Aktivist über Holocaust-Gedenktag: „Der Duft von Kölnisch Wasser“

41, ist Vorsitzender der Roma*-Selbstorganisation RomaTrial. Seit 2022 betreibt und kuratiert RomaTrial den Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Dort eröffnet am 2. August um 16 Uhr das Dynamic Memory Lab „Codes of Memory“ in Kooperation mit der Coalition for Pluralistic Public Discourse (CPPD).