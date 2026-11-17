Dass ohne geeignete Räume Kunst gar nicht erst entstehen kann, war dem Berliner Senat schon in den 1990er Jahren bewusst. Damals, als in der Hauptstadt die Mietpreise in die Höhe zu schießen begannen, gründete er das Arbeitsraumprogramm, das Künst­le­r:in­nen bezahlbare Studios, Ateliers, Proberäume oder Schreibplätze sichern sollte.

So großartig es ist, dass es dieses gibt, den Bedarf decken konnte das Programm noch nie. In einer Studie im Auftrag des damaligen Atelierbeauftragten für Berlin und des BBK Berlin, die im Frühling 2023 veröffentlicht wurde, gaben 63 Prozent der befragten Künst­le­r:in­nen an, kein Atelier zu haben, ein solches gerade verloren zu haben oder dabei zu sein, es zu verlieren.

Seit ein paar Jahren spitzt sich die Lage weiter zu: Ende 2024 beschloss der Senat drastische Haushaltskürzungen im Kulturetat, die auch das Arbeitsraumprogramm betrafen. Um mittlerweile mehr als 50 Prozent wurde es gekürzt, auch die Abwicklung der Kulturraum Berlin gGmbH, Trägerin des Arbeitsraumprogramms und Generalmieterin etwa eines Drittels der Räumlichkeiten, stand kurzzeitig im Raum.

Nicht nur wegen der Kürzungen, auch aufgrund komplizierter Verwaltungsvorgänge gelten heute zahlreiche Atelierhäuser als gefährdet oder fielen bereits aus dem Programm. Einer Standortkarte des Berliner Atelierbüros zufolge sind aktuell rund ein Drittel akut bedroht.

Vorwürfe an die Senatsverwaltung für Kultur

Nun kündigte auch noch die GSE, die Gesellschaft für StadtEntwicklung gemeinnützige GmbH, bislang Generalmieterin des größten Anteils der Arbeitsräume, den Rückzug aus dem Programm an. Zur Begründung wirft sie in ihrem Schreiben der Senatsverwaltung für Kultur mangelnde Verlässlichkeit, zunehmende Bürokratie, wirtschaftliche Risiken und fehlende konstruktive Zusammenarbeit vor.

„Seit Monaten“, so schreibt es der bbk berlin im Statement dazu, „vermitteln die Atelierbeauftragten im kulturwerk des bbk berlin zwischen Politik, Verwaltung, Trägern und Künst­le­r*in­nen und setzen sich dafür ein, die Auswirkungen politischer und administrativer Entscheidungen transparent zu machen und gemeinsam Lösungen für bedrohte Standorte zu entwickeln.“ Wo gemeinsame Lösungsentwicklung und verbindliche Entscheidungen ausblieben, stoße Vermittlungsarbeit an ihre Grenzen.

Bis zum tatsächlichen Rückzug der GSE, die als Treuhänderin Berlins vor allem Wohn- und Gewerberäume im sozialen Bereich sichert, wird es aufgrund von Verbindlichkeiten noch ein paar Jahre dauern, falls es nicht doch noch zu einer Einigung mit der Senatsverwaltung für Kultur kommt. Schon jetzt aber bedeutet der Beschluss der GSE für die Künst­le­r:in­nen der Stadt eine weitere Verunsicherung in ohnehin schon prekärer Lage.