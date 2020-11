Aktuelle Entwicklungen in der Coronakrise : Bedarf an Intensivbetten steigt

Weltweit gab es bisher über 50 Millionen Infizierte. Das RKI meldet 13.000 Neuinfektionen. In Frankreich demonstrieren SchülerInnen gegen offene Schulen.

Auseinandersetzung von SchülerInnen und Polizei

SchülerInnen eines Gymnasiums in Compiegne nördlich der französischen Hauptstadt Paris sind am Montag mit der Polizei zusammengestoßen. Sie wollten gegen Gesundheitsrisiken demonstrieren, die durch während der Corona-Krise geöffnete Schulen entstünden, wie Polizeigewerkschaften und lokale Medien berichteten. Bei den Protesten sei ein Polizeiauto mutwillig zerstört worden. Auch sollen Steine und andere Gegenstände auf die Polizei geschleudert worden sein. In Frankreich gab es bereits vergangene Woche Demonstrationen von SchülerInnen. Sie wiesen darauf hin, dass sich das Virus in überfüllten Schulgebäuden ausbreiten könne. (rtr)

Gesundheitsminister Spahn warnt

Bis zu 40 Prozent der Menschen in Deutschland zählen in der Coronakrise nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Risikogruppe. „Bei uns sind 23 Millionen Deutsche über 60“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im Politik-Talk „Die richtigen Fragen“ auf „Bild live“. „Wir sind ein Wohlstandsland mit Zivilisationskrankheiten: Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtigkeit. Alles Risikofaktoren für dieses Virus, wie für viele Infektionskrankheiten übrigens auch.“

Spahn warnte: „Wenn Sie nach der Definition gehen, sind 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung Risikogruppe.“ Die Bundesrepublik sei nach Japan das zweitälteste Land der Welt.

Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen sagte Spahn: „Wenn von 20.000 Neuinfizierten an einem Tag etwa 2 Prozent in die Intensivmedizin müssen, dann sind das 400 am Tag. Wenn die intensivmedizinische Behandlung und Begleitung 15 Tage im Schnitte dauert – sind das 6.000.“ Diese Zahl werde Deutschland „im November noch erreichen, das ist im Grunde schon absehbar“. Für das Gesundheitswesen sei diese Belastung nur „unter ziemlicher Anspannung“ zu bewältigen. „Wenn die Intensivmedizin mal zu voll ist, überfüllt ist, überlastet ist, dann ist es zu spät“, sagte Spahn bei „Bild live“.

Die Zahl der Coronapatient:innen auf Intensivstationen erreichte am Wochenende in Deutschland fast wieder den Höchstwert vom Frühjahr. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) meldete am Sonntag, dass 2.904 Covid-19-Patient:innen intensivmedizinisch behandelt werden. Der bisherige Höchststand war laut DIVI am 18. April mit 2.933 Covid-19-Patient:innen auf Intensivstationen erreicht worden. (dpa)

Rund 13.000 Neuinfektionen

In Deutschland sind mehr als 13.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mitteilte, wurden 13.363 neue Ansteckungsfälle erfasst. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter diese Daten übermitteln, liegen die neuen Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als die an anderen Wochentagen von dem Institut mitgeteilten Werte.

Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Deutschland stieg demnach auf 11.352 – dies waren 63 mehr als am Vortag. Am Sonntag hatte das RKI 16.017 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages bekannt gegeben, am Samstag hatte das Institut hingegen einen neuen Höchstwert von 23.399 Fällen errechnet. (afp)

Über 50 Millionen Infizierte weltweit

Die Coronapandemie greift weiter mit großem Tempo um sich. Inzwischen wurden weltweit nach Angaben der Johns Hopkins University mehr als 50 Millionen Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 verzeichnet. In den vergangenen Tagen stieg die Zahl der gemeldeten Fälle im Schnitt jeweils um rund 600.000, für Freitag gab die Johns-Hopkins-Universität den Spitzenwert von 642.724 Neuinfektionen binnen eines Tages an.

Zur Eindämmung des Virus werden in verschiedenen Ländern die Maßnahmen immer weiter verschärft. Im italienischen Südtirol dürfen die Menschen ab Montag ihren Wohnort nur aus einem triftigen Grund verlassen. Die Slowakei setzt weiter auf Massentests für Millionen Einwohner. Frankreichs Gesundheitsminister stimmte auf „etwas spezielle“ Weihnachten ein.

Weltweit am stärksten von der Pandemie betroffen sind die USA mit derzeit im Schnitt 100.000 Neuinfektionen pro Tag. Der gewählte Präsident Joe Biden will am Montag einen Corona-Expertenrat vorstellen, der einen „Aktionsplan“ für das Land mit rund 330 Millionen Einwohner:innen entwickeln soll. (dpa)