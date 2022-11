Bahn­fah­re­r*in­nen im Rollstuhl : 1. Klasse nicht vorgesehen

In der 1. Klasse der Deutschen Bahn gibt es keine Plätze für Rollstuhlfahrer*innen. Constantin Grosch kritisiert das – und stößt auf Unverständnis.

HAMBURG taz | Constantin Grosch ist neu gewählter SPD-Landtagsabgeordneter in Niedersachsen. Deshalb darf er kostenlos in der 1. Klasse der Deutschen Bahn reisen. Kann er aber nicht, weil er im Rollstuhl sitzt. In der 1. Klasse gibt es keine Plätze für ihn. Dazu verfasste Grosch am Dienstag einen Tweet und erntete Unverständnis: Seine Kritik wurde als „privilegiertes Rumgeheule“ bezeichnet und ironisches Mitleid bekundet.

Er wolle mit dem Tweet aber lediglich zum Ausdruck bringen, dass es in der Klasseneinteilung in Zügen auch zu Diskriminierung unabhängig vom sozialen Status komme, sagt ­Grosch. Der 30-jährige Abgeordnete bezeichnet sich selbst als „großen Fan von Öffis“. Nicht nur, weil Menschen mit Behinderungen auf ihn angewiesen seien, sondern auch, weil der ÖPNV die Möglichkeit biete, die Gesellschaft ökologischer zu machen.

Neben seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont ist ­Grosch in der Behindertenbewegung aktiv. Weil die Suche nach einer barrierefreien Uni und Wohnung so schwierig war, begann er sich zu engagieren, zunächst im eigenen Interesse.

Mit dem selbst gegründeten Verein „Ability Watch“ legte Grosch 2020 Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz zur Regelung in Triage-Situationen ein. Über den daraufhin überarbeiteten Gesetzentwurf wurde am Donnerstagabend im Bundestag abgestimmt. Aber auch bei „plakativen Aktionen“, wie Grosch sie nennt, sei er dabei gewesen: „Wir haben uns an den Bundestag gekettet, um Aufmerksamkeit auf unsere Forderungen zum Bundesteilhabegesetz zu lenken.“

Barrierefreiheit für alle

Barrieren begegnen Grosch in seinem Alltag nicht nur beim Bahnfahren: „Es ist gut und wichtig, dass im öffentlichen Sektor mittlerweile barrierefrei gebaut werden muss, aber mein Leben findet nicht im Rathaus statt, sondern im Supermarkt, im Kino oder im Restaurant.“ Im Verkehr und bei privaten Bauten fehle es nach wie vor an Vorschriften.

Die 1. Klasse in Zügen ganz abzuschaffen, hält Grosch nur im Nahverkehr für sinnvoll, da gerade hier der Nutzen fraglich sei. Im Regional- und Fernverkehr findet er: „Wenn die Unternehmen das aus wirtschaftlichen Gründen beibehalten wollen, sollen sie das tun, nur muss das Angebot für alle zugänglich sein!“