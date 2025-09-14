Abschluss der Vuelta 2025: Der Dänen Rundfahrt
Beim großen Rundrennen der Radprofis fährt Jonas Vingegaard zum Gesamtsieg. Und sein Landsmann Mads Pedersen gewinnt die Punktewertung.
Die Zeiten, in denen kampfstarke Männer aus dem Norden Europas im südlichen Teil des Kontinents Beute machten, sind seit der Völkerwanderung eigentlich vorbei. In diesem Jahr ließen die dänischen Radprofis Jonas Vingegaard und Mads Pedersen bei der Spanienrundfahrt der Radprofis die Erinnerung daran aber aufleben. Vingegaard gestaltete den Kampf um die Gesamtwertung souverän.
Bereits auf der 2. Etappe holte er sich auf dem knackigen Anstieg von Limone Piemonte erstmals Tagessieg und Leadertrikot. Er gab es später ab, um Kräfte zu sparen. Ab Tagesabschnitt 10 schien das rote Leibchen aber an seinem Oberkörper festgewachsen. Er trug es auch bis nach Madrid.
Landsmann Pedersen holte sich auf der 4. Etappe erstmals das Grüne Trikot und gab es bis zum Ende nicht mehr ab. Das ist ein historischer Moment für den dänischen Radsport. Zwei Erfolge in den Trikotwertungen bei der gleichen Grand Tour gab es für das kleine Land noch nie.
Sepp Kuss, Visma-Edelhelfer
Die beiden Landsleute ergänzten sich gut. Vingegaard blieb dank seiner drei Etappensiege in Lauerstellung in der Punktewertung und sicherte dort als Zweiter Pedersen gewissermaßen ab. Der Lidl-Trek-Profi wiederum gab Vingegaard Schützenhilfe. Auf der 19. Etappe gab er ganz bewusst nicht Vollgas beim Zwischensprint – und ermöglichte so Vingegaard das Ergattern von vier Bonussekunden. „Wir sind beide Dänen, wir haben vorher miteinander gesprochen. Er brauchte die Bonussekunden nötiger als ich die Punkte“, erklärte Pedersen seine Zurückhaltung.
Diese dänische Kooperation erwischte Vingegaards Hauptrivalen Joao Almeida auf dem falschen Fuß. Der Portugiese musste machtlos hinnehmen, wie Vingegaard in einer nur wenige Sekunden andauernden Belastung fast die Hälfte des Rückstands, den er auf dem 12 Kilometer langen Zeitfahren am Vortag gegenüber Almeida bekommen hatte, wieder gut machte. Im langen Kampf gegen die Uhr war der Portugiese um ganze 10 Sekunden schneller.
Meister der dosierten Belastung
Vingegaard zeichnete sich bei dieser Vuelta ohnehin als Meister der dosierten Belastung aus. In Abwesenheit seines Dauerrivalen Tadej Pogačar als Favorit in die Rundfahrt gegangen, setzte er zunächst auf kleineren Rampen wie Limone Piemonte und Valdezcaray (jeweils mit Etappensieg) sowie Ceres (Etappendritter) die Akzente. Auf der Königsetappe hoch zum Angliru hatte er im Bergsprint allerdings das Nachsehen gegenüber Almeida.
Bei den anderen beiden langen Kanten (La Farrapona, 14. Etappe, und zur Bola del Mundo, 20.) kam er zwar vor Almeida an, aber mit geringerem Vorsprung als erwartet. Er glich einem Pferd, das nur so hoch sprang, wie es springen musste, um über die Schikanen zu kommen.
Ursache dafür war eine Erkältung. „Jonas hat jeden Tag gelitten. Er war krank, er hustete, und es sah nicht immer so aus, als ob er durchkommen würde“, sagte Visma-Edelhelfer Sepp Kuss. „Aber in der dritten Woche hat er alles gedreht – und heute hat man gesehen, wozu er fähig ist“, bezog er sich auf Vingegaards Etappensieg am vorletzten Tag.
Ein moralischer Aufheller war 24 Stunden zuvor sicher auch der Dänen-Coup im Zwischensprint, als Pedersen Vingegaard den Vortritt ließ. Das war ohnehin ein ungewöhnlicher Moment. Denn viele gemeinsame Rennkilometer hatten die beiden Landsleute bei dieser Vuelta gar nicht. Wegen der geringen Anzahl von Sprintetappen sah man Pedersen oft in den Fluchtgruppen, um früh Punkte bei den Zwischensprints zu sammeln. Vingegaard hingegen hielt sich gern lange versteckt im Hauptfeld.
Zumindest einen echten Wettstreit trugen sie aber doch aus. Auf der dritten Etappe kämpften sie sowohl beim Zwischensprint als auch im Finale gegeneinander – jeweils mit dem besseren Ende für Pedersen. Dass Vingegaard allerdings dem Sprinter Pedersen auf dessen Terrain Paroli bietet, ist Ausdruck der Trainingsfortschritte in Sachen Explosivität.
Überschattet wurde der Auftritt von Danish Dynamite allerdings von den vielen Protesten gegen den Gazakrieg. Wegen Sicherheitsbedenken wurde die finale Etappe nach Madrid verkürzt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Soziologin über AfD
„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“
Attentat auf Charlie Kirk
Ein Spektakel der Gewalt
Die IG Metall und das Verbrenner-Aus
Gewerkschaft gegen Klimaziele
Aktivistin über Autos in der Stadt
„Wir müssen Verbote aussprechen“
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Alles guckt nach Gelsenkirchen
Humanitäre Lage in Gaza
Auch wo es Nutella gibt, hungern Menschen