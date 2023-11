Amnestiegesetz in Spanien: Pragmatismus gewinnt

Jahrgang 1982, ist stellvertretende Auslandsressortleiterin und Europa-Redakteurin. Bei der taz hat sie im Mai 2022 als Themen- und Nachrichtenchefin angefangen. Sie berichtet seit 2005 als freie Korrespondentin für Tageszeitungen, Fernseh- und Radiosender über Deutschland, Zentral- und Osteuropa. Ihre Karriere als Journalistin hat sie in Spanien gestartet und an der FU Berlin hat sie sich auf Osteuropa und Russland spezialisiert. Mehrere multimediale Projekte hat sie initiiert und durchgeführt, um Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Toleranz in der Gesellschaft zu fördern. Sie ist Mitautorin ("Elija su propia aventura en Berlín. Ciudad invisible", Berlunes, Libros.com u.a.) und Mitübersetzerin ("Ich, die Alte!", Orlanda Verlag) einiger Bücher.