Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : RKI meldet über 7.000 Neuinfektionen

Die Inzidenz steigt auf 54,5. Justizministerin Lambrecht kann sich einen erneuten Lockdown „nicht vorstellen“. Und Australien kämpft mit einer niedrigen Impfquote.

Lambrecht: Neuer Lockdown „kaum zu rechtfertigen“

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) kann sich nach eigenen Worten „einen neuen Lockdown nicht vorstellen“. „Er wäre auch kaum zu rechtfertigen, wenn ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist“, sagt Lambrecht der Welt am Sonntag. Zugleich äußert sie Bedenken gegen Überlegungen, im Herbst Freiheiten nur für Geimpfte und Genesene zuzulassen. „Ich sehe nicht, wie man eine derart schwerwiegende Beschränkung mit dem Infektionsschutz rechtfertigen könnte“, fügt sie hinzu. „Jeder Eingriff in Freiheitsrechte muss gut begründet und verhältnismäßig sein.“

Es sei ein Unterschied, ob etwa ein Gastronom im Rahmen seiner Vertragsfreiheit nur Geimpfte und Genesene bedient oder ob der Staat dieses vorgibt. Lambrecht ergänzt, ein Arbeitgeber dürfe keinen Mitarbeiter entlassen, sollte dieser sich einer Impfung verweigern. „Aber es ist durchaus vorstellbar, dass der Arbeitgeber diesen ungeimpften Beschäftigten andere Aufgaben zuweisen kann.“ (rtr)

RKI meldet über 7.000 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut meldet 7.050 neue Positivtests. Das sind 2.322 mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 4.728 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 54,5 von 51,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.976. Insgesamt fielen in Deutschland bislang rund 3,87 Millionen Coronatests positiv aus. (rtr)

Ein kurzer Blick auf die #Corona-Zahlen am Sonntag. Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter mit hohem Tmepo an. Der Tageswert von 7050 lässt den 7-Tage-Mittelwert auf 6741 klettern. Er liegt seit Freitag über dem Höchstwert der 1. Welle im Frühjahr 2020. [1/x] pic.twitter.com/d5Z014zXtR — Gereon Asmuth (@gereonas) August 22, 2021

Australien setzt weiterhin auf Lockdowns

Angesichts rasch steigender Infektionszahlen mit der Delta-Variante und einer niedrigen Impfquote setzt Australien weiterhin auf Lockdowns. Der australische Premierminister Scott Morrison sagte am Sonntag im Fernsehen, das Land müsse eine Impfquote von mindestens 70 Prozent der Bevölkerung erreichen, bevor man ohne Lockdowns auskommen könne. Nur 30 Prozent der Australier über 16 Jahren sind bereits vollständig geimpft. Es gab bisher zu wenig Pfizer/Biontech-Impfstoff und ein verbreitetes Unbehagen gegenüber dem Vakzin von AstraZeneca. (rtr)

Großbritannien bietet Antikörpertests an

Großbritannien wird in der kommenden Woche zum ersten Mal COVID-19-Antikörpertests für die breite Öffentlichkeit anbieten, berichten britische Medien. Mit dem neuen Programm der Regierung sollten Daten über den Antikörperschutz von Menschen nach einer Infektion mit verschiedenen Coronavirus-Varianten gewonnen werden. (rtr)

Bürgerrechtler Jesse Jackson an Covid-19 erkrankt

Der amerikanische Bürgerrechtler Jesse Jackson (79) ist wegen einer Covid-19-Erkrankung in ein Krankenhaus in Chicago eingeliefert worden. Seine Frau (77) sei ebenfalls im Krankenhaus, teilt die von Jackson gegründete Organisation Rainbow PUSH Coalition mit. Jackson hat sich jahrzehntelang für die Rechte schwarzer Amerikaner und anderer Minderheiten eingesetzt. In den 60er Jahren war er ein führendes Mitglied der Bürgerrechtsbewegung Martin Luther Kings. (rtr)

Konzert im Central Park abgebrochen

Wegen schlechten Wetters durch Hurrikan „Henri“ ist ein Konzert mit vielen Prominenten im Central Park in New York abgebrochen worden. Konzertbesucher wurden bei einem Auftritt von Barry Manilow am Samstag (Ortszeit) von der Polizei aufgefordert, den Park ruhig zu verlassen. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio teilte bei Twitter mit, „während es enttäuschend ist, dass das Konzert heute Abend frühzeitig enden musste, musste die Sicherheit aller Anwesenden an erster Stelle stehen“.

Mit dem „Homecoming Concert“ sollte die Erholung der Stadt vom Coronavirus gefeiert werden. Daran teil nahmen die Musiker Bruce Springsteen, Paul Simon, Jennifer Hudson, Carlos Santana, LL Cool J und Andrea Bocelli. Wer ein Ticket dafür hatte, musste einen Impfnachweis haben. Die meisten Tickets wurden kostenlos verteilt. (dpa)