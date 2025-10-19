piwik no script img

ArbeitszeitreformGriechenland führt 13-Stunden-Tag ein

Konservative Mehrheit stimmt für Flexibilisierung der maximalen Arbeitszeit. Abgeordnete erlitt ausgerechnet nach 13 Stunden Schwächeanfall.

Gewerkschafter demonstrieren am vergangenen Dienstag in Athen gegen die Arbeitszeitreform und fordern höhere Löhne
Gewerkschafter demonstrieren am vergangenen Dienstag in Athen gegen die Arbeitszeitreform und fordern höhere Löhne Foto: Aristidis Vafeiadakis/Zuma Press Wire/dpa

Von

Ferry Batzoglou aus Athen

taz | Die Gewerkschaften hatten gleich zweimal binnen 14 Tagen zu einem 24-stündigen Generalstreik aufgerufen, der das öffentliche Leben in Hellas weitgehend lahmlegte. Doch ihr Widerstand nutzte nichts. Der von der konservativen Regierung eingebrachte Gesetzentwurf zur „Deregulierung der Arbeit“ und „Flexibilisierung der Arbeitszeiten“ im Privatsektor ist am Donnerstag im Athener Parlament verabschiedet worden.

158 Abgeordnete stimmten dafür, 109 dagegen. Der Abstimmung blieben die Abgeordneten des Bündnis der Radikalen Linken (Syriza) demonstrativ fern. Vorgesehen ist in dem Gesetz die Einführung einer 13-stündigen Tagesarbeitszeit, eine mögliche Viertagewoche (bei gleicher Wochenarbeitszeit) und eine auf Abruf „flexible“ Beschäftigung von bis zu 120 Minuten.

Besonders die Einführung des 13-Stunden-Tags ist umstritten. Bisher durfte ein Arbeitnehmer ausnahmsweise bis zu 13 Stunden pro Tag arbeiten, sofern er bei zwei oder mehr Arbeitgebern beschäftigt war.

Fortan ist eine 13-stündige Beschäftigung beim selben Arbeitgeber möglich, mit einem Zuschlag von 40 Prozent auf die Überstunden, sofern Ruhezeiten und Wochenarbeitszeit eingehalten werden. Die 13-Stunden-Arbeitszeit kann nicht täglich, sondern nur an maximal 37 Tagen pro Jahr angewendet werden.

Pro Jahr sind jetzt 37 13-Stunden-Tage zulässig

Die gesetzlich festgelegten Grenzen betragen weiterhin 40 Stunden pro Woche bei einer Fünftagewoche, 48 Stunden bei einer Sechstagewoche, einschließlich Überstunden. Deren Obergrenze bleibt bei 150 Stunden pro Jahr. Ausgenommen sind Supermärkte und Industriebetriebe. Denn dort würden 13 Arbeitsstunden plus 30 Minuten Pause die vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden überschreiten.

Somit kann ein Arbeitnehmer fortan in einer Sechstagewoche 13 Stunden am Freitag und 13 Stunden am Samstag arbeiten. Für die 9. Stunde (1. Überstunde) gibt es einen Zuschlag von 20 Prozent, für die Stunden 10 bis 13 jeweils 40 Prozent. Nachdem jemand bereits 26 Stunden in zwei Tagen gearbeitet hat, bleiben der Person noch 22 Stunden für die restlichen Wochentage, sodass sie von Montag bis Donnerstag eine reduzierte Arbeitszeit von 5,5 Stunden hat.

Finanziell bedeutet das: Ein Arbeitnehmer, der mit den landesüblichen acht Euro pro Stunde bezahlt wird, erhält 104 Euro, wenn er 13 Stunden bei zwei Arbeitgebern arbeitet, oder 119 Euro, wenn er die gleichen Stunden für einen Arbeitgeber arbeitet. Laut dem neuen Gesetz darf nicht benachteiligt werden, wer Überstunden ablehnt.

Nur ein Viertel der Arbeitnehmer haben in Hellas einen Tarifvertrag. Billige Arbeit (per Ende 2024 im Schnitt 1.342 Euro im Monat brutto) und hohe Inflation haben die Kaufkraft auf den zweitniedrigsten Wert in der EU einbrechen lassen.

Ursprünglich sollte die Abstimmung über das neue Arbeitsgesetz am Mittwoch stattfinden. Doch die nationalkonservative Abgeordnete Maria Athanasiou erlitt am späten Mittwochabend einen Schwächeanfall – ausgerechnet 13 Stunden nach Beginn der Debatte an dem Tag.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Griechenland #Arbeitszeit #Generalstreik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Portrait von Dimitris Melissanidis
Genossenschaftliche „Efsyn“ in der Krise „Tiger“ kauft Kollektiv

Die Tageszeitung „Efsyn“ gilt als Symbol unabhängiger Presse in Griechenland. Jetzt hat sie der Tycoon Dimitrios Melissanidis gekauft. Und nun?

Von Ferry Batzoglou
Nikos Kapiris steht mit seinem Rollstuhl vor dem Theater "Alkmini" - für ihn unerreichbar, da eine steile Treppe zum Eingang führt
Barrierefreiheit in Griechenland Unsichtbare Barrieren

2004 investierte Athen Milliarden in die Olympischen Spiele und Barrierefreiheit. Doch noch immer ist die Stadt ein Hindernisparcours.

Von Ferry Batzoglou
Arbeiter tragen eine Matratze während eines Umzugs
13-Stunden-Arbeitstag in Griechenland Bitte nicht!
Kommentar von Ferry Batzoglou

Griechenlands konservative Regierung kündigt ein Gesetz zur „Deregulierung der Arbeit“ an. Hoffentlich orientiert sich Deutschland nicht daran.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Prinz Andrew verliert seine Titel Schafft die Monarchien endlich ab
2
Umgang mit den Rechtsextremen Ein Rezept gegen die AfD findet sich in Templin und Duisburg
3
Sichere Radinfrastruktur Man möchte schreien „Handelt endlich!“
4
Streit um Wehrpflicht Die logische Steigerung von alternativlos ist Los
5
Aktivisten über Bezahlkarte „Die Bezahlkarte verhindert Integration“
6
Klimaschutz in Hamburg „Die Straßenbahn wird jetzt nötig sein“