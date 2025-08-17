Auftakt des Festivals Tanz im August: Der Tanz macht die Musik
Tanztheater, Performance oder Konzert? Beim Festival Tanz im August, das diese Woche in Berlin gestartet ist, erhält man das meist alles zusammen.
Wie entsteht ein Tanzstück? Ist die Musik vor der Bewegung da? Können die Tänzer proben, wenn auf der Bühne gebaut wird? Wann kommen die Kostüme?
Die Dramaturgie der Entstehung hat der junge französische Choreograf Némo Flouret ordentlich durchgeschüttelt in seinem ziemlich komischen Stück „Derniers Feux“, mit dem in dieser Woche das Festival Tanz im August in Berlin begann. Die Beinkleider der Performer:innen ähnelten kleinen Pullovern, Ärmchen schlenkerte um die Schenkel.
Eingeschrumpft und auf den Kopf gestellt, das ist schon mal eine Strategie der Verwirbelung des Gewohnten. Fanfaren signalisieren, gleich geht es los, aber das passiert auf der Bühne im Hebbel-Theater dann doch lange nicht. Eine Trommel wird von Performer zu Performer gereicht, ein Takt reingehauen, Musik geschrumpft. Riesige Buchstaben werden über die Bühne getragen und wieder weg, Pappwände aufgestellt und fallen gelassen.
Beinahezusammenstöße sind kunstreich inszeniert, zirzensische Präzisionsarbeit. Dass in dem Durcheinander auch getanzt wird, drei Tänzer:innen in synchronen Bewegungen, bemerkt man irgendwann und verliert es wieder aus dem Blick, aber die Tänzer:innen sind immer noch da. Mit Megafon versucht jemand Ordnung ins Chaos zubringen, vergeblich. Hemden fliegen durch die Luft, später Pfeile und Knallerbsen, die den Takt vorgeben. Genüsslich wird das Verfehlen einer Ordnung zelebriert.
Programmatischer Auftakt
Das war nicht nur ein unterhaltsamer Auftakt des Festivals, das dieses Jahr 20 Produktionen, oft von jungen und noch wenig bekannten Choreograf:innen eingeladen hat. Sondern dies schien in einer Hinsicht programmatisch für die nächsten Abende: Musiker:innen und Tänzer:innen agieren gemeinsam, erzeugen Sound und Bilder zusammen.
In „Nôt“ von Marlene Monteiro Freitas sind die drei an den Trommeln ebenso Performer.innen wie die Tänzer:innen, nehmen ebenso Teil an den formalisierten Bewegungsbildern, Ritualen am Krankenbett und Prozessionen, an visuellen Steigerungen ins Groteske. Alle zusammen erzeugen einen dramatisch aufgeladenen Raum voller Assoziationen, die zwischen Katholizismus, Fetischismus und Kolonialismus viele Bilder anreißen.
Der Choreograf Adam Lindner, in Australien geboren, pendelnd zwischen Berlin und Los Angeles, hat für „Tournament“ mit dem Komponisten Ethan Braun und dem Solistenensemble Kaleidoskop gearbeitet. Sie haben sich die Reflexion der historischen Verbindung von Tanz und Musik direkt als Thema vorgenommen. F
ünf Streicher:innen sitzen nun auf einer Pyramide vier Tänzer:innen gegenüber. Die Bögen, die über die Saiten gleiten und ein strenges und hartes Tongebäude errichten, übernehmen da teils auch die Regie über die Körper. Werden aber auch entwendet, die Möglichkeiten der Beziehungen variiert. Letztendlich bleibt „Tournament“ ein etwas akademisches Experiment.
Lebendige Energie in der Partylocation
Dagegen lud nora chipaumire, 1965 in Simbabwe geboren, heute international unterwegs, in eine Installation in der Alten Münze in Berlin Mitte ein, eine Partyloction, die nur so brummte voll lebendiger Energie. Elektronischer Sound unterstütze die schwarzen Performer:innen in „Dambudzo“, die alle tanzten und Musik machten, Fußball spielten, sangen, umherzogen.
Über große Strecken hinweg war das ein berührendes Konzert, dann wieder entstanden dramatische Bilder. Etwa wenn in einem wilden Spiel, bei dem Lehmkugeln an eine Wand geworfen wurden, einer der Männer dann von den anderen angegriffen wurde und schließlich wie Christus in der Pietà im Schoß eines anderen liegt.
Oder wenn Hundegebell und Schüsse den Sound durchstießen und die blauen Stangen der Tänzer zu Gewehren wurden, mit denen sie Bilder der Bewachung und Bedrohung stellten. In solchen Momenten schimmerte die Erinnerung an eine koloniale Vergangenheit auf.
Für nora chipaumire haben koloniale Bildung und Ideologie ihre Jugend geprägt. „Dambudzo“ durchquert diese Erfahrungen wie wiederkehrende Wellen von Schmerzen, aus denen sich herauszulösen nur eine Gemeinschaft helfen kann. Sie bildet sie zusammen mit ihren Künstler:innen, und es ist eine sehr freundliche Geste, mit der sie die Zuschauer.innen einlädt, Teil davon zu werden.
Kooperationen verschiedener Festivals
Mit „Dambudzo“, entstanden im Auftrag der Berliner Festwochen, tourt chipaumire im Herbst über verschiedene Festivals in Europa.
So ist das Berliner Festival Tanz im August Teil der internationalen Festivalagenda. „Derniers Feux“ und „Nôt“ kamen in Avignon heraus, bei „Tournament“ ist Kampnagel Koproduzent. Bei einigen Stücken sind bis zu zwölf koproduzierende Festivals genannt.
Darin spiegelt sich nicht nur die Vernetzung, sondern auch die Notwendigkeit der Szene. Tanzförderung ist nach wie vor fragil, es braucht viele Beteiligte, um einen Etat auf die Beine zu stellen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Migration neu denken
So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen
Trump-Putin-Gipfel in Alaska
Zwei Reichsbürger unter sich
Badeverbote und Hitzewellen
Gefangen in der Betonwüste
Debatte um die Rente
Mithalten im Privatisierungs-Bingo, aber richtig
CDU-Mann Altmaier zum Flüchtlingssommer
„Wir standen vor einer sehr, sehr schwierigen Situation“
Ökonom über ungerechtes Rentensystem
„Es geht um Umverteilung“