händen, ich bettele die Busfahrer an, dass sie mich mitnehmen. In Balato gibt es keine Arbeit mehr, ich habe Hunger, meine Sachen sind verbrannt und ich habe Todesangst. Mein Vater ist krank, ich ernährte die ganze Familie. Jetzt habe ich nichts mehr.“