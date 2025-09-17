piwik no script img

Aufarbeitung des Krieges in KolumbienErstes Urteil gegen Kolumbiens Farc-Guerilla

Wegen über 20.000 Entführungen sollen frühere Kommandeure der Farc-Guerilla in Kolumbien Wiedergutmachungsarbeit leisten. Es ist das erste Urteil der Sonderjustiz.

Mann in Anzug und Taler, mit zweifelendem BLick vor schwarzer Wand auf der oben links noch "La Paz" lesbar ist
Der kolumbianische Richter der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP), Camilo Andres Suarez, während der Urteilsverkündung Foto: Luisa Gonzalez/reuters
Katharina Wojczenko
Von Katharina Wojczenko

Berlin taz | Fast 22.000 Menschen hat die Farc-Guerilla im bewaffneten Konflikt in Kolumbien entführt. Das Sondergericht für den Frieden hat jetzt sein erstes Urteil verkündet – und sieben Mitglieder des letzten Sekretariats der Farc-Guerilla mit der Maximalstrafe versehen: acht Jahre – aber kein Gefängnis, sondern „Wiedergutmachungsarbeit“ für die Menschen in den Regionen, die darunter besonders gelitten haben.

Die ehemaligen Kommandanten müssen unter anderem in dieser Zeit verminte Gebiete entschärfen, bei der Suche nach gewaltsam Verschwunden helfen und bei Umweltprojekten den Schaden an der Natur wiedergutmachen und den Ökotourismus fördern.

Die Verurteilten gehörten der Spitze der demobilisierten Guerilla an, die das Friedensabkommen mit der kolumbianischen Regierung unter dem späteren Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos unterzeichnete.

Entführungen waren ein Mittel, um die Guerilla zu finanzieren und Druck auf die Regierung auszuüben. Auch wenn die Taten in den meisten Fällen vom Mittelbau, Unterbau oder von einfachen Milizionären und nicht der Spitze der Guerilla begangen wurden: „Die Verantwortung liegt auch bei denen, die an der Spitze die strukturellen Voraussetzungen für diese Verbrechen geschaffen haben“, erklärte Richter Camilo Andrés Suárez.

Wahrheitsfindung und Opfer im Mittelpunkt

Sieben Jahre hatte das Gericht für die Ermittlungen und das Urteil gebraucht. Das Urteil umfasst auch Verbrechen, die während der Gefangenschaft begangen wurden. Dazu gehören Verschwindenlassen, Mord, Vertreibung, Zwangsarbeit, Folter, grausame und unmenschliche Behandlung sowie sexuelle Gewalt.

Das Sondergericht für den Frieden (JEP) ist ein Teil des „Integralen Systems für Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Nichtwiederholung“ (SIVJRNR). Geschaffen hat es 2016 das Friedensabkommen zwischen Farc-Guerilla und kolumbianischem Staat. Es soll die Verbrechen aufklären und bestrafen, die in den mehr als 50 Jahren bewaffnetem Konflikt begangen wurden – durch die Guerilla, aber auch durch staatliche Sicherheitskräfte.

Das Gericht arbeitet nach den Prinzipien der „restorative justice“. Dabei stehen die Opfer und ihre Rechte im Mittelpunkt, die Wiedergutmachung an ihnen. Die Wahrheitsfindung ist ihnen in den meisten Fällen wichtiger als die Höhe der Strafe. Außerdem geht es um Versöhnung.

Deshalb gibt es die reduzierten Strafen nur für Täter:innen, die zur Wahrheitsfindung beitragen – und zum Beispiel verraten, wo Menschen ermordet und begraben wurden. Sieht das Gericht keinen Willen bei den Angeklagten, zur Wahrheitsfindung beizutragen, müssen diese vor die ordinäre Justiz, wo ihnen weitaus höheren Strafen drohen.

Für die volle Umsetzung der Urteile fehlt noch immer Geld

Die Opfer standen zudem im Zentrum bei den Ermittlungen und bei den öffentlichen Anhörungen, wo Opfer ihren Peinigern oder den Peinigern ihrer verstorbenen oder verschwundenen Lieben Fragen stellen konnten, die sie ein Leben lang umgetrieben hatten. Dabei wurden sie psychologisch betreut, um den aufreibenden Prozess durchzustehen.

Auch bei den Strafen stehen die Opfer und ihre Bedürfnisse im Zentrum. Das erste Urteil ruft in Kolumbien gemischte Reaktionen hervor. Manche zivile und militärische Opfer beklagen in der Onlinezeitschrift Cambio die in ihren Augen zu milden Strafen. Sie hatten teils mehr als zehn Jahre in Gefangenschaft unter entwürdigenden Bedingungen verbracht.

Eine weitere Schwierigkeit: Für die Umsetzung dieses und der kommenden Urteile fehlt immer noch ein Großteil des Geldes. Insgesamt braucht es etwa 26 Millionen Euro für die Projekte, die fünf bis acht Jahre laufen werden. „Das sind keine Kosten, sondern eine Investition in den Frieden“, betont Gerichtspräsident Alejandro Ramelli.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kolumbien #Farc #Justiz #Friedensprozess #Friedensvertrag
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Frau steht vor einem Rega, auf dem ein Foto ihrer Tochter steht

Kolumbiens Verschwundene

Medellíns Schuttberg

In Kolumbien suchen Frauen seit mehr als zwanzig Jahren nach ihren Kindern, die während der Paramilitärherrschaft verschwanden.
Von Katharina Wojczenko
General Mario Montoya.

Kolumbiens Sonderjustiz für den Frieden

Die „Falsos Positivos“ klagen an

In Kolumbien steht Ex-Armeechef Mario Montoya jetzt wegen der Ermordung von Zi­vi­lis­t:in­nen vor Gericht. Er hatte „Ströme von Blut“ gefordert.
Von Katharina Wojczenko
Zwei Frauen umarmen sich tröstend während einer Anhörung im Gericht

Aufarbeitung von Verbrechen des Militärs

Mütter drängen Mörder zur Wahrheit

In Kolumbien bringt ein Sondergericht frühere Militärs mit Angehörigen von Opfern zusammen, die zur Erfüllung von Fangquoten getötet worden waren.
Von Katharina Wojczenko
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

bpb-Präsident zum Zustand der Demokratie

„Das ist die Stunde der Stabilokraten“

2

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

3

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

4

Deutsche Bahn

Es ist ein Desaster

5

Aufnahme gefährdeter Af­gha­n*in­nen

Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat

6

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist