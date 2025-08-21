piwik no script img

taz zahl ich

Antimilitaristische AusstellungEin Museum gegen den Krieg und das Töten

Das Anti-Kriegs-Museum in Wedding feiert sein hundertjähriges Bestehen. Das Museum will vor einem eines: Vom Krieg abschrecken.

Der "Luftschutzkeller" im Berliner Anti-Kriegs-Museum
Im Anti-Kriegs-Museum sind viele Gäste vom Luftschutzkeller beeindruckt Foto: Anti-Kriegs-Museum Berlin
Von Peter Nowak

Berlin taz | Zahnräder, Ketten und andere Metallteile fügen sich zu einem roboterähnlichen Wesen zusammen, über dem Kopf zerbricht es ein Gewehr: Die Skulptur „broken rifle“ des italienischen Künstlers Angelo Monitillo steht etwas versteckt auf einem Grünstreifen in Wedding. Sie weist den Weg zum Berliner Anti-Kriegs-Museum, das gleich gegenüber in der Brüsseler Straße sein Domizil hat.

Im Jahr 1982 eröffnete der mittlerweile pensionierte Lehrer Tommy Spree mit Freun­d*in­nen aus der Friedensbewegung das Museum – zunächst in Kreuzberg, seit 1988 ist es in der kleinen Ladenwohnung in Wedding untergebracht. Doch die Geschichte des Museums reicht viel weiter zurück. Bereits vor 100 Jahren gründete Sprees Großvater Ernst Friedrich das weltweit erste Anti-Kriegs-Museum in der Parochialstraße in Mitte.

Der Anarchist und Antimilitarist wollte den Schrecken des Ersten Weltkriegs dokumentieren und die Menschen aufrütteln. „Mit einem Eimer von Mörtel und zehn Ziegelsteinen fing ich an. Mehr Geld hatte ich nicht. Dafür umso mehr Ideen“, wird Friedrich in einem 1935 erschienenen Text zitiert.

Exponate von damals sind auch heute noch im Museum ausgestellt. Neben einer Gasmaske sind dort Bilder von Soldaten zu sehen, die schwerste Gesichtsverletzungen davon getragen haben. Auf weiteren Fotos sind Leichenberge abgebildet, schwer verletzte und verstümmelte Soldaten.

Von den Nazis verfolgt

Als Kritiker von Militarismus und Nationalismus stand Friedrich schon früh im Visier der Nazis. Am 28. Februar 1933 besetzten sie das Anti-Kriegs-Museum und verwandelten es in ein sogenanntes Sturmlokal der SA. Im Keller wurden Na­zi­geg­ne­r*in­nen misshandelt. Friedrich wurde verhaftet und gefoltert, konnte aber entkommen. Im Brüsseler Exil eröffnete er erneut ein Anti-Kriegs-Museum, bis er wieder vor den Nazis fliehen musste. Bis zu seinem Tod 1967 in Paris setzte Friedrich sich für Frieden und Abrüstung ein.

In diesem Sinne baute sein im britischen Exil geborener Enkel Tommy Spree das Anti-Kriegs-Museum wieder auf. Spree, seit vielen Jahren SPD-Mitglied, ist auch heute überzeugt, dass die Menschen lernen müssen, ihre politischen Konflikte ohne Krieg zu lösen. „Mittlerweile kommen mehr Be­su­che­r*in­nen in das Museum, weil sie die Bilder des Kriegs in der Ukraine oder dem Nahen Osten nicht mehr aushalten“, erzählt Spree der taz. Auch Sol­da­t*in­nen seien unter den Besucher*innen.

Besonders beeindruckt seien die Gäste vom originalgetreuen Luftschutzkeller. Vor allem junge Menschen hielten es oft nicht lange in dem Raum aus. Manche bekämen sogar regelrecht Panik, berichtet Tommy Spree.

Schon Ernst Friedrich wollte mit seinem Museum vor allem warnen, wenn nicht gar abschrecken. Für Sol­da­t*in­nen und Po­li­zis­t*in­nen war der Eintritt gratis. Alle anderen mussten 20 Pfennig zahlen. Heute ist der Besuch des Anti-Kriegs-Museums für alle kostenlos.

Am 1. Oktober will das Museum sein 100. Gründungsjubiläum feiern. Bernd Drücke, Redakteur der gewaltfrei-anarchistischen Monatszeitung Graswurzelrevolution, betont gegenüber der taz die Bedeutung des Museums: Er selbst sei als 15-Jähriger durch die Fotos von Ernst Friedrich politisiert worden. „Und dass heute die Verwendung der damals von Ernst Friedrich und Kurt Tucholsky verbreiteten Parole ‚Krieg dem Kriege‘ von der Staatsanwaltschaft herangezogen wird, um das antimilitaristische ‚Rheinmetall entwaffnen!‘-Camp in Köln zu verbieten, zeigt, wie krass die Re­militarisierung voranschreitet.“

An die Gründung erinnert auch der Kurzfilm „100 Jahre Anti-Kriegs-Museum“. Er wird im Rahmen der Langen Nacht der Museen am 30. August 2025 ab 18 Uhr in dem Museum in der Brüsseler Straße 21 gezeigt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Antimilitarismus #Pazifismus #Museum #Ausstellung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Polizist steht in einem Protestcamp, die Hände in die Hüfte gestützt

Polizei verbietet Antikriegscamp

Polizei verbietet Antikriegscamp

Die Kölner Polizei verbietet das Protestcamp der Initiative „Rheinmetall entwaffnen“. Die hofft nun auf das Verwaltungsgericht.
Von Andreas Wyputta
Junge Menschen halten Schilder und Banner

Was sorgt für Frieden?

Pazifismus im Kreuzfeuer

Abrüstungsbefürworter sind innerlich zerrissen. Einige zweifeln, ob ihre Ideen noch zeitgemäß sind, andere protestieren gegen die Wehrpflicht.
Von Peter Nowak
Demonstration gegen die Wehrpflicht - es regnet und auf dem Regenmantel eines jungen Mannes steht: Ich will NIE zur Bundeswehr

Friedensaktivist Rudi Friedrich tot

Für das bedingungslose Recht, zu verweigern

Der Pazifist Rudi Friedrich kämpfte jahrzehntelang für die Rechte von Kriegsdienstverweigerer*innen. Nun ist er im Alter von 60 Jahren gestorben.
Von Peter Nowak

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion

Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus

2

Reaktionen zu Klöckners taz-Vergleich

„Medienpolitische Version der Hufeisentheorie“

3

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

4

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

5

Debatte um mehr Medizinstudienplätze

Ein Rezept gegen den Ärz­t:in­nen­man­gel

6

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner