Die SPD, die sich über Jahrzehnte als „die“ Berlin-Partei verstanden hat, die Partei Willy Brandts und Ernst Reuters, ist nicht länger mitgliederstärkste politische Kraft der Bundeshauptstadt. An der Spitze stehen nun die Grünen. Nur knapp hinter der SPD liegt die Linkspartei auf Platz drei. Das geht aus aktuellen Zahlen aller drei Landesverbände hervor, die der taz vorliegen.

Das Vorrücken der Grünen geht auf ein Mitgliederplus um über 2.400 oder fast 16 Prozent im Jahr 2025 zurück, während die Sozialdemokraten in jenem Jahr gut 180 Genossen weniger wurden. Konkret hatten die Grünen nach ihrer Zählung zum 1. Januar 17.852 Mitglieder, während die SPD zum Stichtag 31. Dezember nur noch 17.673 Mitglieder vorweisen konnte. Auf 17.080 Mitglieder kommt nach ihren Angaben die Linkspartei.

Setzte sich die jüngste Mitgliedsentwicklung fort, werden die Grünen ihren gerade übernommenen Spitzenplatz allerdings nicht lange halten können. Denn die Linkspartei, aktuell Dritte, aber mit nur 772 Mitgliedern Rückstand auf Platz eins, hat noch viel stärker als die selbst stark gewachsenen Grünen zugelegt. Denn Ende 2024 verzeichnete die Berliner Linkspartei noch 8.300 Mitglieder. Das heißt, dass ihr Landesverband sich seither von der Größe her mehr als verdoppelt und konkret um 105 Prozent zugelegt hat.

Und die Partei wachse immer weiter, heißt es aus ihrer Zentrale am Rosa-Luxemburg-Platz. „Allein in den ersten Tagen des neuen Jahres sind über 50 Menschen beigetreten“, äußerte sich ihr Landesgeschäftsführer Bjoern Tielebein gegenüber der taz. Bald werde man die mitgliederstärkste Partei in der Hauptstadt sein.

Grünen-Spitze sieht „deutliches Signal“

Aktuell aber stehen erstmal die Grünen an der Spitze der Parteienrangliste. „Das ist ein deutliches Signal“, kommentiert ihre Landesspitze auf taz-Anfrage. Immer mehr Menschen würden „dem schwarz-roten Rückschritt“ nicht länger zuschauen, sondern selbst Verantwortung übernehmen wollen. „Dieses enorme Wachstum ist Ausdruck der Wechselstimmung in Berlin“, meinen die Vorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai knapp achteinhalb Monate vor der Abgeordnetenhauswahl am 20. September.

Die CDU, die bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar 2023 vorn lag, hält zwar nach eigenen Angaben ihre Mitgliedschaft zwischen 12.000 und 12.500 seit mehreren Jahren stabil. Damit ist sie aber im Parteienvergleich nur vierte Kraft. Die AfD als fünfte im Landesparlament vertretene Partei konnte ihre Mitgliederzahl Ende 2025 gegenüber dem Vorjahr um fast ein Drittel auf nun 2.058 erhöhen. Letzteres berichtete im Dezember der Tagespiegel.