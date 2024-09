Angriff auf US-Soldaten in der Türkei : Nationalisten attackieren Soldaten

Zwei Besatzungsmitglieder der US-Marine im Hafen von Izmir werden von türkischen Nationalisten angegriffen. Die insgesamt 15 Radikalen wurden festgenommen.

Ankara afp | Nach einem Angriff radikaler Nationalisten auf US-Soldaten in der Türkei sind 15 Mitglieder einer nationalistischen Jugendorganisation festgenommen worden. Wie die Behörden am Montag mitteilten, griff eine 15-köpfige Gruppe der Türkischen Jugendunion (TGB) im Hafen von Izmir zwei Besatzungsmitglieder des dort ankernden US-Kriegsschiffes „USS Wasp“ an. Türkische Sicherheitskräfte hätten umgehend eingegriffen und die mutmaßlichen Angreifer festgenommen.

Die US-Botschaft in der Türkei bestätigte den Vorfall und dankte den türkischen Behörden für ihr Eingreifen. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA äußerte sich besorgt.

Ein von der TGB im Onlinedienst X veröffentlichtes Video zeigt, wie mehrere Angreifer einem in Zivil gekleideten Mann einen Sack über den Kopf ziehen und „Yankee go home!“ brüllen. US-Soldaten, „die das Blut unserer Soldaten und tausender Palästinenser an den Händen haben, dürfen nicht unser Land besudeln“, erklärte die nationalistische und antiamerikanische Gruppe.

Die „USS Wasp“ hatte Mitte August gemeinsam mit türkischen Marineschiffen im Mittelmeer Manöver abgehalten.