Armensiedlung vor der Räumung : Bewohner in Ungewissheit

Der Eigentümer der Siedlung in Grünau öffnet den Platz kurz vor der Räumung für Wohnungslose. Kann der Bezirk den Bewohnern Wohnangebote machen?

BERLIN taz | Im Sanitärcontainer mit den Toiletten und der Waschmaschine riecht es nach Urin. „Ja, das ist nicht so schön“, sagt Frank Biesendorfer und stopft seine Weißwäsche in die Maschine. Der US-Amerikaner, der sich als Künstler, Koch und Lkw-Fahrer vorstellt, wohnt trotzdem gerne in der Containersiedlung neben dem S-Bahnhof Grünau. „Ich kann den Himmel sehen und hundert Meter weiter ist der Fluss, wo ich im Sommer bade.“

Dass der Bezirk Treptow-Köpenick die Siedlung und den Wohnwagenplatz nebenan räumen lassen will, mag er noch nicht glauben. „Die sind schon oft gekommen und haben gesagt, dass sie hier aufräumen.“ Und wenn es diesmal stimmt? Der Vollbartträger mit dem Kreuz um den Hals zuckt mit den Achseln. „Wir werden sehen.“

Seit über einem Jahr will das Bezirksamt die Armensiedlungen von Grundstückseigentümer Wolfang Ziegler loswerden. Nun könnte es so weit sein: Nach gewonnenen Gerichtsprozessen und verhängten Bußgeldern soll Ziegler bis Ende nächster Woche das Grundstück, auf dem etwa 100 Menschen leben, räumen.

Als Retourkutsche hat Ziegler über einen Mitarbeiter am Mittwoch erklären lassen, die Adresse Adlergestell 552 sei nun der erste „safe place“ für Wohnungssuchende, das Gelände frei zur „Selbstermächtigung“. Sprich: Jeder kann kommen. Ein letzter Denkzettel für den Bezirk?

Sozial? „Alles Quatsch“

Am Donnerstagmittag sind die Tore zum Trailerpark jedenfalls geschlossen. Lothar Franck hat auch nichts davon mitbekommen, dass nun Obdachlose kommen dürfen. Im Gegenteil: „Gestern musste jemand gehen, weil das Jobcenter seine Miete nicht mehr zahlt“, erzählt der 65-Jährige, der in einem Wohnwagen wohnt.

Aber was ist mit Zieglers Behauptung, seine Plätze – auch in Lichtenberg hat er einen – seien „soziale Wohnprojekte“, auch wer kein Geld habe, dürfe bleiben? „Alles Quatsch“, sagt Franck. Auch er dürfe nur noch bleiben, weil er den Platz in Ordnung halte und die Mieten eintreibe. Denn auch seine Miete von 550 Euro zahle das Sozialamt seit Monaten nicht mehr.

Bis vor Kurzem hat Franck gerne im Trailerpark gewohnt. Doch nun ist alles anders, erzählt er: Der Vermieter sei „verrückt“, randaliere herum, das schöne freie Leben auf dem Platz sei dahin. Der Rentner hofft, dass der Bezirk wie versprochen etwas Anständiges findet für ihn und die anderen, „wo auch Platz für meinen Hund ist“ – also nicht im Obdachlosenheim. Am Montag ist ein Treffen angesetzt.

Biesendorfer glaubt nicht daran. Schon vor einem Jahr habe der Bezirk ihm einen Platz im Wohnheim angeboten, doch das wolle er nicht. Auf weitere Anfragen seinerseits um Hilfe habe der Bezirk nicht mehr reagiert, erzählt der experimentelle Filmemacher. „Die Politiker machen doch nur Blabla.“