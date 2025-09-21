Begrenzung von Zuwanderung in den USA: Ein Arbeitsvisum? 100.000 US-Dollar
Bestimmte Visa in den USA werden ab sofort 465mal so teuer wie bisher. Die Verordnung trifft vor allem die großen Tech-Konzerne.
Die drastische Erhöhung wird vor allem den Technologie-Sektor treffen. „Bilden Sie Amerikaner aus. Hören Sie auf, Leute ins Land zu holen, die uns die Arbeitsplätze wegnehmen“, sagte US-Wirtschaftsminister Howard Lutnick bei der Unterzeichnung der Anordnung.
Vertreter der MAGA-Szene kritisieren seit langem, dass US-Tech-Konzerne das Visa nicht dazu nutzen, um hoch qualifizierte Ausländer:innen in ihr Unternehmen zu holen, die dort die Mitarbeiter schulen. Statt dessen missbräuchten sie es dafür, junge Arbeitskräfte für weniger Geld zu engagieren, als US-Beschäftigte kosten würden. In den ersten sechs Monaten 2025 hatten allein Amazon, Microsoft und Meta die Genehmigungen für 20.000 H-1B Arbeitsvisums erhalten.
Die neue Verordnung gilt seit Sonntagmorgen. Wie die Agentur Reuters berichtete, hatten mehrere US-Firmen ihre H-1B Mitarbeiter noch kurz vor Inkrafttreten davor gewarnt, das Land zu verlassen. Wer sich im Ausland befand, sollte versuchen, sofort wieder in die USA zu gelangen. Einige H-1B-Arbeitnehmer teilten ihre Versuche, zurück in die USA zu reisen, auf den Sozialen Medien. Das indische Außenministerium erklärte, die Verordnung werde „Familien trennen“.
„War nicht ganz so gemeint“
Das Weiße Haus sah sich gezwungen, mehr Klarheit zu schaffen. Pressesprecherin Karoline Leavitt sagte, die Gebühr werde – anders als von Lutnick angekündigt – nur bei der Antragstellung fällig, nicht jährlich. Existierende Verträge würden weiter gelten.
Der demokratische Senator Mark Warner sagte, wegen der Entscheidung würden wohl weniger begabte Student:innen und qualifizierte Arbeiter:innen ins Land kommen. Auch politische Folgen sind möglich: Tech-Konzerne und Tech-Milliardäre unterstützten Trump mit Millionenspenden während des Präsidentschaftswahlkampfs. Nun geht er gegen ebenjene vor.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
„Marsch für das Leben“
Abtreibungsgegner wittern Aufwind
Zweistaatenlösung im Nahen Osten
Der Lackmus-Test
Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“
Gegen alles, was links ist
Bremerhavener Zoo tötet Schimpansenbaby
Ein Affe wie wir
Soziale Herkunft im Sport
Einsame Klasse
Rechtsoffener Agrarverband
Neue „Freie Bauern“-Sprecherin gegen die Wahrheit